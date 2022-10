¿Llevas un tiempo usando Tinder, pero consigues muy pocos matches? No te preocupes, es más común de lo que parece. Al ser esta una de las aplicaciones de citas más populares del mundo, la cantidad de perfiles que te encontrarás al navegar podría ser abrumadora, lo que hace difícil el hecho de destacar entre la “competencia”.

El secreto está en crear un perfil que llame la atención y no pase desapercibido. Sin embargo, más allá de eso, debes configurar tu perfil para que atraiga a las personas que están en Tinder por la misma razón que tú. Es decir, no solo querrás hacer un perfil que llame la atención, querrás hacer un perfil que llame la atención de las personas correctas, y en este artículo te explicaremos cómo puedes lograrlo.

¿Qué tipo de usuario de Tinder eres?

Lógicamente, al usar Tinder te interesa encontrar a alguien que desee tener la misma experiencia de cita que tú. ¿Y a que me refiero con esto? Muchas personas inician en el mundo de las apps de citas con diferentes intenciones. Existen personas que buscan alguna cita casual, otros algo más formal y luego, están aquellas personas que se crean cuentas solo por curiosidad.

Es por ello que el primer paso sería identificar que tipo de usuario de Tinder eres y a partir de allí, completar tu perfil adecuadamente. Esto te ayudará no solo a hacer match con alguien, sino que también te ayudará a hacer match con una persona que esté en sintonía con lo que tú estás buscando. Después de todo, ¿de qué sirve hacer match con alguien que no tiene las mismas intenciones que tú?

Consejos que te ayudarán a hacer match en Tinder

Una vez tengas claro el tipo de usuario que eres en Tinder, podemos pasar a los consejos. Estos consejos están divididos tomando en cuenta el tipo de usuario que seas, lo cual ayudará a que tu perfil envié las señales correctas para que encuentres a la persona adecuada. Pero antes, es importante mencionar aquellos consejos que son aplicables para todos en general.

Qué hacer y qué no hacer en tu perfil de Tinder

Estos son algunos consejos que deben seguir todas las cuentas de Tinder en general sin importar el tipo de usuario que sean. Esto es lo que se debe y no se debe hacer al crear un perfil de Tinder:

Completa todo tu perfil

Algunas personas tienen la creencia de que el hecho de completar su perfil los hace ver desesperados. Sin embargo, el hecho de dejar tu perfil incompleto solo será un obstáculo para encontrar a ese match con potencial.

Debes tener presente que mientras más completo este tu perfil, más confianza le transmitirás a los demás usuarios y además, aumentarán las probabilidades de hacer match con la persona indicada.

Nada de fotos principales en grupo

Este es un gran error que debes evitar a toda costa. Lo primero que verán los demás usuarios de tu perfil será tu foto. Si colocas una foto grupal con tus amigos, definitivamente aumentarán las probabilidades de que la otra persona simplemente deslice tu perfil a la izquierda.

Las primeras impresiones cuentan con Tinder, y es por eso que tu foto principal siempre debe ser una foto nítida en donde únicamente aparezcas tú.

Usa la gramática adecuada

Y con esto no me refiero a que para poder hacer match en Tinder necesitas ser un experto en gramática. Sin embargo, algo que no está en discusión es que el hecho de tener una biografía mal escrita o el hecho de enviar mensajes con errores ortográficos definitivamente no da la mejor impresión. Y como se dijo anteriormente, las primeras impresiones cuentan en Tinder.

Intenta usar la gramática adecuada para poder transmitir claramente lo que quieres decir. Esto te ayudará a evitar malentendidos y que, lógicamente, las conversaciones tengan una mayor fluidez.

No seas engañoso

Siempre debes ser honesto al momento de completar tu perfil de Tinder. Debes intentar que tu perfil de Tinder sea una representación de ti mismo lo más fiel posible, esto te evitará momentos vergonzosos en el futuro.

Y con esto me refiero a que seas honesto con respecto a tu apariencia, tus intereses, tu edad, etc. Esto aumentará en gran medida tus posibilidades de encontrar a alguien a quien realmente le gustes tú y no una versión ficticia de ti mismo.

Utiliza verificaciones de antecedentes

Al momento de usar Tinder, sin importar que tipo de usuarios seas, siempre debes tener presente que estás interactuando con personas que no conoces.

Usar este tipo de aplicaciones de citas siempre implicará un riesgo, así que debes tomar tus precauciones en todo momento. Para eso, Tinder se ha asociado con Garbo para ayudarte a verificar los antecedentes de una pareja potencial de Tinder por una pequeña tarifa. Esto puede ayudarte a sentirte más seguro y con más confianza para encontrar una relación en Tinder.

Consejos para personas que desean tener citas casuales en Tinder

Algo que no se puede negar es el hecho de que los usuarios más comunes en Tinder suelen ser aquellos que solo utilizan la app para citas casuales. Y si eres este tipo de usuario, entonces esto es lo que debes tomar en cuenta al momento de configurar tu perfil:

Muestra tu lado divertido

Si solo quieres usar Tinder para divertirte, entonces tu perfil debe mostrar que eres una persona con la que vale la pena divertirse.

Trata de incluir fotos tuyas participando en actividades que disfrutes con amigos o cualquier cosa que haga que tus posibles matches entiendan que eres alguien divertido con quien la pueden pasar bien. Intenta usar algunas fotos que la gente encuentre atractivas, como tú en un bar o restaurante.

Transmite confianza a tus partidos

Usa fotos tuyas sonriendo y trata de no ser demasiado intimidante con tus mensajes o biografía. Esto aumentará en gran medida sus posibilidades de encontrar a alguien que se sienta seguro de reunirse contigo en persona.

Muestra seguridad

La gente no se arriesgará a reunirse con alguien que no parece lo suficientemente seguro como para presentarse. Intenta trasmitir seguridad, las personas suelen encontrar eso como una buena característica.

Sé creativo con tu biografía

Si solo usas Tinder para citas casuales, puede que el contenido de tu biografía no resulte ser el protagonista de tu perfil. Sin embargo, eso no quiere decir que debas dejarlo en blanco.

En este caso, en lugar de colocar detalles personales en tu biografía, puedes optar por colocar alguna frase divertida. Algo que llame la atención puede ayudarte a atraer a la persona adecuada.

Consejos para personas que usan Tinder para encontrar una relación

Puede que Tinder no sea la primera alternativa que se te venga a la mente cuando piensas en un lugar para encontrar a tu persona ideal. Sin embargo, sí que es posible encontrar a alguien para tener una relación duradera siempre y cuando sigas estos consejos:

Dale prioridad a tu biografía

A diferencia del perfil de una persona que usa Tinder para relaciones casuales, aquí debes invertirle tiempo y energía a tu biografía.

Si lo que buscas es una relación duradera, entonces mientras más información des sobre ti y tus intereses, mayor será la probabilidad de encontrar a esa persona correcta. Esto te ayudará a transmitir una idea de tu personalidad y abre la puerta para una serie de iniciadores de conversación.

Prueba la función Explorar de Tinder

La función Explorar de Tinder puede ayudarte a encontrar personas en función de un interés en común, no solo imágenes y una breve biografía. Usar este método en lugar del deslizamiento tradicional puede ayudarte a encontrar a alguien con quien tengas una chispa más genuina.

La conversación es muy importante

Si deseas utilizar Tinder como herramienta para encontrar una relación, el aspecto conversacional se vuelve mucho más importante. Inicia una conversación con posibles coincidencias que se base en algo interesante que hayas notado en sus fotos o biografía.

Considera comprar una suscripción

Tinder ofrece algunos niveles de suscripción que te brindan funciones especiales que pueden ayudarte a encontrar parejas potenciales. Son más útiles para aquellos que intentan encontrar posibles relaciones. Considera pagar por una de estas suscripciones si sientes que todas las personas con las que te emparejas solo están ahí para ligar.

Consejos para los usuarios curiosos de Tinder

Ahora, si eres de los que usa Tinder solo por curiosidad y sin ninguna intención real de conocer a alguien o querer reunirte con alguien, entonces tener un perfil bien configurado no debería tener importancia para ti. Sin embargo, más allá de dar consejos de como configurar tu perfil, lo mejor será darte consejos de convivencia dentro de la app:

Si no quieres ser parte, no le estorbes a los demás

Al navegar por Tinder solo por curiosidad o diversión, debes tener siempre presente que otras personas la están usando en serio. Si decides tener alguna interacción con alguien debes tomar en cuenta que detrás de cada perfil hay otra persona.

No engañes a las personas

Si bien es cierto que al final del día el hecho de crearse un perfil en Tinder solo por curiosidad no es un delito, debes abstenerte de caer en acciones que definitivamente llegan a ser muy deshonestas. Por ejemplo, el hecho de deslizar perfiles con alguna foto o información falsa.

Y esos han sido los mejores consejos para tener más matches en Tinder. Y si te ha gustado este artículo, debes darle un vistazo a las 5 cosas que no se pueden hacer en Tinder.