Sin duda alguna, Snapchat ganó popularidad por sus fotos y mensajes que desaparecen sin dejar rastro alguno. Y aunque no todo el mundo lo sepa, existe una forma de almacenar chats en esta plataforma. Así que en esta oportunidad, te explicaremos cómo gestionar los chats guardados en Snapchat.

Si deslizas el dedo hacia la derecha en la aplicación de Snapchat podrás ver los chats. Todas las conversaciones que tengas con otros usuarios aparecerán en esta página. Eso sí, los chats desaparecen después de que los vea la otra persona. Sin embargo, existe una configuración que te permite cambiar eso.

Así puedes guardar las conversaciones en Snapchat

Snapchat te ofrece la posibilidad de guardar chats para que no se eliminen automáticamente. Al hacer esto, tus conversaciones guardadas permanecerán en la ventana de chat de forma indefinida y no se eliminarán automáticamente. Además, los mensajes pueden ser guardados tanto por el emisor como por el receptor. Si quieres guardar mensajes en Snapchat, solo tendrás que hacer lo siguiente:

Abre la aplicación de Snapchat en tu móvil.

Desliza tu dedo hacia la derecha para entrar en los chats.

para entrar en los chats. Envía un mensaje que desees guardar.

Deja pulsado el mensaje hasta que te aparezcan varias opciones.

hasta que te aparezcan varias opciones. Pulsa “Guardar en el chat” y listo, así de sencillo se almacenan los mensajes en Snapchat.

¡Ya está! Llevar a cabo este proceso en Snapchat es muy fácil. ¿Quieres saber si un chat ha sido guardado? Pues recuerda que esta plataforma elimina los mensajes una vez que se hayan visto. Así que si fueron abiertos y todavía están visibles, significa que se ha guardado el chat.

También es necesario destacar que el fondo gris detrás del chat indica que este ha sido guardado. Los chats guardados tienen fondo gris para distinguirlos de los no guardados (que tienen un fondo blanco).

¿Cómo eliminar un mensaje guardado en Snapchat?

Si quieres dejar de guardar un chat, entonces sigue estos pasos:

Abre Snapchat, desliza hacia la derecha y ubica el chat guardado en una conversación .

. Ahora toca y mantén presionada la línea del mensaje. En el menú emergente, selecciona “Dejar de guardar en el chat“.

Cuando dejes de guardar un chat, verás que su fondo volverá a ser blanco. Una vez que salgas de la ventana de chat y vuelvas a entrar, el chat habrá desaparecido. Si el chat desapareció para ti, significa que también ha desaparecido para el otro usuario.

Si no guardas un chat y su fondo sigue siendo gris, quiere decir que la otra persona también guardó el chat. Aunque tú no hayas guardado nada, el chat no desaparecerá hasta que la otra persona también lo elimine.

¿Por qué no desaparecen algunos mensajes en Snapchat?

Si los chats se quedan aunque no los hayas guardado, podría ser porque el otro usuario cambió la configuración para que los mensajes permanezcan durante 24 horas en vez de eliminarse inmediatamente después de ser vistos. En el caso de que desees cambiar esta configuración, entra en el apartado de chat y mantén presionada la conversación, selecciona “Más”, después pulsa “Eliminar chats” y luego “Después de ver”. De esta forma, tus chats se eliminarán inmediatamente después de ser vistos.

Por otro lado, ¿te gusta usar esta aplicación para tomar fotos? Entonces échale un ojo a este artículo que explica cómo descubrir filtros y lentes ocultos en Snapchat. ¡Exprime todo el jugo de esta plataforma!