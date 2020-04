En internet, los bulos y estafas no paran de reproducirse, cuando se detecta uno, ya hay 10 más en camino. La razón de tanta velocidad es que hay muchos incautos en las redes, y los cibercriminales se aprovechan de eso para beneficio propio.

Las compañías se dedican a combatir la situación, pero igual no parece ser suficiente. El último par de timos que hemos detectado tiene que ver con Correos, en el que te piden hacer seguimiento a un paquete, o bien pagar para desinfectarlo, y en ambos casos es mentira. ¿Cómo funcionan? Te lo explicamos.

Correos no quiere que le hagas seguimiento a un paquete, ni tampoco que descargues un virus

El primero de los timos que te mostraremos consiste en que recibes un correo electrónico que se hace pasar por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. En su interior, los timadores te aseguran que tienes un envío a tu nombre al que debes hacerle seguimiento, y te invitan a seguir un enlace para ello.

Este enlace está muy bien construido, porque aparenta ser una URL de Correos.es y todo, pero es solo una tapadera. Una vez accedes al enlace, serás llevado a una página web (www.optionfrom.com, en este caso) que te pide descargar un archivo de nombre winmac-es.

El archivo, como podrás esperar, es un virus que se instala en tu ordenador, y suplanta al proceso winmac.exe original. De momento no sabemos qué hace, pero si intenta esconderse detrás de un proceso de sistema, no debe ser nada bueno. Ten cuidado, ya que no todas las suites de seguridad lo detectan.

Correos tampoco quiere cobrarte por desinfectar un paquete

El otro caso, es directamente una estafa con la que los delincuentes quieren robar tus datos. Consiste en un mensaje que puede llegar a través del correo electrónico o SMS estándar. En ambas modalidades, los estafadores se hacen pasar por Correos, y te escriben lo siguiente:

De seguir el enlace que acompaña el texto, serás llevado a un clon casi exacto del inicio de sesión de la web de Correos. Ahí, te pedirán ingresar tus datos, y si lo haces, tu usuario y contraseña serán robados. Curiosamente, el timo no busca cobrarte los 1,4 euros que indica el mensaje falso, pero seguro que la información de tu cuenta de Correos vale mucho más.

¿Para qué podrían utilizar tu cuenta? Para desviar algún envío real que hagas, por ejemplo. O bien acceder a otros servicios, como Amazon o PayPal, si eres de lo que utilizan las mismas claves de acceso para todo.

En ocasiones, el mensaje llega con un código de seguimiento, que tiende a ser “HTW6998209459”. Por supuesto, es totalmente falso, y puedes comprobarlo accediendo a la web de Correos y colocándolo en el sistema de seguimiento.

Te invitamos a estar muy atento a cualquier cosa extraña que veas en las redes. Al fin y al cabo, en este mundo nadie te va a querer regalar algo de la nada, y si tú sabes que no tienes un paquete en espera, entonces el mensaje debe ser falso.