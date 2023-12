No descargues el nuevo juego filtrado de Wolverine o lo lamentarás

Tras la filtración del esperado videojuego de Rockstar, GTA 6, las compañías desarrolladoras han mejorado sustancialmente la seguridad de sus proyectos venideros, pues el robo de información que se ha llevado a cabo con el nuevo Grand Theft Auto ha golpeado a la industria de forma negativa.

Si bien todo parecía ir sobre ruedas, los hackers han conseguido arremeter nuevamente, pues la empresa Insomniac Games se ha visto afectada a gran escala a lo largo de los últimos días.

Como es de público conocimiento, un grupo de hackers, desconocido hasta ahora, consiguió acceder a la base de datos de la compañía, trabajo que les permitió obtener información sobre los próximos juegos que lanzará la desarrolladora a futuro, como así también obtener una demo jugable de Marvel’s Wolverine.

Virus, demandas e intimaciones para los que descargaron el nuevo juego de Wolverine

A diferencia de lo que sucedió con GTA VI, las personas que lograron conseguir la demo jugable del nuevo juego de Wolverine la subieron a Internet para que cualquiera pudiera descargarla de forma gratuita.

Si has conseguido encontrar los archivos para descargar el juego en tu ordenador, te aconsejamos no hacerlo, pues la cosa se ha puesto muy fea para aquellas personas que la instalaron en sus ordenadores.

Según lo informado por varios usuarios, aquellos que ya probaron la demo de Marvel’s Wolverine, la compañía Insomniac Games ha empezado a enviar demandas para que eliminen el juego de forma inmediata.

Estas demandas se realizaron a través de los servicios proveedores de Internet, los cuales le brindaron la información necesaria a la compañía desarrolladora sobre aquellas personas que obtuvieron el juego en cuestión.

Así mismo, la demo jugable ha ido pasando de mano en mano, ¿qué quiere decir esto? Que algunas personas introdujeron archivos maliciosos en el código del juego. Básicamente, la gran mayoría de los enlaces que contienen la demo jugable del nuevo juego de Wolverine tienen distintos tipos de virus.

Si encontraste un enlace directo al juego en Telegram, MediaFire, Mega o cualquier otro servicio que permite subir y descargar archivos de gran tamaño, te recomendamos no descargarlo. No solo infectarás tu ordenador, también recibirás un mensaje de parte de Insomniac Games en donde te intimarán el juego (si no lo haces, serás demandado por una gran cantidad de dinero).