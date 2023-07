Steam es una plataforma popular para comprar y jugar a juegos en línea, con un enorme catálogo de títulos y una base de usuarios masiva. Sin embargo, esto también la convierte en un objetivo para los estafadores, que han ideado diversas formas de engañar y estafar a los usuarios de Steam a lo largo de los años.

Aquí te traemos las estafas más comunes en Steam que debes conocer para que no caigas en ellas y aprendas a evitarlas. Así que, si no quieres perder tu dinero ni tus juegos de Steam, no te pierdas la siguiente información.

Estafas de phishing de Steam: webs falsas e inicios de sesión trucados

Las estafas de phishing son una de las formas más comunes de engañar a los usuarios de Steam para que faciliten sus datos de acceso. En una estafa de phishing, serás enviado a una página falsa de Steam que se parece a la real. El estafador intentará persuadirte para que introduzcas tus datos de acceso en esta página falsa.

Hay algunas cosas a tener en cuenta que pueden ayudarte a detectar una estafa de phishing. En primer lugar, la URL de la página falsa puede ser ligeramente diferente de la URL real de Steam. Por ejemplo, la URL falsa puede tener una letra o número extra, o puede utilizar un nombre de dominio diferente. En segundo lugar, la página falsa puede no tener las mismas características de seguridad que la página real de Steam. Por ejemplo, la página falsa podría no tener el icono del candado verde en la barra de direcciones.

Si alguna vez no estás seguro de si una página es legítima, nunca debes introducir tus datos de acceso en esa página. En su lugar, debes ir directamente al sitio web de Steam e iniciar sesión allí.

Cuidado con la estafa de la API

La estafa de la API de Steam es un tipo de estafa de phishing que tiene lugar después de que visites un sitio web comprometido o directamente una estafa. Después de proporcionar tus datos al estafador mediante un inicio de sesión falso, este obtiene acceso a tu clave API de Steam. Esta clave les permite acceder a tu cuenta de Steam sin tu conocimiento.

Una vez que el estafador tiene tu clave API, puede hacer una serie de cosas, incluyendo:

Monitorizar tu cuenta en busca de transacciones . Cuando ven una transacción que les gusta, pueden cancelarla y crear un clon de la cuenta de la otra persona. A continuación, pueden restablecer la operación en sus propios términos, con la cuenta clonada como destinataria.

. Cuando ven una transacción que les gusta, pueden cancelarla y crear un clon de la cuenta de la otra persona. A continuación, pueden restablecer la operación en sus propios términos, con la cuenta clonada como destinataria. Aceptar operaciones sin tu conocimiento. Como tienen tu clave API, pueden aceptar intercambios sin tener que introducir tu código de Steam Guard. Esto significa que pueden robar tus objetos sin que te des cuenta.

Nunca compartas tu archivo SSFN

Steam Guard es una función de seguridad que ayuda a proteger tu cuenta de Steam de accesos no autorizados. Una forma en la que los estafadores pueden eludir Steam Guard es haciendo que les envíes tu archivo SSFN.

El archivo SSFN es un archivo único que se almacena en tu ordenador. Contiene información sobre tu cuenta de Steam, como tu ID de Steam y tu configuración de Steam Guard. Si un estafador tiene tu archivo SSFN, puede utilizarlo para iniciar sesión en tu cuenta de Steam sin tener que introducir tu código de Steam Guard.

Los estafadores a menudo intentarán engañarte para que les envíes tu archivo SSFN haciéndose pasar por un empleado de Steam o afirmando que necesitan tu archivo para solucionar un problema con tu cuenta. Si recibes un mensaje de alguien pidiéndote tu archivo SSFN, no se lo envíes.

Estafas de falsificación de identidad: gente haciéndose pasar por Valve o amigos

Las estafas de falsificación de identidad de empleados de Valve (la empresa dueña de Steam) son un tipo de estafa de phishing en la que el estafador se hace pasar por un empleado de Valve para obtener acceso a tu cuenta de Steam. Puede que se pongan en contacto contigo a través del chat de Steam, Discord o correo electrónico, y puede que intenten convencerte de que tu cuenta ha sido marcada por estafar o falsificar artículos, que tu cuenta tiene un baneo pendiente o que alguien ha denunciado tu cuenta. Para evitar esta estafa, ten en cuenta lo siguiente:

Los empleados de Valve nunca te pedirán tu contraseña o un código de autenticación de dos factores de un solo uso. Si alguien te pide esta información, se trata de una estafa.

de un solo uso. Si alguien te pide esta información, se trata de una estafa. Valve nunca se pondrán en contacto contigo a través de una plataforma de terceros como Discord o el correo electrónico. Si alguien se pone en contacto contigo a través de estas plataformas, es sin dudas una estafa.

como Discord o el correo electrónico. Si alguien se pone en contacto contigo a través de estas plataformas, es sin dudas una estafa. Los empleados de Valve siempre tendrán la insignia oficial de Empleado de Valve en su perfil de Steam. Si la persona con la que hablas no tiene esta insignia, estás ante una estafa.

Otro tipo de estafa de suplantación implica que el estafador se haga pasar por un amigo de tu lista de amigos de Steam. El estafador investigará tu lista de amigos y se hará pasar por ellos, replicando el nombre de usuario con una ligera diferencia ortográfica. Una vez que se haya ganado tu confianza, puede que te pida «prestado» un objeto que nunca volverás a ver una vez realizado el intercambio.

Estafas de devolución de cargos: sacan dinero de tu cuenta tras acusarte de estafador

La estafa de devolución de cargo de Steam es un tipo de fraude en el que el estafador te compra un juego o un artículo en Steam y luego disputa el cargo con su banco. Esto puede ocurrir de varias maneras:

El estafador puede utilizar una tarjeta de crédito robada para realizar la compra.

para realizar la compra. También puede usar una cuenta PayPal falsa o fraudulenta.

o fraudulenta. O simplemente puede mentir a su banco y decir que no autorizó la compra.

Una vez emitida la devolución de cargo, el dinero será retirado de tu cuenta de Steam. Esto puede dejarte sin dinero, así como con una cuenta de Steam restringida o baneada.

Estafas de intercambio de artículos: engaños para hacer cambios desfavorables para ti

Las estafas de intercambio de objetos son un tipo de fraude en el que el estafador intenta engañarte para que cambies tus objetos de valor por otros sin valor. Estas estafas pueden adoptar muchas formas diferentes, pero todas tienen algo en común: el estafador intenta que actúes rápidamente y sin pensar. Estas son algunas de las estafas comunes de intercambio de objetos:

Intercambio rápido : el estafador creará una oferta de intercambio con usted, ofreciéndole intercambiar artículos. Una vez que acepte el intercambio, sustituirá rápidamente el artículo acordado por otro de menor valor.

: el estafador creará una oferta de intercambio con usted, ofreciéndole intercambiar artículos. Una vez que acepte el intercambio, sustituirá rápidamente el artículo acordado por otro de menor valor. Falso intermediario : el estafador se hará pasar por intermediario y se ofrecerá a ayudarle a comerciar con otra persona. Sin embargo, el estafador se limitará a robarte tus objetos.

: el estafador se hará pasar por intermediario y se ofrecerá a ayudarle a comerciar con otra persona. Sin embargo, el estafador se limitará a robarte tus objetos. Señuelo: ofrecerá venderte un artículo por un precio muy bajo. Sin embargo, cuando reciba el artículo, no tendrá ningún valor.

La buena noticia es que, si realizas una transacción con una cuenta nueva, la transacción de Steam no se completará durante 15 días hasta que ambas partes acepten la transacción. Si un estafador ha conseguido engañarte, tienes tiempo suficiente para marcar la cuenta y recuperar tu objeto.

Estafas con tarjetas de regalo y generadores de saldo: la clásica promesa de dinero gratis

Las estafas con tarjetas regalo de Steam son un tipo común de fraude. Los estafadores suelen dirigirse a personas que quieren comprar juegos o artículos en Steam. Pueden enviarte una factura falsa que exija el pago con tarjetas regalo de Steam, o pueden crear un sitio web falso que prometa generar códigos de tarjetas regalo de Steam gratuitas.

En cualquiera de los casos, el estafador espera que le proporcione las credenciales de su cuenta de Steam o la información de su tarjeta de crédito. Una vez que tengan esta información, pueden utilizarla para robar tus juegos, artículos o incluso tu dinero.

Evitar este tipo de estafas es muy sencillo: no creas nunca en sitios web que generan códigos de Steam gratis y tampoco hagas transacciones con desconocidos usando tarjetas de Steam.

Estafas con virus y malware: programas maliciosos que atacan tu cuenta de Steam

Los virus y el malware son un riesgo común en Steam, al igual que en cualquier otra plataforma online. Los estafadores pueden enviarte enlaces a sitios web o archivos maliciosos que, al abrirlos, pueden infectar tu ordenador con malware. Este malware puede ser utilizado para robar tu información personal, obtener acceso a tu cuenta de Steam, o incluso tomar el control de tu ordenador.

Hay algunas cosas que puedes hacer para protegerte de virus y malware en Steam:

Desconfía de cualquier enlace que recibas de gente que no conozcas.

No abras ningún archivo del que no estés seguro.

Utiliza un antivirus para escanear tu ordenador regularmente.

Mantén tu sistema operativo y software actualizados.

Esperamos que este artículo te haya resultado útil para mantener a salvo tu cuenta de Steam de posibles estafadores.