La emulación de Android en PC lleva ya su tiempo, y sin dudas BlueStacks es uno de los líderes en este terreno. Con distintas actualizaciones y versiones, ha sabido implementar las herramientas para adaptar la experiencia de Android en nuestros ordenadores, incluso muchas de estas dedicadas a los videojuegos. Tampoco nos podemos olvidar de su última propuesta, BlueStacks X, con el que puedes emular juegos de Android desde la nube.

Por otro lado, no todos cuentan con una buena conexión a Internet, por lo que la emulación nativa en el ordenador con BlueStacks 5, puede ser la mejor opción. Sin embargo, la emulación requiere de mucha potencia para lograr la mejor experiencia, y en ocasiones ni eso basta si no se cuenta con las configuraciones correctas. Por tal razón, en este artículo te traemos estas configuraciones y recomendaciones para lograr el mejor rendimiento en BlueStacks 5.

Cómo configurar BlueStacks 5 para mejorar su rendimiento en PC

BlueStacks 5 es un emulador muy completo, no obstante, las emulaciones no son tan sencillas como nos hacen parecer estos programas en los que solo tenemos que hacer unos cuantos clicks. Hay muchos procesos detrás y estos mismos pueden ser obstruidos por malas configuraciones o por programas ajenos al emulador.

Sin embargo, por mucho que configuremos nuestro ordenador, si no contamos con los requisitos recomendados, o incluso los mínimos, no podemos esperar milagros. Por tal razón, antes de continuar con las configuraciones y recomendaciones, lo primero que debemos tomar en cuenta es si nuestro ordenador cumple con estos requisitos.

Requisitos de BlueStacks 5

Requerimientos mínimos del sistema:

SO: Microsoft Windows 7 y superior.

Procesador: Intel o AMD.

RAM: 4 GB de RAM.

Almacenamiento: 5 GB de espacio libre en disco.

Debe ser un administrador en su PC.

Controladores de gráficos actualizados de Microsoft o del proveedor del chipset.

Requisitos del sistema recomendados:

SO: Microsoft Windows 10.

Procesador: Intel o AMD Multi-Core, con puntaje de referencia de un solo hilo >1000.

Gráficos: Intel/Nvidia/AMD, controlador integrado o discreto con puntaje de referencia >750.

RAM: 8 GB o más.

Almacenamiento: SSD (o unidades Fusion / Hybrid)

Internet: conexión de banda ancha para acceder a juegos, cuentas y contenido relacionado.

Controladores de gráficos actualizados de Microsoft o del proveedor del chipset.

Verifica que la virtualización esté activada

La virtualización es muy importante para lograr el mejor rendimiento en BlueStacks 5, ya que puede mejorar cinco veces el rendimiento, permitir que el programa use más de un núcleo del procesador, eliminar las bajadas de FPS en varios juegos, y configurar los juegos en mejores gráficos.

Por tales motivos, activar la virtualización es indispensable, y lo puedes hacer siguiendo la guía que ofrece el soporte oficial de BlueStacks en este enlace. Ten en cuenta que BlueStacks te notifica si no tienes la virtualización activada (como se presenta en la siguiente imagen), por lo que si no recibes tal notificación, no tendrías por qué preocuparte.

Configura la RAM y CPU asignada a BlueStacks 5

Por defecto, BlueStacks 5 asigna una cantidad de RAM y números de núcleos para la emulación. Sin embargo, lo más probable es que la configuración predeterminada no saque el mayor provecho de tu ordenador. Esto ocurre porque BlueStacks 5 busca proteger la estabilidad de tu ordenador sin comprometer otros procesos, pero si buscas mejorar su rendimiento puedes probar aumentando las cantidades asignadas.

Para ello, abre BlueStacks 5 y sigue estos pasos:

Presiona las tres rayas que se encuentran en la parte superior derecha.

que se encuentran en la parte superior derecha. En el menú desplegado, presiona «Ajustes» .

. Se te abrirá una nueva pestaña. Asegúrate de estar en la sección «Rendimiento» .

. Busca la casilla «Asignación de CPU» y selecciona la cantidad de núcleos que deseas asignar.

y selecciona la cantidad de núcleos que deseas asignar. De igual manera, en la casilla «Asignación de memoria» podrás asignar la cantidad de memoria RAM deseada.

podrás asignar la cantidad de memoria RAM deseada. Por otro lado, puedes seleccionar el rendimiento en la casilla «Modo de desempeño».

Si quieres más información al respecto, puedes visitar la guía del soporte de BlueStacks.

Cambia el plan de energía del ordenador

Windows posee un sistema de plan de energía en nuestros ordenadores, diseñado para el ahorro de energía al reducir el rendimiento del sistema. Esta función es muy útil y muy usada en los ordenadores portátiles para alargar la duración de la batería. Sin embargo, si no tenemos nuestro ordenador en máxima potencia, BlueStacks 5 no funcionará de la mejor manera.

Por tal motivo, si queremos mejorar el rendimiento de BlueStacks 5, debemos activar la opción de «Máximo rendimiento» en el plan de energía de la siguiente manera:

Busca y abre el «Panel de Control» de Windows.

de Windows. Presiona «Hardware y sonido» > «Opciones de energía» .

> . Se te mostrará los planes de energía disponibles. Selecciona «Máximo rendimiento».

Puede que en versiones más recientes de Windows, y en portátiles modernos, no se muestre las opciones en el panel de control. Sin embargo, si presionamos el icono de batería en la parte derecha de la barra de tareas en Windows, nos mostrará las opciones de energía donde podremos seleccionar «Mejor rendimiento» / «Máximo rendimiento».

Actualiza los controladores de tu gráfica

La gráfica es uno de los componentes indispensables no solo para el sistema, sino también para el funcionamiento de BlueStacks 5. Los procesadores gráficos pueden ser integrados o dedicados y estos requieren de controladores para su funcionamiento. En este sentido, las empresas como Intel, AMD y NVIDIA, actualizan sus controlares constantemente para mejorar el funcionamiento de sus gráficas.

¿Tienes tus controladores actualizados? Lo recomendable es tenerlos al día para aprovechar al máximo tu gráfica, y en este mismo sentido, mejorar el rendimiento de BlueStacks 5. Para ello, debes asegurarte de qué marca es tu chip gráfico y buscar la herramienta de actualización de controladores adecuada para el mismo:

NVIDIA: Puedes descargar la herramienta «GeForce Experience» para actualizar los controladores, o descargarlos manualmente, desde este enlace.

Puedes descargar la herramienta para actualizar los controladores, o descargarlos manualmente, desde este enlace. AMD: Puedes descargar la herramienta «AMD Software: Adrenalin Edition» para actualizar los controladores, o descargarlos manualmente, desde este enlace.

Puedes descargar la herramienta para actualizar los controladores, o descargarlos manualmente, desde este enlace. Intel: Puedes descargar la herramienta «Asistente del controlador y asistencia técnica Intel» para actualizar los controladores, desde este enlace.

Cierra otros programas que consuman muchos recursos

Si queremos que BlueStacks tenga el mejor rendimiento, necesita todos los recursos disponibles del ordenador. Para eso, lo ideal es cerrar todas las aplicaciones al momento de emular nuestros juegos. Sin embargo, a veces estamos haciendo múltiples tareas y es inevitable tener varios programas abiertos. Además, no sabemos cuáles de estos son los que están consumiendo recursos, e incluso puede haber procesos en segundo plano que estén perjudicando el rendimiento.

En este sentido, podemos usar la herramienta «Administrador de tareas» para identificar las aplicaciones que están consumiendo muchos recursos y cerrarlas, dejando abiertas las aplicaciones de bajo consumo. De esta manera podemos tener un buen rendimiento en nuestro emulador sin necesidad de comprometer todas nuestras ventanas abiertas.

Abre el «Administrador de tareas» . Puedes encontrarlo con el buscador de Windows, o usando el atajo de teclas Ctrl + Alt + Supr.

. Puedes encontrarlo con el buscador de Windows, o usando el atajo de teclas Ctrl + Alt + Supr. Si es la primera vez que abres la aplicación, deberás presionar el botón «Más detalles» en la parte inferior izquierda de la ventana para desplegar toda la información.

en la parte inferior izquierda de la ventana para desplegar toda la información. En la nueva ventana, verifica las aplicaciones que tienen un alto consumo , ya sea de RAM, CPU o GPU.

, ya sea de RAM, CPU o GPU. Selecciona una de las aplicaciones y presiona el botón «Finalizar tarea» en la parte inferior derecha. Repite este mismo proceso con todas las aplicaciones que deseas cerrar.

Configura tu antivirus

Una de las últimas cosas que podemos verificar es si nuestro antivirus está interviniendo con el funcionamiento de BlueStacks. En este sentido, una configuración correcta del antivirus nos puede ayudar a mejorar el rendimiento del emulador.

No obstante, cada antivirus tiene una configuración particular. Por ello, aquí te traemos algunos consejos de configuración para los antivirus más populares, no sin antes tener en cuenta que dependiendo de la versión de nuestro antivirus el proceso puede diferir.

Configurar Avast

Presiona el botón de menú en la parte superior derecha.

Configuración > Resolucón de problemas

Desmarca la casilla «Habilitar virtualización asistida por hardware».

Reinicia el ordenador.

También puedes desactivar el control de escudos de Avast temporalmente.

Configurar AVG

Presiona el botón de menú en la parte superior derecha.

Configuración > Solución de problemas

Desmarca la casilla «Habilitar virtualización asistida por hardware».

Reinicia el ordenador.

Por otro lado, puedes desactivar la protección AVG temporalmente.

Configurar McAfee

Puedes deshabilitar el análisis en tiempo real de McAfee temporalmente:

En la página de inicio del programa, haz click en «Análisis en tiempo real».

Selecciona «Configuración de análisis en tiempo real».

Presiona el botón «Desactivar».

En la página de confirmación, escoge cuándo deseas que se reanude el análisis en tiempo re, y luego confirma.

Configurar Norton

Puedes desactivar la protección automática de Norton temporalmente:

En la barra de tareas, busca el icono de Norton y haz click derecho para desplegar las opciones.

Selecciona «Desactivar la protección automática».

Se mostrará una nueva venta donde podrás seleccionar la duración de la desactivación.

Configurar ESET NOD

Lo mejor es deshabilitar la protección en tiempo real de ESET temporalmente:

Abre la aplicación y haz click en el icono de estado de protección en la parte superior derecha.

Selecciona «Deshabilitar la protección del sistema de archivos en tiempo real».

Presiona «Deshabilitar» para confirmar.

Repetir proceso si se quiere volver a habilitar la protección.

Con estas configuraciónas tendrás listo tu ordenador para sacarle todo el potencial a BlueStacks 5. Por otro lado, si tienes un ordenador con Windows 11 ten en cuenta que puedes instalar aplicaciones y juegos de Android sin necesidad de un emulador, e incluso jugar con mando a tus juegos favoritos.