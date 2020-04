Ninguna aplicación, servicio o red social queda afuera del radar de aquellos que quieren conseguir dinero e información de forma ilegítima. Tanto es así que ahora le ha llegado el turno a Disney+, servicio que, si bien ya está disponible en varios países de forma oficial, aún no ha llegado a todo el mundo.

Ante esta situación, se han dado a conocer casos en los que cientos de usuarios, por no decir miles, han sido estafados por distintos sitios web que tienen un aspecto muy parecido al de Disney+, pero que en realidad no son ni más ni menos que páginas web falsas que se quedan con las tarjetas de crédito y los datos de aquellas personas que se registran.

Disney+ no regala 30 días de suscripción

La estafa que rodea al servicio de streaming Disney+, la cual no tiene nada que ver con la plataforma oficial, promete 30 días de suscripción de forma gratuita con tan solo crear una cuenta y añadir una tarjeta de crédito o débito.

Ya de por sí, Disney+ no ofrece días de prueba como Prime Video u otra plataforma de streaming. Así que, si observas algún tipo de publicidad en Facebook, Instagram u otra red social que te prometa esta “oferta“, te recomendamos no ingresar al enlace en cuestión, pues no es más ni menos que una estafa.

Disney+, al menos en Europa, saca mensualmente ofertas para aquellos que se registran por primera vez. Muchas de esas ofertas permiten ahorrar hasta 10 euros en la suscripción anual, oferta que puedes ver pinchando aquí.

¿Has sido víctima de esta estafa?

Si has cometido el error de poner tu tarjeta de crédito, nombre completo y dirección de correo electrónico, pues te recomendamos llamar a la entidad bancaria que ha emitido tu tarjeta de crédito para reportarla como robada. Además, te recomendamos cambiar la contraseña de tu cuenta de email, si es que la contraseña que has puesto para registrarte en el falso sitio web de Disney Plus es la misma que la de tu cuenta de correo electrónico.

Sabemos que reportar una tarjeta de crédito o débito como robada es todo un lío, pero es necesario hacerlo lo más rápido posible, ¿por qué? Porque aquella persona que robó los datos de esa tarjeta puede realizar compras con la misma de forma inmediata. Si tu banco te permite bloquearla desde el teléfono, hazlo antes también.

Por otra parte, te recomendamos ingresar aquí y ver la estafa de Netflix que está afectando a miles de usuarios. Dicha estafa también roba tarjetas de crédito y débito, algo que está de moda con las plataformas de streaming.