A mediados de 2015, Google presentó su solución para optimizar el tiempo de carga de las webs en los móviles: el formato AMP (Accelerated Mobile Pages). Sin embargo, desde su lanzamiento, dicho formato ha sido bastante polémico.

Para empezar, los de la gran G comenzaron a favorecer a aquellas webs que utilizaban este formato en los resultados de su motor de búsqueda. De esta forma, obligaban a los medios a usar el AMP para ser indexados en Google Discover.

Pero esta no es la única razón por la que muchos medios se plantean abandonar el AMP. También se ha cuestionado sobre el riesgo para la privacidad del usuario que supone este lenguaje de diseño web. Si te preocupa tu seguridad y quieres evitar las páginas AMP, en seguida te explicamos cómo puedes hacerlo en tu móvil Android.

Los navegadores que priorizan la seguridad y privacidad del usuario como Brave y DuckDuckGo han expresado su preocupación por el formato AMP. Los del navegador del pato detallan que este lenguaje de diseño web no solo favorece el monopolio de Google en lo que respecta a motores de búsqueda, sino que además les permite rastrear aún más la actividad de los usuarios.

NEW: our apps & extensions now protect against Google AMP tracking. When you load or share a Google AMP page anywhere from DuckDuckGo apps (iOS/Android/Mac) or extensions (Firefox/Chrome), the original publisher's webpage will be used in place of the Google AMP version.

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) April 19, 2022