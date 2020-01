En Google Play se publican muchos juegos y aplicaciones que podemos instalar gratis. Sin embargo, estas apps no suelen ser 100% gratuitas, ya que muestran publicidad en nuestros móviles para generar ganancias. Esto no tiene nada de malo, siempre y cuando la publicidad mostrada no impida disfrutar de la app y de nuestro móvil. Lastimosamente, hay algunas aplicaciones que abusan de este modelo de negocio y lo convierten en un virus.

Tal es el caso de las 17 aplicaciones encontradas por el equipo de Bitdefender en la Play Store, las cuales usan un método bastante abusivo para llenar tu móvil de publicidad sin que puedas evitarlo. Así que, si últimamente ves en tu Android muchos anuncios, es posible que tengas instalada una de las 17 aplicaciones maliciosas halladas por Bitdefender. A continuación, te decimos cuáles son para que las borres de inmediato.

Borra ya mismo estas 17 apps de tu Android, ¡son un virus de anuncios!

De acuerdo a la explicación brindada por Bitdefender, las 17 aplicaciones usan un método para mostrar anuncios de forma agresiva que consiste en ocultar su comportamiento. Una vez que instales una de las apps maliciosas, la misma espera unas 48 horas para esconder su presencia en tu Android. Luego, comienza a mostrar publicidad a pantalla completa en intervalos de tiempo al azar, interrupiéndote constantemente de esa manera.

Pero ahí no queda la cosa. Estas 17 apps también pueden mostrar anuncios en acciones determinadas: cada vez que desbloqueas el móvil, cuando presionas un botón en la app o juego infectado, etc. Según Bitdefender, las apps maliciosas usan un sofisticado algoritmo que muestra anuncios de forma impredecible para que los usuarios no puedan saber cuál app es la que deben desinstalar. Por suerte, Bitdefender detectó este comportamiento en las siguientes apps:

Auto racing 2019

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Backgrounds 4K HD

QR Code Reader and Barcode Scanner Pro

File manager Pro – Manager SD card / Explorer

VMOWO City: Speed ​​Racing 3D

barcode scanner

Screen stream mirroring

QR Code – scan and read a barcode

Period tracker – cycle ovulation women

QR & Barcode Scan Reader

Backgrounds 4K, Backgrounds HD

Smart data transfer

Explorer file manager

Weather radar today

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Clock LED

Para una información más detallada de estas aplicaciones, mira la siguiente imagen:

Las aplicaciones citadas anteriormente han sido descargadas más de 550000 veces en Google Play Store, por lo que es posible que tengas una en tu Android. Además, cabe destacar que varias de las apps maliciosas encontradas por Bitdefender ya han sido borradas de la tienda de Google, aunque no todas, ya que técnicamente no pueden ser clasificadas como virus. Aun así, es recomendable que las borres de tu Android cuanto antes.

