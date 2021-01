¿Quieres aprovechar todas las bondades que ofrece tu Android TV? Pues además de seguir estos 10 trucos para exprimir tu televisor, puedes activar las opciones de desarrollador para descubrir funciones ocultas. ¿No sabes cómo activar el modo desarrollador en Android TV? No te preocupes, estás en el lugar correcto.

En este artículo te mostraremos de forma muy simple qué es lo que debes hacer para activar las opciones de desarrollador en muy pocos pasos. Eso sí, es importante mencionar que este tutorial solo sirve para Android TV, pues si tu televisor o TV Box tiene Google TV (versión más actual de Android TV) no podrás seguir el tutorial que te mostramos aquí.

Cómo activar las opciones de desarrollador en cualquier Android TV

No hace falta que seas un experto en tecnología para poder seguir el tutorial que te mostramos a continuación. Si alguna vez activaste el modo desarrollador en tu móvil Android, podrás notar que el procedimiento que debe llevarse a cabo en Android TV es bastante parecido.

Activar las opciones de desarrollador en Android TV 1 de 6

Primero tienes que pinchar sobre Configuración , opción que se muestra arriba a la derecha de la pantalla.

, opción que se muestra arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con diversas opciones, allí deberás pulsar sobre Preferencias del dispositivo .

. Por consiguiente, tendrás que ingresar en la opción que dice Acerca de .

. Vete hasta el final de la pantalla y pincha 7 veces sobre Compilación .

. A medida que vayas pulsando sobre Compilación, tu Android TV te dirá cuántas veces te falta pinchar en el botón “Ok” de tu control remoto para activar el modo desarrollador .

. Si realizaste todo de forma correcta, observarás un mensaje en la pantalla de tu Android TV que te dirá lo siguiente: ¡Ya eres programador!

¿Dónde están las opciones de desarrollador en Android TV?

Si has activado estas opciones, pero no encuentras las funciones que brinda este modo desarrollador en Android TV, no te preocupes, aquí te mostramos cómo hallar el menú secreto que has activado:

Panel de opciones de desarrollador en Android TV 1 de 4

Vete hasta Configuración y pincha sobre dicha opción.

y pincha sobre dicha opción. Ingresa en Preferencias del dispositivo .

. Pincha sobre Opciones del programador .

. En cuestión de segundos podrás ver todas las opciones para programadores que brinda Android TV.

Sin mucho más que añadir al respecto, si tienes problemas siguiendo estos pasos, o bien no logras activar las opciones de desarrollador en tu Android TV, déjanos un mensaje para que podamos ayudarte.