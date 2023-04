Expertos en ciberseguridad de la firma McAfee han descubierto un nuevo malware en Android llamado «Goldoson» que ha infectado a más de 60 apps legítimas en Google Play Store, las cuales en conjunto se han instalado más de 100 millones de veces. La gran mayoría de las apps afectadas ya han sido eliminadas de la tienda, mientras que otras se han actualizado para remover el virus de su código.

Inocentemente, y con el objetivo de ahorrar tiempo en el desarrollo de determinadas partes de sus aplicaciones, los creadores de estas apps cometieron el error de usar una biblioteca de terceros que contenía el malware en sus componentes. De esa manera, infectaron el móvil de sus usuarios con el virus Goldoson sin querer.

Cómo el malware Goldoson afecta a los móviles Android

De acuerdo a los investigadores, Goldoson puede recopilar una lista de aplicaciones instaladas en un dispositivo móvil, el nombre de los dispositivos conectados de forma sincronizada a un teléfono a través de Bluetooth y WiFi, y las ubicaciones GPS cercanas. Todos los datos recopilados son enviados al servidor del atacante.

Asimismo, también cumple la función de adware, ya que es capaz de cometer fraude publicitario al hacer clic en anuncios que se ejecutan en segundo plano sin el consentimiento del usuario. Esto hace que la batería del móvil se agote mucho más rápido.

Todas las apps infectadas con el malware Goldoson en Google Play

Aquí te dejamos la lista completa de las más de 60 apps infectadas con el malware Goldoson. Al lado de su nombre verás la cantidad de veces que ha sido instalada cada app y si ha sido actualizada o eliminada de Google Play Store después de ser descubierta la presencia del virus.

POINT with L.PAY | 10M+ | Actualizada

| 10M+ | Actualizada Swipe Brick Breaker | 10M+ | Eliminada

| 10M+ | Eliminada Money Manager Expense & Budget | 10M+ | Actualizada

| 10M+ | Actualizada TMAP | 10M+ | Actualizada

| 10M+ | Actualizada Lotte Cinema | 10M+ | Actualizada

| 10M+ | Actualizada Genie Music | 10M+ | Actualizada

| 10M+ | Actualizada Cultureland version 2 | 5M+ | Actualizada

| 5M+ | Actualizada GOM Player | 5M+ | Actualizada

| 5M+ | Actualizada Megabox | 5M+ | Eliminada

| 5M+ | Eliminada LIVE Score Real-Time score | 5M+ | Actualizada

| 5M+ | Actualizada Pikicast | 5M+ | Eliminada

| 5M+ | Eliminada Compass 9: Smart Compass | 1M+ | Eliminada

| 1M+ | Eliminada GOM Audio – Music, Sync lyrics | 1M+ | Actualizada

| 1M+ | Actualizada TV – All About Video | 1M+ | Actualizada

| 1M+ | Actualizada Guninday | 1M+ | Actualizada

| 1M+ | Actualizada Item mania | 1M+ | Eliminada

| 1M+ | Eliminada LOTTE WORLD Magicpass | 1M+ | Actualizada

| 1M+ | Actualizada Bounce Brick Breaker | 1M+ | Eliminada

| 1M+ | Eliminada InfiniteSlice Infinite Slice | 1M+ | Eliminada

| 1M+ | Eliminada Norae bang | 1M+ | Actualizada

| 1M+ | Actualizada SomNote – Beautiful note app | 1M+ | Eliminada

| 1M+ | Eliminada Korea Subway Info: Metroid | 1M+ | Actualizada

| 1M+ | Actualizada GoodTVBible | 1M+ | Eliminada

| 1M+ | Eliminada Happy Mobile Happy Screen | 1M+ | Actualizada

| 1M+ | Actualizada UBhind: Mobile Tracker Manager | 1M+ | Eliminada

| 1M+ | Eliminada Mafu Driving Free | 1M+ | Eliminada

| 1M+ | Eliminada Girl singer WorldCup | 500K+ | Actualizada

| 500K+ | Actualizada FSP Mobile | 500K+ | Eliminada

| 500K+ | Eliminada Audio Recorder | 100K+ | Eliminada

| 100K+ | Eliminada Catmera | 100K+ | Eliminada

| 100K+ | Eliminada Cultureland Plus | 100K+ | Actualizada

| 100K+ | Actualizada Simple Air | 100K+ | Eliminada

| 100K+ | Eliminada Lotteworld Seoul Sky | 100K+ | Actualizada

| 100K+ | Actualizada Snake Ball Lover | 100K+ | Eliminada

| 100K+ | Eliminada Play Geto | 100K+ | Eliminada

| 100K+ | Eliminada Memory Memo | 100K+ | Eliminada

| 100K+ | Eliminada PB Stream | 100K+ | Eliminada

| 100K+ | Eliminada Money Manager (Remove Ads) | 100K+ | Actualizada

| 100K+ | Actualizada Inssaticon – Cute Emoticons | 100K+ | Eliminada

| 100K+ | Eliminada ECloud | 100K+ | Actualizada

| 100K+ | Actualizada SCinema | 50K+ | Actualizada

| 50K+ | Actualizada Ticket Office | 50K+ | Actualizada

| 50K+ | Actualizada Lotteworld Aquarium | 50K+ | Actualizada

| 50K+ | Actualizada Lotteworld Water Park | 50K+ | Actualizada

| 50K+ | Actualizada T map for KT, LGU+ | 50K+ | Eliminada

| 50K+ | Eliminada Random number | 50K+ | Actualizada

| 50K+ | Actualizada AOG Loader | 10K+ | Eliminada

| 10K+ | Eliminada GOM Audio Plus – Music, Sync l | 10K+ | Actualizada

| 10K+ | Actualizada Swipe Brick Breaker 2 | 10K+ | Eliminada

| 10K+ | Eliminada Safe Home | 10K+ | Eliminada

| 10K+ | Eliminada Chuncheon | 10K+ | Eliminada

| 10K+ | Eliminada Fantaholic | 5K+ | Eliminada

| 5K+ | Eliminada Cinecube | 5K+ | Actualizada

| 5K+ | Actualizada TNT | 5K+ | Eliminada

| 5K+ | Eliminada Bestcare Health | 1K+ | Eliminada

| 1K+ | Eliminada InfinitySolitaire | 1K+ | Eliminada

| 1K+ | Eliminada New Safe | 1K+ | Eliminada

| 1K+ | Eliminada Cashnote | 1K+ | Eliminada

| 1K+ | Eliminada TDI News | 1K+ | Eliminada

| 1K+ | Eliminada Eyesting | 500+ | Eliminada

| 500+ | Eliminada TingSearch | 50+ | Eliminada

| 50+ | Eliminada Krieshachu Fantastic | 50+ | Eliminada

| 50+ | Eliminada Yeonhagoogokka | 10+ | Eliminada

Si tienes instalada una de las apps que están etiquetadas como «Eliminadas», desinstálala de tu móvil de inmediato, ya que aún posee el virus. En caso de que tengas una de las apps «Actualizada», en teoría no corres riesgo si ya la has actualizado a su última versión. Aun así, te recomendamos revisar el consumo de batería de la app para saber si todavía contiene el malware. De todas formas, lo más seguro es no mantener ninguna de estas apps en tu móvil.

