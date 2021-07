¿Recibiste un correo de Netflix en donde te dicen que tu cuenta fue suspendida? Te recomendamos eliminarlo de forma inmediata, pues ese correo que has recibido es falso.

Si bien este tipo de estafas no son nuevas, los “malvivientes” que se dedican a realizarlas cambian casi de forma constante el modelo y tipo de notificación que incluyen en los correos falsos. De esta forma, consiguen que cientos de personas al día brinden sus datos privados sin que se den cuenta.

Netflix no suspendió tu cuenta, es un correo falso

Como bien mencionamos al principio de la nota, Netflix no envía emails avisando que una cuenta fue suspendida, ni mucho menos pide actualizar los datos de la tarjeta de crédito para que la suspensión sea removida.

Esos puntos que te mencionamos en el párrafo anterior, son los que debes tener en cuenta cuando recibas correos relacionados con “Netflix”. Por otro lado, en el caso del correo falso del que estamos hablando, el modus operandi es el siguiente:

El correo estafa tiene el logo de Netflix en el cuerpo del email.

en el cuerpo del email. Se observa bien en grande las siguientes palabras (al principio del correo): “Notificación de suspensión”.

Aparece un enlace de color rojo que dice “Actualizar método de pago”.

Si esos tres puntos coinciden con el correo de Netflix que has recibido, deberás eliminarlo de forma inmediata de tu bandeja de entrada.

¿Tu cuenta de Netflix está en riesgo?

Recibir un correo de este estilo “no es peligroso”, pues los mismos suelen ser enviados de forma automatizada a millones de direcciones de email. Si recibiste este mismo correo y no has hecho más que ver lo que contenía, no deberías preocuparte, ya nadie puede acceder a tus datos privados.

Por otro lado, si ingresaste en el enlace que estaba al final de dicho email, deberás actuar de forma inmediata haciendo lo que te mostramos a continuación:

Descubre si te han robado la contraseña.

Si tu cuenta fue robada, cambia la contraseña de Netflix .

. Cambia la contraseña de tu cuenta de email .

. Si has puesto los datos de tus tarjetas de crédito, llama al banco emisor para comunicarles lo sucedido.

Si haces todo eso que te hemos mostrado arriba de forma rápida, no deberías tener ningún tipo de problema. De igual forma, te recomendamos prestar mucha atención a los emails que recibes, pues las estafas de este estilo también están relacionadas con otros servicios (Disney+, Prime Video, etc.).

Sin mucho más que añadir sobre el tema, si recibiste un correo parecido al que te mostramos aquí, puede que el mismo tenga que ver con la actualización de los datos de facturación, estafa de la cual ya hemos hablado.