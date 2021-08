En los últimos años, fabricantes chinos como Xiaomi, OnePlus y OPPO han crecido enormemente y sus móviles se han hecho muy populares en todo el mundo. Pero… ¿te has preguntado si estos smartphones chinos son fiables? ¿Será que esconden algo tras ese atractivo de la relación calidad/precio?

Pues los servicios de inteligencia de Bélgica han emitido una advertencia de riesgo de espionaje contra estas tres marcas de smartphones chinos.

La portavoz de la Seguridad del Estado belga, Ingrid Van Daele, dijo que los servicios de inteligencia quieren llamar la atención a los consumidores sobre la posible amenaza de espionaje que supone su uso, aunque no se han detectado casos concretos.

El ministro de Justicia del país europeo, Vincent Van Quickenborne, manifestó que existe una interacción sistemática y profunda entre estas empresas y el Estado chino.

La seguridad del Estado belga emite una advertencia de espionaje contra los smartphones chinos

La inteligencia del Estado belga expresó que las empresas Xiaomi, OnePlus y OPPO tienen una relación confusa con las autoridades chinas. Ninguna de las partes ha aclarado del todo la relación que guardan. Por tanto, es posible que oculten algún acuerdo de cooperación o algo similar.

De acuerdo a la portavoz Van Daele, la interdependencia entre estas empresas y los servicios de inteligencia y seguridad de su gobierno está incluida en la legislación nacional. Señaló que la ley china sobre inteligencia nacional obliga a todas las empresas chinas a colaborar con los servicios de inteligencia. Sin embargo, aún no tienen pruebas fehacientes para demostrarlo.

Asimismo, las autoridades belgas recordaron que otros países (concretamente los Países Bajos y Estados Unidos) ya han expresado su preocupación por las empresas tecnológicas chinas y los riesgos en términos de privacidad de los usuarios y seguridad nacional. De hecho, en 2020, el gobierno de la India prohibió 52 aplicaciones chinas por estas mismas razones.

OPPO es la única que se ha defendido, pero no convence

Debido a lo anterior expuesto, el Estado belga ha aconsejado a sus ciudadanos estar atentos y ser precavidos al usar móviles de Xiaomi, OnePlus u OPPO. De momento, OnePlus y Xiaomi no se han pronunciado, pero el portavoz belga de OPPO dijo que la marca mantiene relaciones positivas con los gobiernos de los más de 40 países donde está presente. “Trabajamos respetando todas las leyes y normativas locales”, dijo.

Por ahora, no podemos asegurar ni desmentir nada hasta que se lleven a cabo investigaciones más reveladoras al respecto. No obstante, para nadie es un secreto que las grandes empresas tecnológicas como Google y Facebook espían en cierta medida a sus usuarios (Google ha espiado con el micrófono del móvil, por ejemplo) y colaboran con su gobierno y otras organizaciones. Así que no nos extrañaría que los grandes fabricantes chinos hagan lo mismo.

Fuente | De Tijd