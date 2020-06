Brave es uno de los mejores navegadores web que han aparecido en los últimos años. Se trata de un navegador de código abierto basado en Chromium que se anuncia a sí mismo como rápido, seguro y privado. De lo primero no tenemos dudas, pero de que es “seguro y privado” ya hemos empezado a dudar. Y es que Brave fue capturado recientemente redirigiendo a los usuarios a través de enlaces de afiliados para ciertas consultas de búsqueda.

Con esto se confirma que Brave está siendo manipulado por sus creadores para generar ingresos pasivos, sin notificar a sus usuarios acerca de esta situación. El propio Brendan Eich, CEO de Brave, admitió esta irregularidad en su navegador diciendo que fue un error redirigir por defecto a los usuarios a enlaces de afiliados. Es decir, admiten que no se trata de un error del navegador, sino de una acción intencional, de la cual se arrepienten.

Brave está insertando su código de afiliado a los enlaces de webs de criptomonedas

Esta trampa de Brave fue vista por primera vez por el usuario de Twitter cryptonatore1337 que descubrió que si accedes a binance.us desde Brave, acabas siendo redirigido a binance.us/en?ref=35089877, que es un enlace afiliado del que Brave obtiene ingresos. Por si no lo sabes, Binance es un servicio de intercambio de criptomonedas. Al enterarse de esto, varios usuarios comenzaron a reportar que Brave hace esto mismo con otras webs similares, tales como Ledger, Trezor y Coinbase.

Como mencionamos previamente, el CEO de Brave se disculpó en Twitter por la situación, admitiendo el error y diciendo que “claramente no somos perfectos, pero corregiremos el rumbo rápidamente”. Además, dijo que la autocompletación de la URL que hacen está inspirada en la autocompletación de las búsquedas que hacen todos los navegadores. Sin embargo, reconoció que las URL no deberían autocompletarse y deberían ir al dominio, sin ninguna adición.

Brave permite desactivar la redirección a enlaces de afilados

Brendan Eich también dijo que no estaban intentando ocultar esta situación. De hecho, la redirección a enlaces de afiliados lleva activa desde el 25 de marzo, pues es una opción que viene activada por defecto al instalar Brave. Es decir, los usuarios pueden desactivarla desde la configuración del navegador. Aunque, claro, si todo esto se hace de forma silenciosa, muchos usuarios no notarán que sus URLs están cambiando, por lo que se sentirán engañados.

Por suerte, el CEO de Brave ya anunció que en las futuras actualizaciones de la app, esta opción no vendrá activa por defecto. Lo cierto es que no tiene nada de malo usar enlaces de afiliados, pero una característica como esta no debería estar activada por defecto o al menos debería ser notificada explícitamente a los usuarios, sobre todo cuando te haces llamar navegador “libre”. En fin, dinos tú qué piensas acerca de esta polémica y si con esto Brave ha perdido tu voto de confianza.