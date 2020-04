Todos sabemos lo genial que es Google como compañía, pero también sabemos que nos espía. Esto lo ha admitido la gran G en reiteradas ocasiones, alegando que lo hacen para mejorar sus servicios. Es decir, para que en tu móvil puedas recibir publicidad y sugerencias personalizadas de acuerdo a tus gustos, ubicación, etc. En otras palabras, que Google te espíe no tiene nada de malo, en teoría.

Y decimos “en teoría” porque realmente nosotros, como usuarios, no podemos corroborar que Google en verdad usa nuestros datos solo para eso. A tus espaldas, Google puede estar vendiendo tus datos a grandes corporaciones, gobiernos y a otros entes que tú probablemente no quieres que te espíen. Así que, si te preocupa tu privacidad, lo mejor es que empieces por bloquear el rastreo GPS de Google en tu móvil. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes aquí te explicamos paso por paso.

Pasos para bloquear el rastreo GPS de Google en tu móvil

Uno de los grandes inconvenientes de usar Google en tu Android o dispositivo iOS es que la compañía de Mountain View usa sus apps y servicios para espiarte en cada momento. De hecho, Google puede saber en dónde te encuentras incluso si has desactivado el Historial de ubicaciones, tal como lo confirmó Associated Press. Por tanto, para realmente bloquear el rastreo GPS de Google en tu móvil, así como impedir que Google espíe tu actividad en Internet, debes hacer lo siguiente:

Abre la app de Google en tu móvil.

en tu móvil. Pulsa el icono de tu cuenta , que está en la parte superior derecha.

, que está en la parte superior derecha. Toca en Administrar tu cuenta de Google .

. Ve a la pestaña Datos y personalización .

. Pulsa en Administrar tus controles de actividad .

. Allí desactiva las opciones Actividad web y de aplicaciones e Historial de ubicaciones , presionando sus respectivos interruptores.

e , presionando sus respectivos interruptores. Google te mostrará un mensaje advirtiéndote lo que esto implica. Presiona en Pausar para confirmar el bloqueo.

¡Listo! Así, Google no espiará ni rastreará tu móvil y tus otros dispositivos (PC, tablet, etc.) asociados con la cuenta de Google que acabas de configurar.

Método alternativo: bloquear el rastreo GPS de Google desde un navegador

Si por alguna razón no pudiste seguir los pasos anteriores, entonces bloquea el rastreo GPS de Google desde tu PC, iPhone, tablet o cualquier otro dispositivo con un navegador, siguiendo estos pasos:

Abre el navegador de tu dispositivo y presiona este enlace.

y presiona este enlace. Si aún no lo has hecho, inicia sesión con la cuenta de Google que usas en tu móvil.

que usas en tu móvil. Pulsa el botón de las tres líneas , ubicado en la esquina superior izquierda.

, ubicado en la esquina superior izquierda. Selecciona Controles de actividad .

. Desactiva las opciones Actividad web y de aplicaciones e Historial de ubicaciones.

¡Ya está! Además de eso, también te recomendamos desactivar el Asistente de Google de tu móvil para que así Google pierda por completo el rastro de ti. Esperamos que con esto ya no te preocupes por el rastreo GPS de Google y puedas recuperar tu privacidad.