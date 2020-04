En el mundo de las filtraciones y los rumores hay que moverse con mucha cautela pero cada vez es más frecuente ver filtraciones que más que filtraciones parecen anuncios no oficiales de las mismas marcas. Este podría ser el caso de la próxima tablet de Xiaomi, un gadget que llevamos bastante tiempo esperando.

Y es que sí, la Xiaomi Mi Pad 4 es muy buena pero para el tiempo en el que estamos, ya va siendo hora de ver un renovación. El problema es que el mercado de las tablets no es tan movido como el de los móviles, razón por la cual pocos fabricantes siguen apostando por estos equipos. Tan solo las marcas más grandes como Huawei, Samsung, Xiaomi o incluso Apple, la que recientemente ha vuelto a popularizar sus iPad, apuestan por este campo.

Aunque todavía queda mucho por saber, ya es casi una realidad que tendremos una nueva tablet de Xiaomi. La pregunta ahora es si, ¿se tratará solo de una tablet, serán dos, tendrá una versión para China y otra para Occidente? Conociendo el proceder de Xiaomi, esto es lo que creemos que pasará:

La esperada Mi Tab 5G podría llegar en dos versiones, o no

A juzgar por la rapidez de los rumores, es probable que antes de que termine abril veamos no varias novedades de Xiaomi. Sin embargo, justamente ayer te comentábamos que todo indicaba que Xiaomi ha decidido presentar la Mi Pad 5 bajo la marca Redmi, como la Redmi Pad 5G.

No obstante, nuevos rumores apuntan la existencia de una Mi Tab 5 tal y como vemos en la imagen. Entonces, ¿qué es verdad y qué no? Bueno, lo que creemos es que, efectivamente, a Redmi le ha ido tan bien en Occidente con su línea de móviles que seguramente Xiaomi quiera aprovechar esta popularidad para darle un empujón a las ventas de su nueva tablet.

Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que el modelo del que estuvimos hablando a principios de año ya no vaya a existir, sino que Xiaomi podría presentar una versión exclusiva para el mercado Chino bajo el nombre de Mi Tab 5G. ¿Esto tiene sentido? Sí, y mucho. Solo tenemos que detenernos a ver lo que Xiaomi ha venido haciendo en los últimos meses, presentando móviles con un nombre para China y renombrándolos para ser comercializados en Europa y el resto de Occidente. Y en algunos casos, haciendo pequeños cambios.

Entonces, ¿podríamos decir que se trataría de la misma tablet pero con diferentes nombres? Sí, sería lo más lógico. Y cómo no, esto significaría que Redmi o no, vas a poder renovar tu Mi Pad 4 por la tan esperada Mi Tab 5G. Y si no tienes una Mi Pad 4, igual esta podría ser la oportunidad perfecta para disfrutar de un gadget que a todas luces pinta ser muy bueno y muy completo. Esperamos que esta tenga una versión global y a juzgar por las filtraciones, así lo parece.

Posibles características de la próxima tablet de Xiaomi

Xiaomi will introduce Redmi Pad 5G with MIUI 12 on April 27.

Key Specs:

– Snapdragon 765G

– 30W Fast Charge

– 90Hz screen

– 4 speakers

– 48MP Camera with AI

– MIUI for Pad

– 1999 yuan ($ 282) pic.twitter.com/jpkZZeIuQ0 — Tech in Deep (@TechinDeep) April 21, 2020

Los recientes rumores empezaron en Weibo y ya se han hecho eco en Twitter. La nueva tablet de Xiaomi se presentará en 5 días, el próximo 27 de abril. Y si todo lo que sabemos hasta ahora es cierto, no vendrá sola, sino con la nueva Mi Band 5 y, para alegría de muchos, anuncios importantes de MIUI 12.

Tan solo para refrescar un poco lo que ya sabemos, estaríamos ante una tablet que, modestia aparte, podría significar el resurgir de las tablets en Android. Y es que la conectividad 5G, junto a un procesador gama media-alta como el SD 765, una pantalla con tasa de refresco a 90 Hz y batería que fácilmente podría superar las 8 horas. No conforme con esto, también incluye un sistema de carga rápida de 30W. Y si aún crees que estamos exagerando al decir que podría significar el resurgir de las tablet, entonces nada más considera que estas especificaciones estarían disponibles por unos 260 euros al cambio… Nada mal, ¿verdad?

Qué te ha parecido esta noticia, ¿te gustaría conocer la nueva Mi Tab 5G de Xiaomi? A nosotros sí. Sigue atento porque dentro de poco la podremos conocer al detalle.