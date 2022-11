Los proyectores son aparatos increíblemente útiles porque te permiten reproducir el contenido de tus dispositivos en una gran pantalla virtual sobre cualquier superficie y en cualquier lugar. El principal problema de los proyectores es que suelen ser bastante grandes y poco prácticos. Si quieres, por ejemplo, compartir la pantalla de tu móvil en una reunión con amigos, da un poco de pereza tener que traer el pesado proyector tradicional y usar distintos adaptadores para poder conectarlo apropiadamente. Por suerte, ya existen proyectores pensados para este tipo de usos.

El Yaber Pico T1 es un proyector ultra compacto, del tamaño de un smartphone, que cabe perfectamente en tu bolsillo y puede proyectar la pantalla de tu móvil con o sin cables. Lo hemos estado utilizando desde hace varios días y, si bien no es el proyector con mejor definición del mercado, sin duda alguna es el más práctico y sencillo de usar. A continuación, te contamos nuestra experiencia con el proyector Pico T1 de Yaber.

Review del mini proyector Yaber Pico T1: ¿vale la pena su compra?

El Yaber Pico T1 es el proyector más pequeño que hemos probado hasta ahora. Su tamaño junto a sus conectividades y su sistema operativo Android TV 9, lo convierten en el dispositivo portátil de entretenimiento multimedia definitivo. Ahora bien, como proyector no es perfecto, pues su factor de forma conlleva algunas limitaciones inevitables. Te dejamos con su ficha técnica para luego empezar a hablar en profundidad de todos sus detalles.

Características Yaber Pico T1 Dimensiones y peso 150 × 75 × 13,1 mm y un peso de 150 gramos. Óptica Proyector DLP con resolución 540p (960 x 540 píxeles), ratio 16:9 y contraste 350:1. Proyección Brillo de 110 ANSI lumens; pantalla desde 10″ hasta 100″; distancia de proyección entre 0,3 y 2 metros; factor de proyección de 1.2:1; fuente de luz RGB LED con una vida útil de 30000 horas y uniformidad de la iluminación mayor a 85%. Ajuste óptico Corrección trapezoidal vertical automática y enfoque manual. Procesador y memorias HiSilicon Hi3751V350 (4 núcleos Cortex-A53 a 1.0 GHz) con gráfica Mali-450. Trae 1 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Vídeo Soporta los formatos H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP6, VP8, VP9; AAC_LC, HE_AAC, HE_AACV2, LPCM, MP3 y APE. Conectividad WiFi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 4.2 e infrarrojos. Puertos y botones 2 x USB-C (uno para la carga y otro para conectar dispositivos y periféricos); 1 x mini HDMI; 4 x botones de atrás, menú, inicio y ajustes; 1 x touchpad; 1 x botón de Power; 1 x botón de volumen. Altavoz 1.5 W. Consumo de energía Menor a 9 W. Sistema operativo Android TV 9 compatible con los protocolos de transmisión inalámbrica Miracast, Apple AirPlay y Eshare. Accesorios Powerbank de 10000 mAh, control remoto, trípode magnético, bolsa, cable USB-C a USB-C, cable USB-A a USB-C, adaptador de carga USB-C y manual de usuario.

¡Mide lo mismo que un móvil y trae su propio trípode de 360º!

Lo que más llama la atención del Yaber Pico T1 es su tamaño. Mide casi lo mismo que un móvil como el iPhone 13, aunque es el doble de grueso. Eso sí, nosotros mismos hemos comprobado que se puede llevar en un bolsillo normal sin problemas, así que no te preocupes. Tiene un diseño bastante discreto y su carcasa está hecha en su totalidad con plástico de acabado brillante. Se ve genial, pero no es un dispositivo que robe miradas.

Al igual que los smartphones, el Yaber Pico T1 cuenta con un botón de encendido y los típicos botones para subir o bajar volumen en el lateral derecho. Allí mismo tienen una pequeña rueda para regular manualmente el enfoque del proyector. En el otro lateral no tiene nada que mencionar, pero en el parte frontal cuenta con lo más interesante: la óptica del proyector seguida de una rejilla de ventilación y un sensor que se ocupa de la corrección trapezoidal vertical automática.

Todos los detalles del Yaber Pico T1 1 de 15

Cabe destacar que incorpora un ventilador interno que, aunque es diminuto, suena casi igual de fuerte que el de un portátil cuando está a máxima velocidad. Por suerte, esto permite que el Yaber Pico T1 no se caliente en exceso tras usarlo durante varias horas seguidas. Por otra parte, específicamente en la parte trasera del proyector, hay tres puertos: dos USB-C (uno para conectarlo a dispositivos y otro para carga) y un mini HDMI. También hay unos orificios que son para la salida de sonido de su altavoz de 1.5 W.

Es importante aclarar que el puerto USB-C de datos del Yaber Pico T1 no es compatible con la transmisión de vídeos: solo se puede usar para conectarle ratones, teclados, memorias USB, etc. Sin embargo, gracias a la aplicación eShareLine, sí que se puede utilizar para proyectar la pantalla de tu móvil o tablet Android.

Para que puedas controlarlo sin recurrir a nada externo, tiene un panel táctil en la parte superior donde podrás acceder a todas sus funciones básicas. Además, en su caja viene un mando a distancia con el que podrás controlarlo inalámbricamente. A propósito del contenido de su caja, incluye un genial trípode compacto que se acopla de forma magnética al proyector y permite girarlo en 360º. También trae un cargador de 20 W junto con dos cables USB (uno de USB-A a USB-C y otro de USB-C a USB-C) y una bolsa para transportarlo. Además, se puede comprar con una powerbank de 10000 mAh.

Trae Android TV y es compatible con todos tus dispositivos Android, iOS y Windows

Aunque parece un móvil en dimensiones, sus especificaciones se asemejan más a las de un televisor inteligente. El Yaber Pico T1 monta un procesador de 4 núcleos Cortex-A53, 1 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Pero lo más interesante es que tiene Android TV 9 con una interfaz personalizada por el fabricante que, la verdad, se ve bastante bien y resulta fácil de utilizar.

Lo malo es que trae su propia tienda de apps que es bastante limitada. Lo bueno es que cuenta con Google Play Services, así que puedes usar la Play Store e instalar todas las apps de Android que quieras. Por cierto, tiene WiFi de doble banda para conectarse a Internet y Bluetooth 4.2 para conectarle periféricos o enviarle archivos.

Su sistema operativo trae una aplicación de streaming que permite enviar contenido de tus dispositivos al proyector a través de los protocolos Miracast y Apple AirPlay. Además, como mencionamos antes, con la app eShareLine es posible proyectar la pantalla de tu Android con el Yaber Pico T1 mediante el puerto USB-C de datos. Usando el puerto mini HDMI, también es capaz de proyectar la pantalla de tu PC Windows, iPhone, etc.

En definitiva, el Yaber Pico T1 se puede utilizar con prácticamente cualquier móvil u ordenador, ya sea de forma inalámbrica o alámbrica, a través de distintas vías. ¡Solo tienes que escoger la más conveniente para ti! Hasta se puede usar sin emparejarlo a ningún dispositivo, ya que puedes instalarle apps como YouTube Kids, YouTube, Hulu, HBO, Prime Video, Disney+, Netflix, etc.

¿Qué calidad de imagen ofrece el proyector Yaber Pico T1?

El Yaber Pico T1 tiene una potencia de 110 lumens para proyectar imágenes con una resolución máxima de 960 x 540 píxeles (540p). En otras palabras, no es tan brillante como los proyectores de mayor tamaño (lo cual es entendible) y no ofrece una gran nivel de detalles, sobre todo en los elementos pequeños de las interfaces y los textos. Por ello, no lo recomendamos para realizar proyecciones muy grandes. El fabricante dice que puede proyectar una pantalla de hasta 100″, pero definitivamente es mejor usarlo con hasta 30″ para no perder calidad en las imágenes.

Soporta casi todos los formatos de vídeo más populares, pero al estar limitado a una resolución de 540p, no lo recomendaríamos como tu proyector principal para ver películas o series, pues no te dará la mejor calidad de imagen. Aunque, si estás acampando lejos de casa y quieres llevarte algo para entretenerte, el Yaber Pico T1 puede ser una solución excelente.

Calidad de imagen del proyector Yaber Pico T1 1 de 8

También es genial para proyectar la pantalla de tu móvil y, por ejemplo, reaccionar a vídeos TikTok con tus colegas. Asimismo, podrías usarlo para hacer una presentación de un tema o mostrar algo en lo que estás trabajando a un grupo de personas. Incluso, puede servir como consola improvisada de videojuegos utilizando servicios como GeForce Now.

En definitiva, para todos los escenarios en los que no necesites de una gran calidad de imagen, el Yaber Pico T1 te va a resultar muy útil. Su principal atractivo no es tanto su calidad de proyección, que es decente, pero está lejos de ser de las mejores, sino su facilidad de uso y portabilidad. Además, en nuestra experiencia, su sistema operativo ha funcionado bien, sin bugs ni ralentizaciones, aunque a veces crashea en las opciones de configuración por una razón que desconocemos.

Opinión final: el Yaber Pico T1 es un proyector útil y de gran calidad, aunque su tamaño no es en vano

El Yaber Pico T1 es el proyector más versátil y práctico que hemos probado. Es genial para improvisar una pantalla en cualquier lugar y sacarte del aburrimiento con una película, una serie, un juego o simplemente vídeos de TikTok. El hecho de que cuente con Android TV y múltiples opciones de conexión, tanto inalámbricas como por cable, lo hace compatible con casi cualquier dispositivo y apto para reproducir contenido de diversas fuentes.

Además, incluye un trípode y un control remoto muy útil para disfrutar de una mayor comodidad de uso. Eso sí, no olvides que su diminuto tamaño limita su calidad de imagen y brillo, así que no debería ser tu primera opción cuando desees ver algo con la mejor calidad posible. Teniendo sus desventajas en cuenta, sin dudas lo recomendamos.