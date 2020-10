¿Instalaste aplicaciones o juegos que ya no te sirven tener en tu Android TV? Si tu respuesta es sí, es momento que desinstales ese tipo de contenido. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí hemos preparado un tutorial muy simple de seguir que te permitirá eliminar aplicaciones y juegos en cuestión de segundos.

¿Cómo desinstalar una app o un juego en Android TV?

Antes de que te mostremos el respectivo tutorial, te recomendamos actualizar las aplicaciones que tienes instaladas en tu Android TV, ¿por qué? Porque puede que las mismas tengan una versión nueva disponible para ser instalada y esto mejore el funcionamiento en general de la app o el juego.

Si luego de actualizar la app o el videojuego no has notado una mejora, o bien no te sirve ocupar espacio con ese contenido, tendrás que seguir todos estos pasos para que descubras cómo desinstalar apps o juegos en Android TV:

Cómo desinstalar aplicaciones y juegos en Android TV 1 de 6

Lo primero que tienes que hacer es ingresar en el menú de tu Android TV . Una vez dentro de la pantalla principal, tendrás que pinchar en la opción que dice Configuración (ubicada arriba a la derecha de la pantalla).

. Una vez dentro de la pantalla principal, tendrás que pinchar en la opción que dice (ubicada arriba a la derecha de la pantalla). Se desplegará un menú en la parte lateral derecha de tu Android TV, allí deberás pinchar sobre la opción que dice Apps .

. Por consiguiente, deberás ingresar en la opción que dice Ver todas las apps. La misma te permitirá observar todas las aplicaciones y juegos que tienes instalados en tu Android TV.

La misma te permitirá observar todas las aplicaciones y juegos que tienes instalados en tu Android TV. Busca la app o el juego que quieres desinstalar y luego pincha sobre el mismo.

Para poder desinstalar la app o el juego en cuestión, tendrás que pinchar en Desinstalar .

. Por último, dale al botón que dice Aceptar para que la aplicación o videojuego se desinstale de tu Android TV.

Sin mucho más que añadir, si tienes problemas siguiendo estos pasos, o bien no encuentras nuevas aplicaciones o juegos en Google Play, te recomendamos forzar la actualización de Play Store en Android TV. Obteniendo la última versión de la tienda de aplicaciones de Google, podrás acceder más aplicaciones y juegos.