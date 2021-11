Tener Android Auto en el coche te da muchas ventajas: facilita la navegación GPS y el control de la reproducción de música, te permite usar aplicaciones de tu móvil con comandos de voz y hasta te deja responder mensajes de WhatsApp. Todo esto sin pedirte que utilices las manos, y mostrándote en pantalla la cantidad mínima de información necesaria para que no te distraigas.

Sin embargo, Android Auto también tiene muchas limitaciones que desearíamos que no tuviera. Por ejemplo, no te permite ver vídeos. Esto afortunadamente se soluciona con herramientas de terceros como Fermata Auto o CarTube. Otra limitación molesta es la de no contar con un navegador para visitar tus páginas web favoritas desde el coche.

Si bien existen apps que te permiten añadir un navegador web a Android Auto, la verdad es que son muy incómodas de usar. Créenos que no es para nada práctico (ni seguro) escribir una dirección web mientras conduces. Por eso, en este tutorial te explicaremos cómo convertir tus páginas web favoritas en aplicaciones para Android Auto, de tal forma que puedas abrirlas fácilmente desde el coche con solo pulsarlas. Vamos allá…

Cómo instalar páginas web en Android Auto como aplicaciones

Si quieres tener sitios web en formato de aplicaciones en Android Auto, sigue estos pasos:

Descarga AAStore desde GitHub e instálala en tu móvil (es una tienda de aplicaciones que no están en la Google Play para Android Auto).

Abre AAStore y selecciona una app que diga Custom app (hay 10 para elegir; cada una te permitirá añadir una web distinta a Android Auto).

y selecciona una app que diga (hay 10 para elegir; cada una te permitirá añadir una web distinta a Android Auto). Presiona en Install para instalar esta aplicación. Seguramente necesitarás dar a AAStore el permiso de instalar aplicaciones en tu móvil.

para instalar esta aplicación. Abre la Custom app instalada. Te pedirá el permiso del micrófono . Solo otórgaselo si la página web que convertirás lo requiere.

. Solo otórgaselo si la página web que convertirás lo requiere. Luego, presiona en Click here to insert the URL .

. Introduce la dirección del sitio web que quieres llevar a Android Auto como aplicación y pulsa en OK. Por ejemplo: https://androidphoria.com

¡Eso es todo! Tras realizar todos estos pasos, ya habrás convertido una página web en aplicación de Android Auto. Repite estos mismos pasos (desde el segundo) para convertir hasta 9 sitios web más en apps de Android Auto.

Ya puedes abrir la página web convertida en aplicación desde Android Auto

La web que convertiste antes no aparecerá en Android Auto con su nombre y logo oficial. Saldrá exactamente con el mismo icono y nombre que tenía en AAStore. Para abrirla, primero debes conectar el móvil donde la instalaste a Android Auto. Después, ya podrás seleccionarla y verla en la pantalla como una app más.

De esta forma, tendrás a tu disposición el sitio web que elegiste y podrás ver sus artículos desde tu coche, así como sus imágenes y vídeos incrustados. Para seguir tutoriales o buscar cierta información, la verdad es que está genial.