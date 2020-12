Son varias las virtudes que tiene el sistema operativo Chrome OS. Una de ellas es que los precios de algunos de los portátiles en los que se utiliza es casi ridículo. Pero, además, la seguridad es un factor clave que tiene este desarrollo de Google y que le hace ser una elección tremendamente fiable.

Tanto es así que se dice de Chrome OS que es a prueba de virus algo que evidentemente no es una característica de su competencia, como por ejemplo Windows 10. Por lo tanto, si te decides por comprar un Chromebook (así se llaman los equipos que utilizan este sistema operativo), te llevas una característica adicional: no tener miedo a que, malware u otro tipo de software malicioso ataque de forma implacable el ordenador.

La consecuencia más clara de esto, es que no perderás dato alguno de los que tienes almacenados y el funcionamiento del dispositivo es óptimo siempre, ya que no pasa a estar controlado por los hackers. Y, esto, no es poco.

Las razones de la seguridad de Chrome OS

Una básica es que los ordenadores con este sistema operativo realizan un autodiagnóstico cada vez que lo inicias. De esta forma, se revisa si existen modificaciones en el código base para ver si hay algún problema de seguridad. Si es así, de nuevo buenas noticias: el propio Chrome OS tiene la capacidad de corregir todo de forma automática.

Otra de las buenas opciones para asegurar que no se tiene problemas es que las actualizaciones, al contrario de otros sistemas operativos, se realizan de forma constante y en remoto. Por lo tanto, una vez que se liberan nuevas opciones de seguridad, en cuestión de minutos se tiene instalado el parche correspondiente. Esta es una excelente característica.

Trabajo aislado, la clave del éxito

Esto es algo que se consigue realizando trabajos mediante un sistema llamado sandbox. ¿Y qué es esto? Pues que cada acción o aplicación que se ejecuta en Chrome OS lo hace de forma independiente. Esto tiene la virtud de que, si existe un problema de seguridad, este afecta sólo a una pequeña porción del sistema operativo no a todo entero. Sin duda, una gran ventaja el uso de entornos separados.

Por cierto, desde hace un tiempo las aplicaciones Android se pueden ejecutar en Chrome OS, y a estas les afectan los virus de la misma forma que en los smartphones. Bien es cierto que el uso de trabajos aislados reduce el peligro, pero esto es algo que se debe tener presente al utilizar este sistema operativo.

¿Te parece esto suficiente para elegir Chrome OS?