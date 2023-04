Los piratas informáticos siempre encuentran nuevas formas inteligentes de garantizar que sus correos electrónicos de phishing lleguen a tu bandeja de entrada. En esta ocasión es YouTube quien advierte a los usuarios que sus cuentas podrían estar en riesgo. La razón es que una nueva estafa ha comenzado a deslizarse hacia los usuarios de este servicio, con un alto potencial de engañarlos para que hagan clic en un vídeo que incluye un enlace malicioso.

YouTube se puso de pie rápidamente y pronto lanzó su propia advertencia a todos los que usan la plataforma. El correo electrónico en cuestión es particularmente confuso porque la dirección del remitente parece provenir legítimamente del gigante de la transmisión de vídeos. Es decir, la estafa suplanta la dirección de email de YouTube para atrapar a los incautos.

Estos correos electrónicos de phishing parecen provenir directamente de YouTube y se envían desde una dirección de correo electrónico “no-reply@youtube.com”. A diferencia de otros correos electrónicos falsificados, estos mensajes se han enviado a usuarios desprevenidos abusando del sistema de intercambio de la plataforma.

El mensaje falso dice que hay cambios en la política de monetización de YouTube y «requiere» que hagas clic en un enlace a Google Drive para descargar un documento. Sin embargo, no sería un buen correo electrónico de phishing sin infundir un sentido de urgencia, por lo que, debajo del enlace, los piratas informáticos responsables declaran que los usuarios tienen siete días para revisar y enviar una respuesta o, de lo contrario, se restringirá su acceso a YouTube.

⚠️ heads up: we’re seeing reports of a phishing attempt showing no-reply@youtube.com as the sender

be cautious & don’t download/access any file if you get this email (see below)

while our teams investigate, try these tips to stay safe from phishing: https://t.co/x9Ysnm9SSm https://t.co/MNQtrB7zbx

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 4, 2023