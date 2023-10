Si ya has conseguido dejar de recibir correos de AliExpress, pero la tienda sigue molestándote enviándote notificaciones a través del móvil o PC, no te preocupes. La aplicación de AliExpress te permite desactivar las notificaciones de forma muy fácil y sencilla, tanto si tienes un dispositivo Android como iOS. Así podrás disfrutar de una experiencia de compra más tranquila y personalizada, sin que te bombardeen con mensajes que no quieres ver.

¿Cómo desactivar las notificaciones de AliExpress en Android e iPhone?

El procedimiento para desactivar las notificaciones de AliExpress es exactamente el mismo en la aplicación para Android e iOS. Solo hay que seguir estos pasos:

Abre la app de AliExpress .

. Pulsa la opción Mi Cuenta que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Toca el botón de Ajustes (la rueda de engranaje) que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Selecciona Opciones de notificaciones .

. Allí verás todos los tipos de notificaciones que puedes desactivar: Pedidos : son las notificaciones del estado de tus compras. No te recomendamos desactivarlas para mantenerte al tanto de las actualizaciones de tus pedidos. Promociones : son avisos de ofertas, aunque normalmente consisten en anuncios de descuentos que no valen la pena, así que deberías desactivarlas. Actividades : son notificaciones variadas sobre tu cuenta que suelen ser molestas. Mensajes de interacción : son avisos sobre las monedas de AliExpress, el feed y los juegos de la app. No merece la pena mantenerlas activas.

Puedes desactivar las notificaciones que quieras a tu antojo. Si quieres desactivar todas de golpe, pulsa la opción Notificaciones > Desactivar todos. Luego, en la configuración de tu móvil, elige Notificaciones y desactiva este permiso.

Como has visto, desactivar las notificaciones de AliExpress en tu móvil es muy sencillo y solo te llevará unos minutos. Así podrás comprar online sin distracciones ni molestias, y solo recibirás los mensajes que realmente te interesen.

Cómo desactivar las notificaciones de AliExpress desde la web

Al igual que puedes desactivar las notificaciones de AliExpress desde el móvil, es posible desactivarlas desde cualquier ordenador o portátil. ¿Cómo? Solamente tienes que iniciar sesión en AliExpress desde la web y luego acceder a este enlace. Verás las mismas opciones que mencionamos en el tutorial anterior para que puedas desactivar las notificaciones que desees como quieras.

Si no has podido desactivar las notificaciones de AliExpress en tu móvil o PC con este artículo, te invitamos a dejarnos un comentario para ayudarte lo antes posible.