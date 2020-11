Si el teclado que vino instalado de fábrica en tu Android TV te parece muy básico, no te gusta o bien no cumple con tus expectativas, no te preocupes, lo puedes cambiar muy fácilmente.

Al igual que en tablets y móviles, los televisores o TV Box con Android TV permiten instalar nuevos teclados. Eso sí, no todos los teclados que pueden descargarse en dispositivos móviles Android son compatibles con Android TV, hay solo un par de opciones a las que se pueden acceder desde Google Play Store. Para el resto de los teclados, deberás descargar la app de forma externa e instalar el APK en tu Android TV de forma manual.

¿Cómo cambiar de teclado en Android TV?

Antes de que te mostremos todo lo que tienes que hacer para poder cambiar de teclado en tu Android TV, es necesario aclarar que tienes que instalar un nuevo teclado. Nosotros te recomendamos que descargues el teclado de Google, Gboard, ya que su funcionamiento en Android TV es sencillamente excelente.

Puedes descargarlo de forma gratuita desde el enlace que te dejamos al final de este párrafo, o bien abrir Google Play Store desde tu Android TV y buscar la app Gboard en el buscador de la tienda de aplicaciones de Google. De igual forma, si el teclado de Google no te convence, puedes buscar otros teclados e instalar el que más te guste en tu Android TV.

Así de fácil es cambiar el teclado en Android TV

Con el nuevo teclado ya instalado, deberás seguir todos estos pasos que te mostramos a continuación:

Cómo cambiar el teclado en Android TV 1 de 7

El primer paso que tienes que llevar a cabo es ingresar en la Configuración de tu Android TV.

Se mostrará un menú con distintas opciones en la parte derecha de la pantalla, pincha sobre la opción que dice Preferencias del dispositivo .

. Vete hasta la opción que dice Teclado , y luego pincha sobre la misma.

, y luego pincha sobre la misma. Dentro de Teclado, tendrás que pinchar sobre la última opción, la que dice Administrar teclados .

. Pincha sobre el teclado que quieras activar en tu Android TV (en este caso Gboard).

Una vez activado el nuevo teclado, deberás volver a la pantalla anterior y pinchar sobre Teclado actual .

y pinchar sobre . Por último, selecciona el teclado que quieres usar en Android TV y listo.

Sin mucho más que añadir, si Gboard no te ha gustado y quieres volver al teclado que tenías anteriormente, deberás desinstalar la aplicación de tu Android TV. Una vez desinstalada, el televisor volverá a seleccionar automáticamente el teclado que vino instalado de fábrica.