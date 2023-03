Blackview acaba de lanzar al mercado su nueva tablet Blackview Tab 16, que llega como una sucesora muy mejorada de la Blackview Tab 13 que lanzaron el año pasado. Viene con más RAM, el doble de espacio de almacenamiento, una mayor autonomía y, sobre todo, una pantalla más grande de 11 pulgadas para que puedas ver pelis y series de manera inmejorable. Y lo mejor de todo es que sigue teniendo un precio súper asequible de menos de 150 €.

También hay que destacar su tecnología de encriptación actualizada, que la hace una tablet apta para empresas. En definitiva, si estás buscando una tablet para oficina, estudio, entretenimiento o productividad, deberías considerar la Blackview Tab 16. Al final del artículo te diremos cómo llevártela por solo 137,17 €.

Especificaciones de la Blackview Tab 16

Antes de hablar de forma detallada de cada una de sus características, quizás te interese echar un vistazo a su ficha técnica:

Características Blackview Tab 16

Dimensiones y peso 260,11 x 164,71 x 7,95 mm. 533 gramos. Pantalla 11″ 2K (2000 x 1200 píxeles) con panel IPS, certificación TÜV Rheinland Low Blue Light y relación cuerpo-pantalla del 80%. Procesador Unisoc T616. RAM 8 GB LPDDR4X. Con 6 GB de RAM virtual opcionales. Almacenamiento 256 GB eMMC 5.1. Ampliable hasta 1TB con microSD. Cámara trasera 13 MP (Sony® IMX258). Cámara frontal 8 MP (Samsung® S5K4H7). Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, SIM 4G LTE, GPS + Glonass + Galileo + Beidou, radio FM, Bluetooth 5.0, desbloqueo facial y altavoces estéreo (1217 4PCS BOX Speakers). Batería 7680 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo DokeOS_P 3.0 basado en Android 12 (tiene certificación Widevine L1 y modo PC).

Una pantalla de 11″ con resolución 2K, ideal para trabajar o ver vídeos

Lo más destacado de esta tablet es sin dudas su inmensa pantalla de 11 pulgadas con resolución 2K, que ofrece el espacio suficiente tanto para hacer tareas de ofimática como para ver contenido multimedia en todo su esplendor. Permite la cómoda edición de documentos a través del paquete de ofimática WPS preinstalado, así como ver series y películas en Full HD+ de YouTube, Netflix, Disney+, etc., gracias a la certificación Widevine L1 que tiene.

Su sistema operativo (DokeOS_P 3.0 basado en Android 12) tiene modo PC para que puedas convertir la Blackview Tab 16 en un portátil. ¡Le conectas un ratón y un teclado por Bluetooth y listo! Además, cuenta con la certificación TÜV Rheinland de baja luz azul con tres modos de visualización:

Lectura : para leer libros electrónicos o noticias.

: para leer libros electrónicos o noticias. Confort ocular : garantiza la salud ocular.

: garantiza la salud ocular. Oscuro: evita la fatiga ocular causada por el uso prolongado con poca luz cuando cae la noche.

2 cámaras útiles, 4 altavoces estéreo con sonido 3D y un procesador todoterreno

Las cámaras de 13 MP (trasera) y 8 MP (frontal) de la Blackview Tab 16 no llaman la atención, pero son increíblemente útiles. Permiten el desbloqueo facial y el uso de Google Lens. Además, hacen posible escanear documentos, realizar videollamadas y más cosas desde la tablet sin tener que usar un móvil.

La tablet trae un conjunto de cuatro altavoces «Smart-K» que te ofrecen una experiencia de audio estéreo e inmersiva cuando estás viendo pelis o jugando a videojuegos. A propósito de los juegos, la Blackview Tab 16 tiene la potencia suficiente para hacer todo tipo de tareas gracias a su procesador de 8 núcleos Unisoc T616 acompañado por 8 GB de RAM (que pueden ser hasta 14 GB si activas la RAM virtual).

Quizás no es tan potente para los juegos más exigentes, pero sí que te servirá para usar cualquier app de vídeos, navegación web y redes sociales, así como para hacer edición básica de fotos y vídeos y jugar a algunos juegos de Android. Eso sí, la mejor experiencia gaming la disfrutarás al usar servicios de juegos en la nube como GeForce NOW o GamePass Ultimate que aprovechan al máximo la alta resolución de su pantalla con gráficos impresionantes.

Ten en cuenta que trae 256 GB de almacenamiento y puedes incorporarle una micro SD de hasta 1 TB. Tendrás espacio de sobra para instalarle todas las apps y juegos que quieras sin dificultad.

Tiene encriptación actualizada para proteger tus datos y soporta lápiz Stylus

La Blackview Tab 16 también es apta para el uso empresarial, ya que cuenta con un alto nivel de seguridad de cifrado de datos. Adopta el programa de seguridad a nivel de kernel SE-Linux que puede proteger eficazmente la tablet contra el enraizamiento y los ataques y garantizar la seguridad de cifrado de datos relacionados con escenarios de oficina como el cifrado de la lista de direcciones y la interacción de datos. Es una tablet muy segura para usar en compañías.

Asimismo, hay que decir que es un tablet genial para tomar notas y apuntes a mano, pues su panel soporta un Stylus o lápiz óptico estándar. Si eres dibujante, periodista o simplemente te gusta hacer apuntes a mano alzada, sabrás aprovechar muy bien la pantalla de la Blackview Tab 16.

Hasta 18 horas de autonomía y todos los sistemas de navegación que necesitas

Es importante resaltar que su capa de personalización (DokeOS_P 3.0) incluye funciones únicas, como «Cold Room» que congela temporalmente las aplicaciones poco utilizadas para resolver bien los problemas de retardo de carga, optimizando el rendimiento de la tablet y al mismo tiempo alargando la duración de la batería. Además, tiene una función llamada «RAM Fast» que da cabida a más procesos en segundo plano y permite un uso mucho más fluido de la tablet.

Por cierto, la batería de la Blackview Tab 16 es de 7680 mAh y soporta una carga rápida de 18 W. Su autonomía es la siguiente según los distintos escenarios de uso:

18 horas de uso diario medio.

4 horas de juegos.

4,5 horas de reproducción de vídeos.

18 horas de reproducción de música.

26 horas de llamadas.

6 horas de navegación web.

360 horas en reposo.

Por último, no queremos dejar de mencionar que incorpora un satélite de navegación cuádruple que no se ve afectado por las condiciones climáticas y soporta mapas fuera de línea: GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou. A diferencia de la gran mayoría de tablets que no tienen GPS, la Blackview Tab 16 no te dejará tirado.

Cómo comprar la Blackview Tab 16 al mejor precio

La Blackview Tab 16 está a la venta en AliExpress desde el 20 de marzo con una oferta de lanzamiento especial hasta el 26 de marzo, que pasamos a detallar a continuación:

Oferta Global – Precio final de 154,99 $ desglosado de la siguiente manera: Precio rebajado de lanzamiento de 189,99 $. Cupón de la tienda de 5 $ de descuento (tienes que reclamarlo en la página). Código AN18 de 18 $ de descuento (añádelo en el carrito).

– Precio final de desglosado de la siguiente manera: Oferta para España – Precio final de 137,17 € desglosado de la siguiente manera: Precio rebajado de lanzamiento de 224,48 €. Cupón de la tienda de 5 € de descuento (tienes que reclamarlo en la página). Código AEES30 de 30 € de descuento (añádelo en el carrito).

– Precio final de desglosado de la siguiente manera:

Pulsa el siguiente botón para aprovechar esta oferta y conseguir tu Blackview Tab 16 al precio más bajo: