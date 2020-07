Una de las principales ventajas de Android es la capacidad de personalizar casi todo lo que desees. Y al decir esto, seguramente en lo primero que pensarás será en probar un launcher o cambiar el fondo de pantalla… pero, ¿qué pasa con los tonos de llamadas y de las notificaciones?

Por defecto, hay varios tonos preinstalados en el móvil. Sin embargo, la mayoría son más de lo mismo, tonos monótonos y aburridos. Por eso, si quieres algo más original y que vaya con tus gustos particulares, atento a esta guía. Aquí te explicaremos los dos métodos más efectivos y fáciles que te servirán para personalizar los tonos de tu móvil.

Los dos métodos infalibles para añadir tonos personalizados a tu móvil

Con frecuencia verás que en Android puedes encontrar más de un método para lograr lo que deseas hacer. En el caso de los tonos de llamada, puedes agregar nuevos tonos a través de aplicaciones o manualmente. Para ambos casos, tenemos las mejores opciones y cómo hacerlo todo paso a paso.

Encuentra el tono que deseas en Zedge

La primera opción para personalizar los tonos de llamada de tu móvil sin dudas es la aplicación Zedge. Aunque, debemos aclarar que aparte de Zedge existen otras aplicaciones muy interesantes, solo que hasta ahora esta ha demostrado ser la más completa, versátil y práctica.

¿Cómo agregar sonidos personalizados usando Zedge?

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación en tu móvil. Cuando esté instalada, ábrela, concede los permisos que te pide y crea tu cuenta. La aplicación te recomendará que pases a la versión Premium pero esto no es necesario para poder usar las funciones más importantes.

En el menú desplegable a mano izquierda podrás encontrar las opciones de tonos de llamadas, sonidos de notificaciones y fondos de pantalla. Si no tienes una idea clara de qué estás buscando , puedes seleccionar alguna de estas opciones y entretenerte con la enorme gama de opciones que Zedge te ofrece.

, puedes seleccionar alguna de estas opciones y entretenerte con la enorme gama de opciones que Zedge te ofrece. En cambio, si ya sabes lo que deseas usar como tono, solo debes darle al icono de la lupa , arriba a mano derecha.

, arriba a mano derecha. Para este ejemplo, como podrás ver en la imagen que está más arriba, hemos hecho una búsqueda de lo más particular; “Pokémon cry” o llanto de Pokémon . Así puedes ver que sí, Zedge tiene casi todo lo que podrías imaginar.

. Así puedes ver que sí, Zedge tiene casi todo lo que podrías imaginar. Al darle al buscador de la aplicación, muestra los resultados para cada sección . En el caso de los fondos de pantalla, esta búsqueda no tuvo resultados pero sí encontró 3 tonos de llamadas y 217 notificaciones.

. En el caso de los fondos de pantalla, esta búsqueda no tuvo resultados pero sí encontró 3 tonos de llamadas y 217 notificaciones. Esto no es lo único interesante de la app, ya que al seleccionar alguna de las opciones que aparecen, Zedge es capaz de mostrarte el contenido relacionado con este . Por ejemplo, hemos seleccionado el audio para notificaciones de Togekiss y al darle entre las opciones a los laterales, aparece un fondo de pantalla de dicho Pokémon , lo que te será muy útil para darle mayor personalización a tu móvil.

. Por ejemplo, hemos seleccionado el audio para notificaciones de Togekiss y al darle entre las opciones a los laterales, , lo que te será muy útil para darle mayor personalización a tu móvil. Por supuesto, antes de utilizar el audio como tono de llamadas o de notificaciones puedes reproducirlo. Y si te gusta, solo tienes que darle clic al botón de “Establecer” y seleccionar en el menú que aparecerá a continuación si quieres que el tono sea utilizado para un contacto en específico, para todas las llamadas, para las notificaciones del sistema o las alarmas.

y seleccionar en el menú que aparecerá a continuación si quieres que el tono sea utilizado para un contacto en específico, para todas las llamadas, para las notificaciones del sistema o las alarmas. ¡Y listo! Así de fácil puedes agregar audios personalizados en tu móvil Android con Zedge.

Como mencionamos anteriormente, Zedge también te permite personalizar aún más tu móvil probando diferentes fondos de pantalla o incluso fondos animados. Esta es una de las razones que hacen de esta aplicación una herramienta de personalización indispensable, ya que te ofrece todo lo que podrías desear en un único lugar.

Descarga Zedge en tu móvil desde Google Play

Si te ha llamado la atención Zedge y quieres probarla por ti mismo no dudes en darle clic al botón de descarga aquí abajo.

Zedge está disponible gratis en Google Play. Sin embargo, si quieres deshacerte de la molesta publicidad, como pasa con muchas otras aplicaciones, tendrás que pasarte a la versión Premium, de pago. A pesar de esto, Zedge sigue siendo una herramienta de personalización gratuita bastante completa y al alcance de todos.

Agrega tú mismo el tono que desees a la carpeta de los tonos de llamadas

Este método es menos práctico pero bastante útil si tienes un audio y no sabes cómo usarlo de tono de llamadas o de notificaciones. Dependiendo del fabricante de tu móvil, puede que las opciones de personalización cambien pero en general para poder agregar manualmente un nuevo tono de llamada (ringtone) solo necesitas guardar el archivo en tu móvil.

Independientemente del origen del archivo que quieras usar como nuevo tono, procura que se guarde en una carpeta que puedas recordar y con un nombre fácil de reconocer. Lo más recomendable es que lo guardes en la carpeta de música y que le cambies el nombre, en caso de que se haya guardado con una simbología poco reconocible.

Si no sabes cómo mover el archivo de audio, solo tienes que entrar al administrador de archivos de tu móvil, buscar el archivo escribiendo el nombre en el icono de lupa, seleccionarlo y darle clic a la opción “Mover”. El sistema te pedirá que indiques en qué nueva carpeta quieres que sea guardado. Digamos que actualmente está en la carpeta de descargas, simplemente pásalo a la carpeta de música. Esto no es indispensable pero sirve mucho si te ayuda a reconocer con mayor facilidad dónde has dejado este archivo.

¿Cómo activar el tono personalizado para las notificaciones del móvil?

Una vez que hayas descargado el audio personalizado y que sepas dónde está alojado y con qué nombre, lo siguiente que debes hacer es seleccionarlo como tono de llamadas o de notificación, simplemente tienes que ir a los Ajustes:

En la Configuración, ve a la opción de “Sonido y Vibración” o cualquier nombre similar que el fabricante del móvil le haya asignado a esta carpeta.

o cualquier nombre similar que el fabricante del móvil le haya asignado a esta carpeta. En esta sección verás las opciones de configuración para los tonos de llamada , de notificaciones y alarmas.

, de notificaciones y alarmas. Elige la opción que quieras , en este caso hemos seleccionado los tonos de llamada, como puedes ver en la imagen de arriba.

, en este caso hemos seleccionado los tonos de llamada, como puedes ver en la imagen de arriba. Aparecerán todos los tonos predeterminados pero también está una opción poco usada, la de los tonos locales. Esto quiere decir que el sistema te dejará buscar entre todos los archivos de audio que hayas guardado , para seleccionarlo como nuevo tono de llamada.

, para seleccionarlo como nuevo tono de llamada. Es por esto que es importante que sepas dónde y cómo se llama el archivo de audio que quieres usar como nuevo tono de llamada.

como nuevo tono de llamada. Al encontrarlo, solo tienes que seleccionarlo y listo.

Naturalmente, usando una aplicación como Zedge puedes hacer estos pasos en tan solo un par de clics. Lamentablemente, si quieres un audio para tus notificaciones que sea único y con el que te identifiques, es probable que en más de una ocasión tengas que recurrir a este método.

¿Conoces algún otro método para personalizar los tonos de notificaciones del móvil?

Quizás no, pero aún así nos gustaría conocer tu opinión. Sería muy interesante poder compartir posibles fuentes fiables donde encontrar audios personalizados originales.