El WiFi es una tecnología increíble, pero no es perfecta. Seguro en más de una ocasión tu conexión se ha puesto lenta en ciertas zonas de tu casa, sobre todo si hay gran distancia entre tu móvil y el router, o si hay muchas paredes de por medio.

Xiaomi tiene esto en cuenta y ha incorporado, a partir de su sistema operativo MIUI 13, una opción que puede solucionar, o al menos mitigar, este problema. ¿Quieres saber cómo activar esta opción? Aquí te lo explicaremos, pero te advertimos que no todos los móviles de la marca son compatibles.

Cómo aumentar la velocidad del WiFi en Xiaomi en MIUI 13

Como comentamos anteriormente, no todos los móviles son compatibles. Primero, recuerda que debes tener el móvil actualizado a MIUI 13. Por otro lado, tu móvil no solo debe ser capaz de conectarse a las bandas 5 GHz y 2.4 GHz (doble banda), sino que debe conectarse a ambas al mismo tiempo, algo que no es del todo común.

Entonces, ¿cómo saber si tu móvil es compatible? Es complicado, ya que no es una característica que los fabricantes destaquen y tiene más relación con el procesador que posea tu móvil. Sin embargo, no te preocupes, activar esta opción es bastante sencillo (más que investigar tu procesador) y por tal razón te invitamos a probar el tutorial para comprobarlo por ti mismo.

Activa la opción de aumento de velocidad WiFi en tu Xiaomi

Ingresa a los ajustes (o configuración) de tu móvil Xiaomi.

(o configuración) de tu móvil Xiaomi. Abre la sección WiFi .

. Dentro, presiona Asistente WiFi .

. En la parte de abajo, presiona Aceleración de red inteligente .

. Activa la opción Aumento de velocidad WiFi de doble banda .

. Conéctate a una segunda red aparte de la principal.

Si alguna de estas opciones no te aparece, significa que tu móvil no es compatible con la opción de aumento. Por otro lado, ten en cuenta que la segunda red debe ser de una banda diferente a tu red principal, es decir, si estás conectado a una banda 5 GHz, debes añadir una banda 2.4 GHz.

¿Cómo mejora el uso de ambas bandas en la velocidad del WiFi?

Las bandas 2.4 GHz y 5 GHz son diferentes, ofreciendo ventajas y desventajas entre ellas. La banda 5 GHz destaca con su velocidad de conexión, superando notoriamente a la banda 2.4 GHz en conexiones de gran ancho de banda. Sin embargo, ¿sabías que sacrifica alcance para lograr esa alta velocidad? En consecuencia, si estás conectado a esta banda y tienes una distancia considerable con el router, el resultado puede ser incluso peor que la banda 2.4 GHz.

Aun así, no vas a estar cambiando de banda en banda mientras te mueves por tu casa, por lo que tener ambas conexiones activadas al mismo tiempo te asegura lo mejor de cada conexión: velocidad y alcance cuando se pueda, logrando una mejor estabilidad general en la conexión.

Si tu conexión sigue lenta, puede haber otras razones por las cuales el WiFi en tu móvil va lento. También recuerda que el dónde ubicar tu router es importante, y si este ya lleva sus años, no le vendría mal una limpieza.