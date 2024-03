Ya en varias ocasiones te hemos hablado de Black Ghost, el complemento de Kodi que cuenta con una gran selección de canales de televisión de Latinoamérica y España y además ofrece series y películas. Lo mencionamos como una buena alternativa a Cristal Azul y Alfa, así como uno de los mejores complementos para ver canales de pago, pero hay algo que no mencionamos y es el hecho de que para entrar a este complemento hace falta un código.

Para ser más específico, haría falta un código semanal que solo Black Ghost te puede suministrar, así que si has tenido problema con esto y no sabes cómo conseguir ese código, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

¿Cómo obtener el código semanal para Black Ghost usando un Android?

Existen dos forma de obtener el código semanal para ingresar a Black Ghost en Kodi, usando un dispositivo Android o usando Telegram. Te explicaremos cómo hacer ambos procesos, pero te recomendamos que utilices el método de Android, ya que suele ser más rápido y efectivo.

Para obtener un código semanal para poder ingresar en Black Ghost usando Android, sigue los pasos que te dejamos a continuación:

Cómo obtener el código semanal para Black Ghost usando un Android 1 de 3

Descarga la app de Black Ghost desde su sitio oficial usando el siguiente enlace.

desde su sitio oficial usando el siguiente enlace. Al abrir la app presiona en la opción que dice Código de invitación .

. Tendrás que ver una publicidad y una vez que culmine serás redirigido a la página con el código semanal .

. Ahora solo falta ingresar en Black Ghost en Kodi y escribe el código que obtuviste de la app.

¿Cómo obtener el código semanal para Black Ghost usando Telegram?

Otra opción disponible para todas aquellas personas que no cuentan con un dispositivo con Android a la mano es obtener el código semanal de Black Ghost a través de Telegram. Esto es posible, sin embargo, estos códigos no siempre funcionan y a veces tardan cierto tiempo en llegar.

Aun así, si deseas conseguir el código semanal para Black Ghost a través de Telegram, lo único que tienes que hacer es ingresar en el siguiente enlace de Telegram. Allí podrás entrar al grupo de Telegram de Black Ghost para pedirle que alguien te comparta un código. No es un método a prueba de errores, pero puede funcionar.

Y con eso finalizamos nuestro artículo sobre cómo conseguir el código semanal de Black Ghost en Telegram. Esperamos que te haya servido y si te interesa obtener un código permanente para Black Ghost, siempre puedes hacer una donación al equipo de Black Ghost. Para más información sobre eso, te invitamos a escribir en el grupo de Telegram del complemento. Por ahora nos despedimos y recuerda que si te ha quedado alguna duda puedes dejarla en la sección de comentarios.