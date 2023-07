¿Migraste toda la información de tu perfil de Instagram a Threads? Si tu respuesta es “sí”, pero quieres darle una identidad totalmente distinta a tu perfil de Threads, deberías empezar a pensar en cambiar la foto del perfil.

A diferencia de lo que muchos creen, la red social de Meta que compite con Twitter les permite a los usuarios elegir una nueva foto de perfil de forma simple y rápida. Si has intentado llevar a cabo esta acción, pero no encontraste el apartado en sí, déjanos decirte que estamos para ayudarte.

Siguiendo todos los pasos que vamos a mostrarte aquí, podrás cambiar tu foto de perfil en Threads sin demasiadas complicaciones, ¡es mucho más sencillo de lo que parece!

Así puedes cambiar tu foto de perfil en Threads

Si ya creaste una cuenta en Threads y dispones del número de usuario en tu perfil de Instagram, podrás elegir una nueva foto de perfil siguiendo todos los pasos que te mostramos a continuación:

El primer paso que deberás realizar, es abrir la aplicación de Threads desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez que te encuentres dentro de la red social en cuestión, tendrás que pinchar sobre tu perfil , el cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla.

, el cual se ubica en la esquina inferior derecha de la pantalla. Por consiguiente, deberás presionar sobre el botón que dice “Editar perfil”.

Luego, tendrás que pulsar sobre tu foto de perfil.

Se desplegará un pequeño menú con tres opciones, pincha sobre la primera de todas, la que dice “Nueva foto del perfil”.

Selecciona la foto de perfil que quieras poner en Threads , o bien toma una foto con la cámara de tu móvil. Luego, tendrás que pinchar en la flecha de color azul que se ubica en la esquina superior de la pantalla.

, o bien toma una foto con la cámara de tu móvil. Luego, tendrás que que se ubica en la esquina superior de la pantalla. Vuelve a pinchar sobre esa misma flecha .

. Y, como último paso, tendrás que presionar en “Listo” para guardar los cambios efectuados.

¡Tranquilo! Tu foto de perfil de Instagram no sufrirá cambios

Es necesario aclarar que si bien Threads e Instagram están conectados entre sí, el cambio de la foto del perfil en alguna de las redes sociales no creará ningún problema. Básicamente, si cambias tu foto de perfil en Threads, Instagram no tomará ese cambio, pues los perfiles no están unificados.

Sin más nada que añadir al respecto, queremos recordarte que puedes migrar la foto del perfil de Instagram a Threads, función que podrás encontrarla dentro de los ajustes del “Twitter de Meta”.