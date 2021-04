Borra estas apps de tu iPhone tan pronto como puedas

Muchas personas dicen que iOS es más seguro que Android. Y sí, iOS tiene algunas ventajas en el apartado de seguridad. No obstante, el sistema operativo de Apple no es perfecto, ya que los hackers también pueden atacar tu iPhone.

Y una de las formas más comunes de hacer esto es valerse de la tienda de aplicaciones de Apple. De hecho, hace poco se ha confirmado que 2 apps muy peligrosas se han colado en la App Store. ¿Quieres saber más? Pues entonces quédate, porque aquí verás cuáles son esas apps y cómo proteger tu iPhone.

Así lo ha revelado Kosta Eleftheriou en su Twitter:

This @AppStore app pretends to be a game for kids 4+, but if you are in Russia (or use a VPN) it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s in-app-purchase system.

🤯#AppleEvent scam of the day👇 pic.twitter.com/VU1XpaiILU

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 20, 2021