Aunque los protectores de pantalla no resultan ser tan fundamentales como muchos creen, al final del día sí que pueden llegar a aportar cierta protección extra a tu móvil que siempre será bien recibida. Pero para poder disfrutar de esta protección extra, es necesario instalar el protector de manera correcta.

Emplear una mala técnica al colocar un protector no solo afectará la eficiencia del mismo, sino que también puede ocasionar que aparezcan las molestas burbujas en tu pantalla. Es por eso que, si estás pensando en colocarle un protector de pantalla a tu móvil, debes leer esta guía en donde te explicamos diferentes métodos para colocar un protector de pantalla como todo un pro.

Herramientas y consideraciones antes de poner un protector de pantalla

Dependiendo del método que elijas aplicar, puede que necesites unas u otras herramientas, sin embargo, lo más probable es que la mayoría de estos utensilios ya los tengas en casa. Por otro lado, aunque se trate de métodos diferentes, en líneas generales, estos son los aspectos que debes tomar en cuenta:

En caso de que tu móvil tenga alguna funda, debes retirarla para poder colocar el protector.

Para limpiar la pantalla debes tener a la mano un pañuelo de microfibra o cualquier otro que no deje residuos y alcohol isopropílico. De igual manera, algunos protectores vienen con unos pañuelos desechables incluidos para limpiar la pantalla del móvil.

Asegúrate de que el tamaño del protector de pantalla sea el adecuado para tu dispositivo. Lo correcto es que el protector encaje perfectamente con la pantalla de tu móvil y esto únicamente podrás lograrlo si el protector está diseñado específicamente para tu teléfono.

Métodos para colocar un protector de pantalla

Existen diferentes técnicas que puedes utilizar para colocar un protector de pantalla. Los métodos que te mencionaremos a continuación están pensados para personas inexpertas.

Primer método: fija el protector con cinta adhesiva

Si bien es cierto que una de las razones por la que muchas personas fracasan al momento de colocar un protector de pantalla es porque no cuenta con un buen pulso, con este método no te tendrás que preocupar por eso. La ventaja que ofrece este método es que te permite fijar el protector para evitar desplazamientos durante la colocación. Estos son los pasos a seguir:

Paso 1

Debes alinear el protector de pantalla con el teléfono. Esta parte consiste en simplemente colocar el protector encima de la pantalla de manera superficial. Es importante que te asegures de que la parte correcta del protector de pantalla este hacia abajo. El mismo protector cuenta con ciertas etiquetas que te indican cuál es la parte que debe ir hacia abajo y cuál debe ir hacia arriba, así no deberías tener problema con eso.

Paso 2

Teniendo aún el protector encima de la pantalla perfectamente alineado, corta 3 trozos de cinta adhesiva y pégalos a un costado del teléfono (uno en el centro y los otros a los lados). Debes pegar la cinta de manera que toque el protector de pantalla y la parte trasera del teléfono. Te debería quedar el protector pegado al móvil de manera que parezca un libro abriéndose.

Paso 3

A este punto te aconsejo que verifiques que el protector de pantalla está perfectamente alineado. En caso de que se haya desplazado, puedes despegar la cinta y empezar desde cero. Lo mejor será que te tomes tu tiempo en este paso para que te asegures de que todo está en su lugar, de lo contrario, podrías terminar con un protector de pantalla mal colocado.

Paso 4

Ahora, debes limpiar la pantalla. Por lo general, el mismo protector trae dos pañuelos que deberás utilizar para limpiar la pantalla. En caso de que el protector que hayas comprado no incluya ningún pañuelo, puedes optar por utilizar cualquier otro que no deje residuos, como, por ejemplo, un pañuelo de microfibra y humedecerlo con alcohol isopropílico para luego pasarlo encima de la pantalla.

Paso 5

Luego del pañuelo húmedo, procede a secar la pantalla. Recuerda que, en caso de no tener el pañuelo del mismo protector, debes siempre utilizar alguno que no deje residuos. De lo contrario, siempre quedará alguna partícula en la pantalla y aparecerán las molestas burbujas.

Paso 6

Ahora, puedes proceder a retirar el plástico del protector de pantalla para pegarlo al teléfono. Es importante que evites que tus manos toquen el pegamento del protector o que alguna partícula caiga en el mismo.

Paso 7

Una vez retirado el plástico, deja caer el protector encima de la pantalla del teléfono. Recuerda tener mucho cuidado con tocar el pegamento. Al hacer esto, puedes usar tus manos para presionar gentilmente el protector contra la pantalla, de esta manera también ayudarás a que se pegue.

Al finalizar, puede que te queden algunas burbujas, pero solo deberían ser unas pocas. Estas burbujas podrás quitarlas fácilmente con tus manos o con ayuda de alguna tarjeta.

Segundo método: utiliza una regla

Este método, al igual que el anterior, está pensado para las personas principiantes que no cuentan con un pulso de acero.

Paso 1

Deberás empezar limpiando la pantalla y asegurándote que esté complemente libre de cualquier residuo.

Paso 2

Una vez limpiada la pantalla, toma el protector e identifica cuál es el sentido correcto, qué parte va hacían arriba y cuál va hacia abajo. Una vez sepas cuál es el sentido correcto, busca una regla. De preferencia, que sea una regla con una longitud mayor que la del teléfono.

Paso 3

Ahora, coloca la regla encima del protector. La parte de arriba del protector de pantalla es la que debe quedar tocando la regla. La parte del pegamento debe quedar libre. Coloca el protector justo en el centro de la regla para que puedas tener un mayor control. Fija la regla al protector usando cinta adhesiva.

Una vez la regla y el protector estén bien fijados, podrás utilizar la regla para tener un mayor control al momento de colocar el protector. La intención es que, en lugar de usar tus manos para posicionar el protector encima de la pantalla, utilices la regla. De esta manera la colocación será mucho más precisa y no correrás el riesgo que tocar con tus manos el pegamento del protector.

Paso 4

Retira la pegatina del protector y toma la regla por los dos extremos para un mayor control. La manera correcta de utilizar este método es utilizando la regla para acercar lo más que puedas el protector a la pantalla, pero sin que exista contacto. Al acortar la distancia entre el protector y la pantalla para que estén lo más cerca posible, te ayudará a minimizar el margen de error y a asegurarte de que al hacer contacto encajará lo mejor posible.

En este paso debes tener cuidado de que el protector no toque la pantalla antes de estar perfectamente alineado. Así que, debes tener paciencia y tomarte tu tiempo.

Paso 5

Una vez hayas colocado el protector encima de la pantalla, toca la parte del centro del protector. Notarás cómo empieza a pegarse a lo largo de toda la pantalla. Una vez hecho esto, podrás retirar la cinta adhesiva.

Tercer método: pegar parcialmente el protector a la pantalla

Al utilizar este método existe una mayor posibilidad de que las cosas salgan mal si aplicas una técnica incorrecta. Sin embargo, también resulta ser el método que requiere de menos pasos y herramientas, por tanto, es uno de los más sencillos. Estos son los pasos a seguir.

Paso 1

Limpia bien la pantalla del móvil. Puedes utilizar los pañuelos que vienen incluidos con el protector o cualquier otro pañuelo que no deje residuos y alcohol isopropílico para limpiar la pantalla.

Paso 2

Ahora debes retirar parte del plástico del protector y posicionarlo en alguno de los extremos de la pantalla, siempre cuidando que esté bien alineado. De esta manera, el protector únicamente estará pegado a uno de los extremos de la pantalla del móvil. No importa si decides pegar la parte superior o la inferior. La intención es que el protector este parcialmente pegado a la pantalla para sujetarlo a la misma y que no se desplace.

Paso 3

Una vez el protector de pantalla esté bien sujeto, puedes continuar tirando de la capa inferior para revelar más del lado adhesivo del protector. Al mismo tiempo, debes empujar o deslizar una tarjeta encima del protector, de esta manera, ayudarás a que no se creen burbujas.

Es importante que mientras vayas retirando la capa del protector, también lo vayas presionando contra la pantalla del móvil para que se pegue. No debes retirar la capa de un solo golpe, debes hacerlo de manera lenta y pausada. Al momento de presionar, tomate tu tiempo para asegurarte de que no quede ninguna burbuja.

Paso 4

Luego de terminar la colocación, debes hacer una revisión de la pantalla para verificar que no haya quedado ninguna burbuja. Si notas que tiene alguna, podrás eliminarla utilizando una tarjeta o tus propias manos. En caso de que el protector también cuente con una capa superior, podrás retirarla.

Lo que hace que este método no sea el más efectivo es que no tendrás la seguridad de que el protector quede perfectamente alineado con la pantalla. Al utilizar, por ejemplo, la cinta adhesiva, lo que se hace es asegurarse de que el protector no se mueva. En este caso, al solo tener una pequeña sección del protector pegado al móvil, existe la posibilidad de que se desplace durante la colocación.

Trucos que harán la diferencia al momento de colocar un protector de pantalla en el móvil

Sin importar el método que decidas emplear, existen algunos trucos que te ayudarán a que la colocación del protector de pantalla sea exitosa.

Realiza la colocación en un lugar iluminado y limpio

Debes buscar un espacio que esté bien iluminado para que puedas ver mejor si la pantalla tiene alguna partícula de polvo o si se ha creado alguna burbuja después de colocar el protector de pantalla. Al estar en un lugar iluminado podrás verificar que no se haya colado ninguna partícula de suciedad en la pantalla y que se encuentra completamente limpia y sin marcas.

Por otro lado, también debe ser sobre una superficie plana que esté lo más limpia posible. Hacer este procedimiento en un lugar lleno de polvo es asegurar que la pantalla terminará teniendo burbujas después de la colocación del protector.

La posición del móvil es importante

Durante el proceso de colocar el protector de pantalla, la posición del móvil puede llegar a facilitarte las cosas o perjudicarte. Lo que se recomienda es colocar el móvil de forma horizontal hacia ti. Esto te permitirá tener una mejor visión de que lo estás haciendo.

Elimina las burbujas del protector de pantalla correctamente

Existen dos razones por las que podrías terminar con burbujas en la pantalla luego de la colocación de protector, una de ellas es por el aire encapsulado y la segunda es por suciedad.

Si la razón por la que tienes burbujas en la pantalla es por el aire, pues no serán gran problema. Estas se pueden eliminar fácilmente siempre y cuando lo hagas de la manera correcta.

Para eliminar las burbujas provocadas por aire debes empujarlas hacia el borde exterior más cercano de la pantalla. Puedes optar por empujarlas con tus dedos o con alguna tarjeta. Se recomienda que siempre inicies presionando las burbujas del medio, pues son las más difíciles de eliminar.

Ahora, si la burbuja de en la pantalla está allí gracias a algún residuo o partícula de polvo que se terminó colando, el proceso es más tedioso. En este caso, la única solución sería que levantaras el protector e intentaras recoger el polvo o lo que sea que haya quedado dentro. De igual manera, si quieres saber cuál es el procedimiento para eliminar las burbujas en un protector de pantalla, te aconsejo que le eches un vistazo a este artículo en donde te lo explicamos paso a paso.

Eso sería todo lo que necesitas saber para colocar un protector de pantalla de forma exitosa sin importar que seas un completo novado. Elige el método con el que te sientas más cómodo y con el que creas que obtendrás los mejores resultados. En caso de que tengas un protector de pantalla viejo colocado en tu móvil, en este artículo te explicamos cómo quitar un protector de pantalla sin dañarlo.