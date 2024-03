Si estás cansado de los molestos anuncios y la publicidad invasiva que tienen los móviles de Xiaomi, Redmi y POCO, entonces has llegado al lugar indicado. Y es que a continuación te presentamos la guía definitiva para quitar todos los anuncios de MIUI y HyperOS para que puedas usar tu móvil sin la publicidad invasiva de Xiaomi.

Cómo desactivar los anuncios en móviles Xiaomi, Redmi y POCO

Lo primero que tienes que saber es que lamentablemente no existe una opción para quitar del tirón todos los anuncios en móviles Xiaomi, Redmi y POCO. Pero descuida, esto no significa que no puedas deshacerte de esta publicidad molesta.

Y es que para quitar la publicidad en móviles Xiaomi tienes que desactivar un conjunto de opciones y servicios relacionados con los anuncios y las recomendaciones personales. A continuación, te contamos cómo completar estos tres pasos para deshacerte de todos los anuncios en tu móvil Xiaomi:

Deshabilitar el Sistema de Anuncios de MIUI (MSA). Deshabilitar las recomendaciones personales de anuncios. Desactivar manualmente los anuncios en cada aplicación de Xiaomi.

Deshabilita el Sistema de Anuncios de MIUI (MSA)

El primer paso que tienes que hacer para quitar los anuncios en teléfonos Xiaomi, POCO y Redmi es deshabilitar el MIUI System Ads (MSA). Este es el sistema de anuncios de MIUI que se encarga de gestionar la publicidad que se muestra en las apps preinstaladas del sistema y en la interfaz de esta capa de personalización.

Para desactivar el Sistema de Anuncios de MIUI (MSA) tienes que asegurarte de estar conectado a Internet (WiFi o datos móviles) y seguir estos pasos:

Abre la Configuración de tu móvil.

de tu móvil. Entra en Contraseñas y seguridad .

. Pulsa en Autorización y cancelación .

. Busca la app msa y pulsa sobre ella.

y pulsa sobre ella. Finalmente, espera 10 segundos hasta que se habilite la opción Revocar, pulsa sobre ella y listo.

Desactiva las recomendaciones personales de anuncios de MIUI

Luego de desactivar el Sistema de Anuncios de MIUI (MSA), el próximo paso es deshabilitar las recomendaciones personales del sistema. Este es otro servicio relacionado con la publicidad invasiva de Xiaomi que recopila datos de tu actividad en el teléfono para mostrarte anuncios más personalizados.

Pues bien, las recomendaciones personales es otra opción que debes desactivar para que no te salte ningún anuncio de MIUI… ¿Cómo se hace? Pues siguiendo estos pasos:

Abre la Configuración de tu móvil.

de tu móvil. Entra en Contraseñas y seguridad .

. Ahora pulsa en Privacidad .

. Lo siguiente es ir a la opción Servicios de publicidad .

. Por último, desactiva la opción Recomendaciones personalizadas de publicidad.

Ahora bien, no basta con desactivar el Sistema de Anuncios de MIUI (MSA) y las recomendaciones personales para deshacerse de la publicidad de Xiaomi. Y es que también tienes que ir a cada app de Xiaomi y deshabilitar los anuncios manualmente para que no exista posibilidad alguna de que te salte un anuncio de MIUI o HyperOS.

Cómo quitar los anuncios del Administrador de archivos de Xiaomi

El Administrador de archivos (Mi File Manager) es una de las apps preinstaladas más usadas por los usuarios de móviles Xiaomi, POCO y Redmi. Y para no volver a ver un anuncio en ella solo debes hacer lo siguiente:

Abre el Administrador de archivos en tu móvil.

en tu móvil. Pulsa en el botón opciones (≡) que está en la esquina superior izquierda.

que está en la esquina superior izquierda. Ahora elige la opción Ajustes .

. Lo siguiente es pulsar en Acerca de .

. Finalmente, desactiva la opción Recomendaciones y listo.

Cómo quitar los anuncios del Navegador Mi de Xiaomi

Otra app de Xiaomi en la que también te conviene tener desactivado los anuncios es el Navegador Mi, es decir, el navegador por defecto que traen estos teléfonos. Pues bien, en esta app la publicidad se quita de la siguiente forma:

Abre el Navegador Mi en tu móvil.

en tu móvil. Ve hacia la sección Perfil (esquina inferior derecha).

(esquina inferior derecha). Entra en la Configuración (icono de la rueda dentada).

(icono de la rueda dentada). Pulsa en Avanzado .

. Baja hasta encontrar la opción Mostrar anuncios y desactívala.

Cómo desactivar los anuncios de la app Temas de Xiaomi

Si eres de los que le gusta personalizar el móvil, entonces de seguro te encantará desactivar los anuncios de la app Temas siguiendo estos pasos:

Abre la app Temas en tu móvil.

en tu móvil. Dirígete a la sección Perfil (esquina inferior derecha).

(esquina inferior derecha). Entra en los Ajustes (icono de la rueda dentada).

(icono de la rueda dentada). Por último, desactiva las opciones Mostrar anuncios y Recomendaciones personalizadas.

Cómo quitar los anuncios de la app Descargas de Xiaomi

En la aplicación Descargas de los móviles Xiaomi, Redmi y POCO, los anuncios se desactivan de la siguiente manera:

Abre la app Descargas en tu móvil.

en tu móvil. Pulsa en el botón opciones (⋮) de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Elige la opción Ajustes .

. Por último, desactiva la opción Mostrar contenido recomendado.

Cómo desactivar los anuncios de la app Mi Video de Xiaomi

En la app Mi Video que viene preinstalada en los teléfonos Xiaomi, los anuncios se desactivan con estos pasos:

Abre la app Mi Video en tu móvil.

en tu móvil. Ve a la sección Perfil (esquina inferior derecha).

(esquina inferior derecha). Entra en los Ajustes (icono de la rueda dentada).

(icono de la rueda dentada). Finalmente, busca la opción Recomendaciones personalizadas y desactívala.

Cómo quitar los anuncios de la app Música de Xiaomi

Los pasos que debes seguir para desactivar los anuncios en la app Música de Xiaomi son los siguientes:

Abre la app Música en tu móvil.

en tu móvil. Pulsa en el botón opciones de la esquina superior izquierda.

de la esquina superior izquierda. Presiona en Ajustes .

. Ahora en Ajustes avanzados .

. Finalmente, desactiva las opciones Mostrar anuncios y Recomendaciones personalizadas.

Cómo desactivar los anuncios de la app Seguridad de Xiaomi

La app Seguridad de Xiaomi es muy útil para eliminar archivos innecesarios y maliciosos que pueden afectar el rendimiento de tu móvil. Y para usarla sin anuncios solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la app Seguridad en tu móvil.

en tu móvil. Entra en los Ajustes (icono de la rueda dentada).

(icono de la rueda dentada). Baja hasta encontrar la opción Recibir recomendaciones y desactívala.

Cómo desactivar los anuncios de GetApps de Xiaomi

GetApps, la tienda de aplicaciones de Xiaomi, también tiene anuncios que pueden resultar muy molestos al usarla. Afortunadamente, se pueden desactivar de la siguiente forma:

Abre la aplicación GetApps en tu móvil.

en tu móvil. Ve a los Ajustes (icono de la rueda dentada).

(icono de la rueda dentada). Baja hasta encontrar la opción Privacidad y pulsa sobre ella.

y pulsa sobre ella. Por último, desactiva la opción Recomendaciones personalizadas y listo.

Y cuéntanos… ¿Te volvió a saltar un anuncio en tu móvil Xiaomi luego completar este tutorial?