Una de las últimas tendencias en tecnología es el uso de ordenadores monoplaca (SBC) como servidores personales. Estos dispositivos te permiten almacenar y acceder a datos personales desde cualquier lugar y dispositivo. Son una alternativa a los servicios de almacenamiento en la nube, que pueden tener limitaciones de espacio, seguridad o privacidad.

Además, por su naturaleza abierta, puedes convertirlos en un centro multimedia, consola retro, host para una IA o incluso en un bloqueador de anuncios. Al escuchar todo esto, seguramente pensarás que el uso de ordenadores monoplaca solo es apto para informáticos, pero nada más lejos de la realidad.

El ZimaBoard de IceWhale Technology ya demostró que el funcionamiento de estos dispositivos se ha simplificado tanto que cualquier persona puede usarlos. En esta review, analizaremos el nuevo servidor personal ZimaBlade, de los mismos creadores del ZimaBoard, que ofrece más opciones de conectividad y una carcasa más completa.

El ZimaBlade es un ordenador de placa simple que cuenta con una carcasa compacta y elegante. Se conecta a tu red doméstica mediante un cable Ethernet y puedes ampliar sus capacidades con módulos de todo tipo gracias a su entrada PCIe Express 2.0. Utiliza como sistema operativo CasaOS (basado en Debian) que te permite configurarlo como quieras: como servidor multimedia o de almacenamiento, como bloqueador de anuncios, como sistema de copia de seguridad, etc.

Si no entiendes del todo bien de qué estamos hablando, no te preocupes, te dejamos su ficha técnica y luego te explicamos más a fondo cómo funciona este Zimablade y cómo puedes aprovecharlo.

Especificaciones del ZimaBlade

Características ZimaBlade Dimensiones y peso 107 x 80 x 23 mm. 175 gramos. Procesador Modelo 3760: Intel Celeron con dos núcleos a 2,2 GHz Turbo Speed. TDP de 6 W.

Modelo 7700: Intel Celeron con cuatro núcleos a 2,4 GHz. TDP de 10 W. Gráfica integrada Intel UHD Graphics de hasta 700 MHz. RAM Soporta hasta 16 GB DDR3L (en una sola ranura SODIMM) de 1600 MHz. La edición más básica no incluye RAM. Almacenamiento 32 GB en formato eMMC flash.

Ampliable con dos conexiones SATA 3.0 (puede que se requiera una fuente de alimentación adicional) de hasta 6 Gbps. Puertos HDD/SSD: 2x SATA 3.0 de 6 Gb/s

LAN: 1x Gigabit Ethernet de 1000 Mb/s

USB: 1x USB-C (datos + vídeo + energía), 1x USB-A 3.0 y 2x USB-A 2.0.

PCIe: 1x PCIe 2.0 x4

Pantalla: 1x Mini DisplayPort (4K a 60 Hz) y 1 x interfaz eDP de placa a placa. Vídeo Soporta hasta 4K a 60 Hz. Usos posibles Nube de almacenamiento, servidor multimedia, VPN privado, bloqueador de anuncios, servidor para páginas web, gestor de contraseñas, sistema de backup, etc. Sistema operativo CasaOS (basado en Debian). Es compatible con Windows, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi OS, CentOS, OpenWrt, pfSense, Android, LibreELEC, etc. Contenido de la caja 1x ZimaBlade, 1x cable SATA, 1x cable USB-C, 1x adaptador de alimentación de 12 V / 3 A (solo la edición avanzada), 1x cable 4k @ 60 Hz Mini DisplayPort macho a HDMI hembra (solo la edición avanzada) y 1x soporte doble para unidades de almacenamiento de 3,5» y un cable SATA en Y especial (solo la edición NAS Kit).

¿Qué es el ZimaBlade y cuáles son sus características?

En palabras simples, el ZimaBlade es un ordenador muy pequeño. No es tan diminuto como el ZimaBoard, pero igualmente es extremadamente compacto: mide casi lo mismo que un disco duro de 2.5” (aunque es un poco más grueso).

Su carcasa es desmontable y tiene un diseño estupendo: una parte superior transparente hecha de policarbonato moldeado por inyección, un marco de color negro con detalles en blanco y una parte trasera de aleación de aluminio que sirve como disipador de calor del procesador. La parte de aluminio tiene 4 pies de goma para que puedas colocar el ZimaBlade sobre una mesa sin riesgo de deslizamiento.

A diferencia de un mini PC convencional, el ZimaBlade no incluye RAM (al menos no en su edición más básica). Esto para muchos es un aspecto positivo, ya que permite reducir el coste y reutilizar alguna RAM compatible que ya tengan por casa de algún portátil viejo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es algo bastante molesto tener que comprar algo adicional para poder usar el producto. La buena noticia es la que las ediciones «Early Bird Kit», «Advanced Kit», «NAS Kit» y «12-Core 48 GB Cluster» sí que incluyen RAM.

Otra característica diferenciadora del ZimaBlade con respecto a los mini PC comunes y corrientes es que tiene una entrada PCIe 2.0 en la que puedes conectar desde una tarjeta gráfica hasta un módulo con puertos adicionales. En la siguiente galería puedes ver varios tipos de módulos que hemos conectado a nuestra ZimaBlade utilizando la entrada PCIe 2.0, como ejemplo de las posibilidades que te ofrece esta conexión.

De serie, los únicos puertos que te ofrece el ZimaBlade son un mini DisplayPort para conectarlo a un monitor, un USB-C que admite la entrada de alimentación y la transmisión de datos y vídeos, un USB-A 3.0 que soporta velocidades de hasta 5 Gbps, dos SATA 3.0 de hasta 6 Gbps para ampliar su almacenamiento con discos duro hasta los 154 TB y un Ethernet para conectarlo a Internet con velocidades de hasta 1 Gbps.

Cabe aclarar que tanto el puerto USB-C como el mini DisplayPort soportan resoluciones de hasta 4K y una frecuencia de actualización de 60 Hz. ¡Ah! Y en la caja incluye un cable USB-C a USB-C trenzado y un adaptador USB-C de alimentación de 12 V / 3 A con tres tipos de enchufes diferentes para utilizarlo en cualquier país. También viene con un cable SATA.

Por otra parte, hay que decir que incorpora 32 GB de almacenamiento no reemplazable ni expandible. No está mal, pero sería mejor que contase con una ranura interna para añadir un SSD. De esa forma, permitiría mantener un tamaño más compacto, ya que al conectarle almacenamiento adicional con cables SATA se hace muy grande y poco práctico.

¿Qué puedes hacer con el ZimaBlade?

En teoría, con el ZimaBlade puedes hacer lo mismo que con un ordenador normal, pero no trae Windows de fábrica, sino CasaOS. Este sistema operativo está pensado para servidores, por lo que su interfaz y aplicaciones están diseñadas para los siguientes usos:

NAS (almacenamiento en red) : puedes configurarlo para que funcione como un NAS con capacidad para hasta 154 terabytes de almacenamiento. Así, podrás usar el ZimaBlade como una alternativa al almacenamiento en la nube que ofrecen servicios como iCloud, Google Drive, Google Fotos, Dropbox, etc.

: puedes configurarlo para que funcione como un NAS con capacidad para hasta 154 terabytes de almacenamiento. Así, podrás usar el ZimaBlade como una alternativa al almacenamiento en la nube que ofrecen servicios como iCloud, Google Drive, Google Fotos, Dropbox, etc. Herramienta de IA : al conectar una tarjeta gráfica (GPU), podrás usar el ZimaBlade en tus proyectos de inteligencia artificial, como la ejecución de modelos o la generación de activos visuales.

: al conectar una tarjeta gráfica (GPU), podrás usar el ZimaBlade en tus proyectos de inteligencia artificial, como la ejecución de modelos o la generación de activos visuales. Streaming multimedia : con la app Jellyfin (o con otra similar) el ZimaBlade puede utilizarse fácilmente como servidor multimedia para transmitir o reproducir películas, series, vídeos, música y fotos. Es decir, puedes convertirlo en tu propio Netflix, Spotify, etc.

: con la app Jellyfin (o con otra similar) el ZimaBlade puede utilizarse fácilmente como servidor multimedia para transmitir o reproducir películas, series, vídeos, música y fotos. Es decir, puedes convertirlo en tu propio Netflix, Spotify, etc. Consola de juegos retro : si bien no es un ordenador muy potente, es lo suficientemente capaz de ejecutar juegos retro de tus consolas antiguas favoritas. Puedes usarlo como una consola compacta para llevar a cualquier parte.

: si bien no es un ordenador muy potente, es lo suficientemente capaz de ejecutar juegos retro de tus consolas antiguas favoritas. Puedes usarlo como una consola compacta para llevar a cualquier parte. Bloqueador de anuncios y VPN : puedes configurarlo para que gestione la red de tu casa, ya sea con la intención de bloquear los anuncios o de incrementar la privacidad.

: puedes configurarlo para que gestione la red de tu casa, ya sea con la intención de bloquear los anuncios o de incrementar la privacidad. Hub de dispositivos de domótica: es posible instalar Home Assistant en el ZimaBlade y gestionar todos tus dispositivos de domótica.

Y lo mejor de todo es que para configurar estos usos no tendrás que romperte la cabeza. Con un par de clics ya tendrás todo listo, puesto que su interfaz es muy intuitiva y fácil de usar. Simplemente tienes que conectar al router el ZimaBlade y en el navegador de tu PC visitar Find Zima.

Otra opción es poner directamente la IP asignada. Así accederás a la página de configuración en la que simplemente tendrás que crear un usuario y ya estaría. Desde el dashboard puedes acceder a la tienda de aplicaciones y puedes empezar a instalar las apps que quieras sin ningún tipo de conocimiento requerido.

Si bien trae más de 20 aplicaciones preinstaladas, puedes conseguir otras que puedas necesitar en la tienda de CasaOS donde hay más de 50 aplicaciones verificadas por la comunidad (y más de 100000 apps en general) que ofrecen una amplia gama de funciones. Eso sí, si no te gusta CasaOS, puedes cambiarlo por Windows, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi OS, CentOS, OpenWrt, pfSense, Android, LibreELEC, etc.

¿Cómo es el rendimiento del ZimaBlade y cuánto consume?

La ZimaBlade está disponible en dos versiones: una con procesador Intel Celeron de dos núcleos a 2,2 GHz y TDP de 6 W (modelo 3760) y otra con procesador Intel Celeron de cuatro núcleos a 2,4 GHz y TDP de 10 W (modelo 7700). Está de más decir que esta última versión es la más potente, la cual ofrece el siguiente rendimiento en los benchmarks más populares:

Passmark CPU Mark 2238 puntos Geekbench 4 Single-core 1412 puntos Geekbench 4 Multi-core 3944 puntos Watt Ratio 394 PTS/W Speed 36,72 GFLOPS

Eso quiere decir que es entre 2 y 4 veces más rápido que el Raspberry Pi 4. Nosotros en particular no hemos tenido ningún problema de rendimiento al usar las aplicaciones que ofrece su tienda. Evidentemente, no es un PC para juegos o edición multimedia, así que no le pidas más que las tareas básicas que haría cualquier servidor personal.

¿Merece la pena comprar el ZimaBlade?

Antes de dar una conclusión, te presentamos los precios del ZimaBlade:

ZimaBlade 3760 : 64 $ , incluye un procesador de doble núcleo, un cable USB-C y un cable SATA.

: , incluye un procesador de doble núcleo, un cable USB-C y un cable SATA. ZimaBlade 7700 : 96 $ , incluye un procesador de cuatro núcleos, un cable USB-C y un cable SATA.

: , incluye un procesador de cuatro núcleos, un cable USB-C y un cable SATA. ZimaBlade 7700 Advanced Kit : 128 $ , incluye un procesador de cuatro núcleos, un cable USB-C, un cable SATA, adaptador de alimentación de 12 V / 3 A, un cable (4K @ 60 Hz) mini DisplayPort macho a HDMI hembra y 16 GB de RAM DDR3L.

: , incluye un procesador de cuatro núcleos, un cable USB-C, un cable SATA, adaptador de alimentación de 12 V / 3 A, un cable (4K @ 60 Hz) mini DisplayPort macho a HDMI hembra y 16 GB de RAM DDR3L. ZimaBlade 7700 NAS Kit : 144 $ , incluye un procesador de cuatro núcleos, un cable USB-C, un cable SATA, adaptador de alimentación de 12 V / 3 A, un cable (4K @ 60 Hz) mini DisplayPort macho a HDMI hembra, un soporte doble para unidades de almacenamiento de 3,5», un cable en Y SATA especial y 16 GB de RAM DDR3L.

: , incluye un procesador de cuatro núcleos, un cable USB-C, un cable SATA, adaptador de alimentación de 12 V / 3 A, un cable (4K @ 60 Hz) mini DisplayPort macho a HDMI hembra, un soporte doble para unidades de almacenamiento de 3,5», un cable en Y SATA especial y 16 GB de RAM DDR3L. ZimaBlade 12-Core 48 GB Cluster : 392 $ , incluye tres ZimaBlade con procesador de cuatro núcleos, tres cables USB-C, tres cables SATA, tres adaptadores de alimentación de 12 V / 3 A, un soporte doble para unidades de almacenamiento de 3,5», tres cables en Y SATA especial y 16 GB de RAM DDR3L.

: , incluye tres ZimaBlade con procesador de cuatro núcleos, tres cables USB-C, tres cables SATA, tres adaptadores de alimentación de 12 V / 3 A, un soporte doble para unidades de almacenamiento de 3,5», tres cables en Y SATA especial y 16 GB de RAM DDR3L. ZimaBlade 3760 Early Bird Kit: 72 $, incluye un procesador de doble núcleo, un cable USB-C, un cable SATA, adaptador de alimentación de 12 V / 3 A y 8 GB de RAM DDR3L.

Por un precio mínimo de 64 $ o 60 € al cambio, el ZimaBlade es uno de los mejores ordenadores de monoplaca que puedes comprar para tener tu propio servidor personal.

Su funcionamiento es sencillo y es lo suficientemente potente para funcionar como almacenamiento en la nube, servidor multimedia, consola retro, gestor de dispositivos de domótica o bloqueador de anuncios. Aparte, puedes aprovechar su entrada PCIe 2.0 para añadirle todo tipo de módulos, desde nuevos puertos hasta una tarjeta gráfica. Es modular, versátil, potente y económico. ¡Recomendado!