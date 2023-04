Si has usado la aplicación de AliExpress para móviles, seguramente has ganado las monedas que te da la tienda solo por entrar diariamente a la app o por completar un minijuego. ¿Ya tienes un montón de monedas de AliExpress y quieres comprar algo con ellas? Lastimosamente, estas monedas no funcionan de la misma manera que el dinero real. Tienen ciertas limitaciones que te impiden usarlas libremente para comprar lo que quieras.

Así que, si te estás preguntando… ¿puedo comprar solo con monedas en AliExpress? La respuesta corta es no. Las monedas de AliExpress solo sirven para aplicar un pequeño descuento en la compra de algunos productos elegibles. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto para que sepas cómo sacar provecho a tus monedas de AliExpress.

Qué son las monedas de AliExpress y para qué sirven

Las monedas de AliExpress son puntos de recompensas que te permiten aplicar un descuento en algunos productos seleccionados. Forman parte del sistema de fidelización de la tienda cuyo objetivo principal es que te pases diariamente por la aplicación y compres algo de vez en cuando.

Concretamente, las monedas de AliExpress sirven para tres cosas:

Cambiarlas por cupones en tiendas

Convertirlas en descuentos

Comprar productos por solo 0,01 $

Sin embargo, cabe aclarar que no todas las tiendas de AliExpress ofrecen cupones por monedas, no es posible rebajar el precio de cualquier producto con monedas y las únicas cosas que se pueden comprar por 0,01 $ son las que estén en el catálogo de productos elegido por AliExpress (que suele estar repleto de artículos de mala calidad).

En definitiva, no puedes comprar productos solo con monedas de AliExpress. Te servirán para comprar cosas con descuento, pero ten en cuenta que solamente podrás usarlas donde AliExpress te permita.

Cómo conseguir las monedas de AliExpress

Las monedas de AliExpress solo se pueden conseguir a través de la aplicación para móviles. Si ingresas a la tienda desde el navegador web de tu dispositivo, no podrás obtener monedas.

Una vez que tengas la app de AliExpress, solo debes dirigirte al apartado Monedas y cupones. Allí te darán una cierta cantidad de monedas solo por entrar en la app una vez al día. Si reclamas esta recompensa de forma seguida durante 30 días, conseguirás 433 monedas en total.

En ese mismo apartado de la app, hay una sección de minijuegos que también te permiten ganar monedas tras completar una partida. Igualmente, es posible apostar tus monedas para ganar más en una especie de tragaperras.

Cómo gastar mis monedas de AliExpress

Solo es posible canjear tus monedas de AliExpress desde tu móvil. Puedes usarlas para comprar con descuento un producto que aparezca en la sección «Monedas y cupones» o cambiarlas por un cupón de AliExpress o de una tienda. Pincha el siguiente enlace para ver los cupones disponibles actualmente:

Gastar monedas | Cupones de AliExpress

Lastimosamente, no hay cupones ilimitados y se suelen agotar bastante rápido, así que debes estar atento para canjear cupones por monedas antes que nadie.

¡Eso es todo! Esperamos que este artículo te haya ayudado a entender el propósito de las monedas de AliExpress. Por cierto, ¿la bandeja de entrada de tu correo está llena de spam? Aquí te explicamos cómo dejar de recibir correos de AliExpress.