¿Piensas que tu cuenta de PlayStation está segura con la contraseña que le has puesto? La realidad es que no, pues cualquier cuenta puede ser robada o hackeada si no se tienen los cuidados pertinentes.

Donde hay dinero, hay “personas” tratando de conseguir ese dinero de forma ilegítima. Esto no solo aplica a las cuentas de PayPal u otras plataformas de pago, las cuentas de casi cualquier tipo de servicio en línea pueden venderse en el mercado negro.

La última estafa que se ha dado a conocer, tiene como objetivo hacerse con las cuentas de PlayStation que aún no han activado el doble factor de seguridad. Este bulo lo que hace es enviar un correo falso de verificación de dos pasos de PlayStation.

El correo de verificación de dos pasos de PlayStation es falso

Si aún no recibiste el correo falso de verificación de dos pasos de PlayStation, podrías no saber de lo que estamos hablando. Es por este motivo que estamos obligados a mostrarte qué es lo que dice ese correo (para que estés en alerta):

El correo falso de PlayStation comienza de la siguiente forma: “Ayuda a proteger tu cuenta PlayStation Network y controla mejor los servicios online de tu PlayStation 5 o PlayStation 4, como las compras de PlayStation Store y tu monedero”.

Continúa de esta manera: “Activa la verificación en dos pasos para añadir una segunda capa de seguridad a tu cuenta, es la forma más fácil de hacer que tu cuenta sea más segura. Y no tienes por qué repetir el paso de verificación mientras tengas la sesión iniciada en tu cuenta de PlayStation Network”.

Al final de ese mensaje, se logra observar un botón de color azul que dice “Te escucho”, dicho botón lleva a una página falsa de PlayStation, la cual tiene como objetivo robar tu cuenta de PS Network.

¿Cómo saber si el correo de verificación de dos pasos de PlayStation es real?

Cabe mencionar que PlayStation envía este correo a todas las personas que aún no han activado la verificación de dos pasos, por lo que hay ocasiones en donde el correo no es falso.

Para ello, hemos creado una lista de consejos que te permitirán verificar si el email que has recibido es real o falso:

La dirección del correo debe terminar en “@playstation.com” para que el correo sea real.

Si la dirección termina en “email.playstation.com”, el correo es falso (la mayoría de los correos estafa tienen esa dirección de email).

El enlace debe redirigir al sitio web oficial de PlayStation (fíjate en la URL). Puedes usar Chrome para detectar una dirección web falsa.

El texto del correo tiene faltas de ortografía. En caso de que el email que recibiste tenga errores de ortografía, podrás estar 100% seguro de que el mismo es falso.

Si sigues todos estos consejos que te dejamos arriba, podrás evitar que tu cuenta de PlayStation sea robada. Sin mucho más que añadir, si quieres activar la verificación de doble factor en tu cuenta de PSN, te recomendamos hacerlo desde la app oficial de PlayStation.