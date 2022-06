Tener un Fire TV Stick en casa es una de las mejores inversiones que puedes hacer. No por nada es uno de los mejores dongles para convertir tu TV en un Smart TV, porque es completísimo y tiene un rendimiento genial. Además, el lanzamiento del nuevo Fire TV Stick Lite (2022) pone la vara aún más alta, porque podrás acceder a este dongle por un precio muy bajo.

Sin embargo, también es cierto que este stick viene con algunas aplicaciones de fábrica que utilizarás muy poco. Así, es probable que quieras quitarlas para ganar algo de espacio, lo mismo si tienes alguna app que no usas desde hace tiempo. ¿Viniste a buscar la solución porque no sabes cómo desinstalar una app en tu dongle? Estás de suerte, porque hoy te enseñaremos cómo eliminar aplicaciones en el Amazon Fire TV Stick y no de una, sino de dos maneras distintas.

Cómo desinstalar una app de tu Amazon Fire TV Stick desde el menú de aplicaciones

Como probablemente sepas, tu Amazon Fire TV Stick cuenta con un menú llamado ‘Apps’ en el que puedes ver todas aquellas instaladas y abrirlas rápidamente. Este menú también puede usarse para eliminar aplicaciones, así que sigue estos pasos para lograrlo:

Si no estás en la pantalla de inicio de tu Fire TV Stick, presiona el botón ‘Home’ del mando para irte hasta ella. Abre el menú ‘Apps’ usando el control remoto. Posiciónate sobre la aplicación que deseas desinstalar entre la lista de la sección

‘Tus apps y juegos’. Presiona el botón ‘Menú’ en el mando (el de las tres rayas horizontales). En el menú desplegable, selecciona ‘Desinstalar’. Confirma la acción de desinstalación

Cómo eliminar una aplicación de tu Amazon Fire TV Stick desde el menú de ajustes

Aunque el anterior es el método de desinstalación más común, tu Amazon Fire TV Stick también permite eliminar aplicaciones de otra manera: empleando el menú de ajuste (como en Android). Para lograr tu cometido tendrás que hacer esto:

Desde la pantalla de inicio, dirígete al menú de ajustes. Ya en los ajustes, selecciona la opción ‘Aplicaciones’. Pulsa sobre ‘Administrar aplicaciones instaladas’. Selecciona la app que deseas eliminar en la lista. Presiona sobre ‘Desinstalar’. Confirma la acción y listo.

Te dijimos que era realmente fácil desinstalar una app en el Fire TV Stick, pero ¿qué harás ahora con el espacio que liberaste? Te damos una idea: instala apps de Android en tu Fire TV Stick con nuestro tutorial.