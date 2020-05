¿Necesitas compartir archivos pesados con otra persona? Si tu respuesta es sí, este artículo te será de muchísima ayuda. Aquí te mostraremos 5 apps que puedes descargar e instalar en tu móvil o tablet para compartir fotos, vídeos, documentos y hasta apps en formato APK con amigos, familiares, compañeros de trabajo y demás.

Las mejores apps para compartir archivos pesados

Antes de repasar las aplicaciones en cuestión, es necesario mencionar que algunas de estas herramientas no sirven para pasar archivos del móvil al PC y viceversa. Si buscas una app para realizar eso, pincha aquí.

Collect

Disponible tanto para iOS como para Android, Collect es la mejor opción al momento de transferir archivos pesados. Su interfaz es de lo más sencilla y lo único que se debe hacer para poder compartir archivos es ingresar el email del receptor junto a un pequeño mensaje para que sepa cómo descargar el archivo en cuestión.

Cabe destacar que con la versión gratuita solo se pueden enviar archivos de hasta 2 GB. Si quieres enviar archivos más pesados, tendrás que adquirir la versión Pro. Esa versión te permitirá enviar archivos de hasta 20 GB.

Google Fotos

Sí, aunque no lo creas puedes compartir archivos pesados (fotos o vídeos) desde Google Fotos. No importa si usas una versión gratuita o si tienes una suscripción en Google One, pues lo único que debes hacer es conectar tu teléfono a una red WiFi y automáticamente se subirá todo tu contenido a la nube.

Una vez subidas todas tus fotos o vídeos, tendrás que seleccionar las imágenes o vídeos que deseas compartir. Por consiguiente, deberás copiar el enlace y enviárselo a la persona que quieres que descargue ese contenido.

ShareMe

Esta aplicación solo te servirá si quieres compartir archivos pesados estando cerca de otro móvil o computadora. Utilizando ShareMe podrás enviar libros electrónicos, contactos, vídeos, aplicaciones APK, fotos, álbumes completos y hasta películas, sin importar el tamaño que tengan los archivos.

Cabe destacar que la app utiliza la tecnología QR para poder enviar y recibir los archivos, por lo que será más que necesario instalar la aplicación en ambos dispositivos para que se puedan enviar y recibir vídeos, música o cualquier otro archivo.

Super Compartir

Sin suscripciones mensuales o anuales, esta aplicación te permitirá compartir cualquier tipo de archivo con amigos y familiares de forma gratuita. Si bien al principio te podría llegar a parecer un poco complicada de utilizar, a medida que uses la app podrás darte cuenta lo fácil que es compartir archivos. Lo único que tienes que hacer es abrirla, elegir el archivo que quieres compartir y esperar a que el mismo se termine de subir.

Una vez subido a la nube, podrás copiar el enlace para compartirlo con cualquier persona. Eso sí, cada archivo que subes a la nube tiene un “tiempo límite” para ser descargado, por lo que te recomendamos avisarle a esa persona que lo quiere descargar que lo haga lo más rápido posible.

SendAnywhere

Gratuita y en español, esta aplicación es muy fácil de usar. Una vez descargada e instalada, podrás enviarles a tus amigos todo tipo de archivos: fotos, vídeos, música, apps, documentos y mucho más.

Cuando subas algún archivo a los servidores de SendAnywhere, la app te preguntará si quieres compartirlo por medio de un código QR o un PIN de 6 dígitos, y una vez seleccionada la forma de envío, cualquier persona que tenga esos datos podrá descargar el archivo en cuestión.

Sin mucho más que añadir, si necesitas adjuntar un archivo pesado en un correo, pincha aquí.