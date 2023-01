¿Ibas a conectar un cable HDMI a tu tele y te diste cuenta de que no tienes más puertos disponibles? Pues no te preocupes, existe una forma de solucionar el problema de no tener puertos HDMI suficientes. De hecho, es tan fácil como gastar menos de 10 euros en uno de los siguientes dispositivos que te recomendamos a continuación.

¿Cómo añadir más puertos HDMI a un televisor? Comprando un switch HDMI

Un switch HDMI es la solución a la falta de puertos HDMI. Este es un dispositivo que se conecta en una de las entradas HDMI de la TV para añadir dos o tres puertos más. Ahora bien, antes de adquirir uno de estos productos, es importante que tengas en cuenta qué tipo de puerto HDMI necesitas. Actualmente, estos son los tres más utilizados:

HDMI 1.4 : admite resolución máxima Full HD+ (1080p) a 60 Hz. Por ejemplo, este el puerto que se necesita para el Chromecast con Google TV HD, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii U o Nintendo Switch.

: admite resolución máxima Full HD+ (1080p) a 60 Hz. Por ejemplo, este el puerto que se necesita para el Chromecast con Google TV HD, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii U o Nintendo Switch. HDMI 2.0 : admite resolución máxima 4K (2160p) a 60 Hz. Por ejemplo, este es el puerto que requiere el Chromecast con Google TV 4K, PlayStation 4 Pro o Xbox One X.

: admite resolución máxima 4K (2160p) a 60 Hz. Por ejemplo, este es el puerto que requiere el Chromecast con Google TV 4K, PlayStation 4 Pro o Xbox One X. HDMI 2.1: admite resolución máxima 8K (4320p) a 60 Hz o 4K (2160p) a 120 Hz. Por ejemplo, este es el puerto que se necesita para la PlayStation 5, Xbox Series X o las gráficas NVIDIA GeForce RTX Serie 30 y las AMD Radeon serie RX 6000.

¿Ya sabes qué tipo de puerto HDMI extra necesitas en tu tele? Pues entonces échale un vistazo a estas tres recomendaciones de switch HDMI que te traemos a continuación:

Switch HDMI GANA 1080p – HDMI 1.4

Por tan solo 9,99 € puedes comprar el switch HDMI de la marca GANA, que no solo es de los más económicos del mercado, sino que también es de los de mejor calidad. Este te ofrece 3 puertos HDMI 1.4 por lo que es excelente para conectar dispositivos que ofrezcan resolución máxima Full HD+ (1080p).

Switch HDMI Meofia 4K – HDMI 2.0

¿Quieres conectar a tu tele dispositivos o consolas que ofrecen 4K? Pues entonces tienes que comprar por 15,99 € el switch HDMI de la marca Meofia. Este expandirá la cantidad de puertos de tu tele añadiendo 3 puertos HDMI 2.0. Además, cuenta con un botón físico que con solo presionarlo podrás cambiar la fuente HDMI que quieres ver.

Switch HDMI CABLEDECONN 8K – HDMI 2.1

Finalmente, si compraste una consola de última generación o tienes una PC gamer con una tarjeta gráfica de gama alta y estás buscando cómo añadir puertos HDMI 2.1 a un televisor, pues aquí te tenemos la solución. El switch HDMI de la marca CABLEDECONN cuesta solo 29,99 € y es una buena forma de tener un par de puertos HDMI 2.1 adicionales que muy pocas Smart TV de hace unos años tienen.

Y tú… ¿Con cuál de estos dispositivos añadirás más puertos HDMI a tu tele?