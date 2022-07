Los Galaxy S22, Pixel 6 y otros móviles Android están en grave peligro

Android es un muy buen sistema operativo, pero no es perfecto. Lamentablemente, se han vuelto cada vez más frecuentes las noticias de vulnerabilidades que se detectan en este SO para móviles.

Hace poco supimos de Dirty Pipe, un exploit de Android que te puede colar cualquier virus, y ahora se ha descubierto otra vulnerabilidad, pero esta vez en móviles de gama alta. Así es, en los Pixel 6 y Galaxy S22 se han encontrado un exploit que comprometen la seguridad de estos flagship. ¿Quieres saber más? Pues en seguida te contamos todos los detalles de esta noticia.

Zhenpeng Lin, experto en seguridad informática de la Universidad Northwestern, ha sido el autor de la investigación en la que se descubrió este exploit que afecta a los Pixel 6 y Galaxy S22. Dicha vulnerabilidad persiste incluso con la actualización de seguridad que llegó en el mes de julio de este año a los teléfonos de la gran G.

El investigador asegura que el exploit se encuentra en el kernel de Android y permite que los hackers puedan obtener privilegios de root deshabilitando el módulo de seguridad SELinux. De esta manera, los ciberdelincuentes pueden aprovechar la vulnerabilidad para manipular a conveniencia las herramientas de seguridad del sistema operativo y así poder cometer cualquier tipo de delitos informáticos.

The latest Google Pixel 6 pwned with a 0day in kernel! Achieved arbitrary read/write to escalate privilege and disable SELinux without hijacking control flow. The bug also affects Pixel 6 Pro, other Pixels are not affected 🙂 pic.twitter.com/UsOI3ZbN3L

— Zhenpeng Lin (@Markak_) July 5, 2022