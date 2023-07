Los hackers no se detienen. Los sistemas operativos más usados en el mundo (Android, Windows e iOS) no paran de resolver vulnerabilidades y trabajar en actualizaciones de seguridad. Sin embargo, los ciberdelincuentes siempre encuentran la forma de vulnerar estas defensas.

Y ahora, la empresa de ciberseguridad SentinelOne acaba de publicar un informe en el que expone a uno de los hackers mexicanos más buscados. Se trata de «Neo_Net», el cerebro que está detrás de un malware para móviles que ataca a bancos como el Santander, BBVA y CaixaBank. A continuación, te contamos todo lo que se sabe de este pirata informático.

Bancos de España y Chile en alerta por el malware de un hacker mexicano

Una nueva investigación ha develado el «modus operandi» del hacker mexicano Neo_Net y su actividad en los últimos años. El pirata informático ha estado operando desde mediados de junio de 2021 y la última vez que se detectó su actividad fue en abril del presente año. Además, se ha podido precisar que su principal método para atacar bancos de España y Chile es a través de malwares diseñados para móviles Android. Se trata de aplicaciones maliciosas que simulan las apps oficiales de los bancos para estafar a sus usuarios.

Asimismo, otro dato relevante que menciona la investigación es que el hacker mexicano ha logrado robar cerca de 350000 € de cuentas bancarias de Santander, BBVA y CaixaBank. Además, ha comprometido la información personal de miles de usuarios de estas entidades bancarias. Y… ¿Cómo ha logrado ser tan efectivo? Pues, según los expertos, el éxito de Neo_Net se basa en especializarse en una cantidad reducida de bancos. Así, logra copiar con precisión sus aplicaciones y vías de comunicación.

Finalmente, hay que mencionar que el hacker mexicano no solo centraba sus ataques en el uso de malwares bancarios. También aplica técnicas de phishing por SMS, es decir, envía mensajes a los usuarios simulando ser el banco para extraer información personal y las credenciales necesarias para obtener acceso a las cuentas bancarias. Incluso, el pirata mexicano desarrolla apps que logran acceder a los SMS del móvil para obtener los códigos de los sistemas de autenticación en dos pasos (2FA).

De momento, no se ha dado captura a Neo_Net. Y, aunque la última vez que detectó su actividad fue en abril, no cabe duda de que continúa siendo un peligro latente para los usuarios de estos bancos. Desde Androidphoria, te recomendamos que solo uses aplicaciones 2FA de fuentes confiables, la app oficial de tu banco y que leas con cuidado los SMS y correos electrónicos que recibes de tu entidad bancaria.

Fuente | Android Headlines