La gran mayoría de las aplicaciones le exigen a los usuarios acceso a una gran cantidad de información personal y mientras que es cierto que puedes negarte, también es cierto que al hacerlo probablemente no puedas usar dicha app. DuckDuckGo está aquí para eliminar ese problema y bloquear el rastreo de cualquier app en tu móvil Android.

De esta forma podrás concederle cualquier clase de permisos a una app y a la vez te aseguras de que no terminen en las manos de terceros. La ingeniosa compañía desarrolladora del motor de búsqueda DuckDuckGo sigue trabajando en pos de la privacidad y seguridad de sus usuarios.

¿Qué es DuckDuckGo y para qué sirve su rastreo de aplicaciones?

DuckDuckGo nace en el 2008 como una iniciativa de sus creadores para desarrollar un motor de búsqueda de calidad y no es hasta 2010 que deciden enfocarse en la privacidad de sus usuarios, para distinguirse de la competencia. La compañía ha hecho grandes avances y todos en nombre de la seguridad y privacidad de sus fieles usuarios.

DuckDuckGo se ha ganado su fama gracias a que no almacena datos de los buscadores como su dirección IP o su agente de usuarios. Además de eso no utiliza cookies, ofrece un servicio oculto de Tor y lo mejor de todo es que sus resultados son rápidos y no provienen de granjas de contenido, evitando esa gran burbuja de filtros que usualmente te muestran lo que quieren que veas y no lo que en verdad necesitas.

Todas esas razones han hecho que muchos usuarios prefieran emplear DuckDuckGo en lugar de Google. Además de lo mencionando, tenemos otras funciones muy útiles que le aseguran un poco de privacidad extra a los usuarios de DuckDuckGo como, por ejemplo, la protección de mail de DuckDuckGo.

Pero dejando de lado el Shadowban y la fuga de datos personales, que usualmente suele ser un gran problema que rodean a otros buscadores, DuckDuckGo está desarrollando un nuevo método para proteger a sus usuarios aún más. Estamos hablando de su Protección de Rastreo de Apps, una herramienta que planea resguardar tus datos si es que alguna de tus aplicaciones decide aprovecharse de ti y vendérselos a algún tercero.

El App Tracking Protection o Protección de Rastreo de Aplicaciones es una función de este buscador que promete salvaguardar tu privacidad sin tener que sacrificar el funcionamiento normal de tus aplicaciones. Es decir, esta función que se ejecutará en segundo plano te permitirá saber si en algún momento cualquiera de tus aplicaciones intenta enviar tus datos a compañías de terceros.

¿Cómo usar la Protección de Rastreo de Aplicaciones con DuckDuckGo?

El primer paso para empezar a usar la Protección de Rastreo de Aplicaciones será por supuesto descargar e instalar DuckDuckGo en tu dispositivo Android.

Una vez lo tengas, deberás seguir estos pasos para empezar a proteger tus datos:

Ingresa en el navegador DuckDuckGo en tu móvil.

en tu móvil. Abre el menú desplegable presionando los tres puntos en la parte superior derecha de tu móvil.

presionando los tres puntos en la parte superior derecha de tu móvil. Ingresa en la sección de Ajustes .

. Escoge la opción de Protección de Rastreo de Apps y habilita la función.

y habilita la función. Acepta establecer una red local de VPN y ya estarás listo para seguir utilizando tus apps con seguridad.

Si seguiste los pasos al pie de la letra, puedes estar tranquilo, ya que DuckDuckGo cuida tus datos y si en algún momento alguna aplicación intenta compartir tus datos personales con terceros sin tu permiso, el buscador lo bloqueará. Cuéntanos que te parece esta nueva función, ¿podría ser una solución para el problema de la fuga de datos?

¿Cuáles son los beneficios de usar DuckDuckGo en tu móvil?

Dejando de lado los beneficios que trae el motor de búsqueda de DuckDuckGo, queremos enfocarnos en los beneficios de esta nueva función. Con la Protección de Rastreo de Aplicaciones podrás estar seguro de que tus datos importantes no están siendo compartidos con terceros.

Por ejemplo, al utilizar Google Fotos, le das permiso a Google de que tenga acceso a tus archivos para poder guardar tus fotos en la nube, obviamente si le niegas ese permiso a Google no habrá forma de que puedas guardar tus fotos allí, inutilizando la app. Sin embargo, con la ayuda de la nueva función de DuckDuckGo puedes estar seguro de que Google no compartirá o venderá los metadatos de tus fotos.

De esa forma puedes disfrutar del completo funcionamiento de tus apps sin tener que temer que en cualquier momento, información valiosa como tu modelo de móvil, tu ubicación, la hora en la que tomaste la foto y más sea filtrada.