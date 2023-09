¿Alguna vez has querido bloquear el acceso a Internet de una aplicación o juego en tu dispositivo Android? Quizás quieras ahorrar datos móviles, evitar que una app te envíe notificaciones molestas, bloquear anuncios o simplemente proteger tu privacidad. Sea cual sea el motivo, en este artículo te explicaremos cómo puedes hacerlo de forma fácil y rápida.

Existen varias formas de bloquear el acceso a Internet de una app o juego en Android, pero la más sencilla y efectiva es usar una aplicación de terceros que se encargue de gestionar los permisos de red de tu dispositivo. Hay muchas opciones disponibles en Google Play, pero nosotros te recomendamos NetGuard, una app gratuita, segura, fiable y sin publicidad que te permite controlar el tráfico de Internet de cada app con un simple toque.

Cómo bloquear el acceso a Internet de una app o juego en Android con NetGuard

Para usar NetGuard, primeramente tienes que descargarla e instalarla en tu dispositivo Android desde el siguiente cajetín.

Una vez que tengas NetGuard en tu móvil o tablet, sigue estos pasos para quitar el acceso a Internet de una aplicación o juego en específico:

Abre NetGuard en tu Android y pulsa en Aceptar en el primer aviso que verás.

y pulsa en Aceptar en el primer aviso que verás. Activa la aplicación tocando el interruptor que está en la esquina superior izquierda.

que está en la esquina superior izquierda. Presiona en Aceptar las veces que sea necesario para permitir a NetGuard que cree una VPN (red privada virtual) con la que pueda filtrar el tráfico de Internet de las apps.

para permitir a NetGuard que cree una VPN (red privada virtual) con la que pueda filtrar el tráfico de Internet de las apps. También tendrás que desactivar la optimización de batería para NetGuard (así podrá funcionar de forma más consistente). Esto puedes hacerlo siguiendo la ventana emergente que te mostrará la app o yendo a Ajustes > Aplicaciones > NetGuard > Batería > No restringido.

(así podrá funcionar de forma más consistente). Esto puedes hacerlo siguiendo la ventana emergente que te mostrará la app o yendo a Ajustes > Aplicaciones > NetGuard > Batería > No restringido. Regresa a NetGuard y desactiva el acceso a Internet de las apps que quieras pulsando los iconos de WiFi y datos móviles. Si el icono está en verde, el acceso a Internet está activado, y si está en rojo, la app no podrá usar Internet.

Ten en cuenta que si desactivas NetGuard o cierras esta aplicación, las apps bloqueadas recuperarán el acceso a Internet que le habías quitado. Así que mantén activa NetGuard mientras exista una app o juego que no quieras que acceda a Internet.

Recuerda que en NetGuard puedes cambiar los permisos en cualquier momento, y que también puedes configurar otras opciones avanzadas desde el menú de ajustes de la app. Por ejemplo, puedes crear listas blancas o negras de apps, establecer reglas por hora o por red, ver el consumo de datos de cada app y mucho más.

¿Es seguro usar NetGuard para quitar el acceso a Internet de una app o juego en Android?

Al bloquear el acceso a Internet de las apps a través de una VPN, quizás estés pensando que este método puede ser peligroso para tu privacidad. Pero no te preocupes, la VPN de NetGuard no se conecta a ningún servidor externo ni recopila tus datos, solo sirve para bloquear el acceso a Internet de las apps que tú elijas.

Aparte, es importante recalcar que NetGuard es una aplicación de código libre (puedes consultar su código en GitHub), lo que es una garantía de que la es transparente, segura y no esconde nada raro en su funcionamiento.

Cómo bloquear el acceso a Internet de una app o juego en Android sin apps de terceros

¿No quieres instalar una app para bloquear el acceso a Internet de las apps en Android? No te preocupes, aunque las últimas versiones de Android y la mayoría de capas de personalización no te permiten restringir el uso de Internet de las apps, hay un método que permite limitar el uso de Internet de algunas apps y no requiere instalar nada.

Consiste en configurar la DNS de AdGuard en Android. Como tal, esta DNS no bloquea el acceso a Internet de ninguna app, pero impide que las aplicaciones y juegos en Android se conecten a Internet para mostrarte anuncios. Si te interesa usar este método, aquí te mostramos paso por paso cómo usar la DNS de AdGuard para bloquear la publicidad en Android.