La red nunca para de sorprenderme. Creía haberlo visto todo cuando de repente me topé con otro nuevo tipo de estafa en Facebook, los anuncios a través de la plataforma en los que muestran coches usados, de segunda mano, a precios de risa. Este tipo de estafa está proliferando y si lo hace es porque algunas personas están mordiendo el anzuelo.

En este artículo he investigado a fondo cómo funcionan estas estafas y te enseñaré cómo identificarlas para evitar que caigas en ellas. Nada más verlo rápido me di cuenta de que era una estafa pero te daré todas las herramientas y trucos para identificarlas y evitar caer en ellas. Además, te contaré el modus operandi de este tipo de estafas tan peligrosas en las que podrías perder miles de euros.

¿Cómo son estos anuncios de coches usados a precio de ganga?

Los puedes encontrar tanto en el Marketplace de Facebook como en los propios anuncios de la plataforma, los cuales no son capaces de distinguir demasiado bien entre una estafa y un anuncio real (a la vista está que no lo hacen).

Te encontrarás con un coche usado bastante nuevo, normalmente coches por la mitad de su valor o incluso menos. Rápido pensarás que estás ante la ganga del siglo pero la realidad es que estás ante un tipo de estafa muy peligrosa. En mi caso, me encontré con un Seat Leon con unos 5 años y unos 100.000 km vendido desde España por unos 4500€, cuando en realidad este coche en el mercado de segunda mano cuesta más del doble.

¿En qué consiste la estafa de los coches usados? ¿Cómo te intentan engañar?

Al pulsar en el anuncio se te llevará a una página web del anuncio del coche en el que podrás ver la información y varias fotos, con un coche real (normalmente sacado de alguna plataforma de anuncios como Milanuncios o Segundamano). El coche en cuestión será una ganga y al pulsar en contactar al vendedor, te llevará al correo electrónico para solicitar más información.

Esto es lo que pasará, en la siguiente galería puedes ver el intercambio de correos y cómo intentarán convencerte para que desembolses una gran cantidad de dinero en forma de transferencia en una cuenta de OpenBank (aunque puede ser cualquier otro banco). Pincha en las imágenes para ver las conversaciones completas y entender cómo operan.

Cómo funciona la estafa - Explicación completa y guiada 1 of 6

Investigué todo a fondo, para contarte cómo funciona y evitar que caigas en este tipo de estafa. El proceso ya lo puedes ver en las imágenes pero te lo resumo para que no quede ningún tipo de duda:

Te envían información del coche e imágenes para que todo parezca real.

Te explican que pagarás a través de SEUR y que estos te enviarán la factura. Aquí ya hay un punto en donde te darás cuenta de que todo es falso ( no usan el correo de SEUR, aunque se le parezca, ni tampoco los números de teléfono de la plataforma ).

). Recibes una supuesta factura de SEUR para hacer el pago del coche y también un número de cuenta para realizar el pago.

Si llamas a SEUR y les das este tipo de referencias te darás cuenta de que no existe, aunque en realidad no hace falta porque la estafa se ve a leguas. Si usan el correo clientes@logisticaseur.com ya te aseguramos que estás ante una estafa. Loco estarías si llegas a pagar, pero te voy a dar otra muestra de que todo es falso, para que te hagas una idea de cómo funcionan.

El correo real de SEUR es este: infoenvios@mail.seur.info

¿Cómo encontrar el coche real del anuncio?

Google ofrece una función genial que nos permite buscar una imagen. Si descargamos cualquier foto del coche y la buscamos en Google, rápido encontraremos el anuncio original.

Basta con elegir Google Imágenes.

Hacer clic en la foto que hay en el buscador, al lado del micrófono, y seleccionar la foto del anuncio desde nuestro PC.

Habrá un montón de imágenes que se le parecen, podemos buscar la que tenga la misma matrícula y encontraremos el anuncio real.

Este es el anuncio del coche real. Es posible que quieras llamar al comprador y preguntarle por la estafa, pero no hace falta. Rápido te darás cuenta de que el precio es tan diferente que no hay color, y que estás ante una estafa de manual.

Además, el coche real está en Tarragona (en este caso) y el ficticio me lo enviaban desde las islas. Llegué a preguntarle al vendedor acerca de este anuncio y me dijo, con toda la cara del mundo, que ese era el precio viejo. Le dije que había llamado al taller y que eso no era cierto (aunque en realidad era todo una mentira) y rápido dejaron de contestarme a todos los correos y bloquearon el contacto conmigo. Se habían dado cuenta de que el timo no había funcionado pero gracias a eso tenía toda la información de su modus operandi para contártelo y evitar que caigas en este tipo de estafas.

Y así es cómo funciona todo el proceso, por lo que si dudas, en este artículo te he dado todas las herramientas para evitar caer en esta trampa. Cada día hay más estafas en Internet y hay que estar prevenido ante ellas. Quizás también te interese conocer esta otra, donde los compradores de segunda mano te intentarán timar ofreciéndote mucho dinero por lo que vendes (hay miles de personas afectadas).

Incluso si tienes cualquier duda o ves este tipo de estafa aplicada de otra forma puedes usar los comentarios para preguntarnos y te ayudaremos, así como para advertir a los demás compradores de posibles “versiones” o formas diferentes de estafar a la gente. Gracias a eso, evitaremos que mucha gente caiga en este tipo de timos.