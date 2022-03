Antes, tener un timbre con cámara era algo excesivamente costoso que solo estaba al alcance de unos pocos. Por fortuna, la evolución de la tecnología ha hecho que estos dispositivos sean más baratos en la actualidad. Además, la marca de la relación calidad-precio ya tiene sus propios timbres inteligentes que son asequibles y muy fáciles de instalar. Por supuesto, nos referimos a Xiaomi que recientemente lanzó su tercera generación de timbres económicos.

El Xiaomi Smart Doorbell 3 es el nuevo timbre inteligente de la marca china que no supera los 70 € y tiene una cámara 2K con visión de 180°. Además, monta una batería de 5200 mAh recargable (no tienes que estar cambiando pilas), un altavoz para escuchar a las personas que llamen a tu hogar, WiFi para conectarse a tu móvil y mucho más. Lo tenemos aquí con nosotros para contarte si vale la pena. Descúbrelo a continuación.

¿Cómo es el timbre inteligente Xiaomi Smart Doorbell 3?

El Xiaomi Smart Doorbell 3 consiste en dos aparatos: el timbre inteligente que debes colocar en la puerta o entrada de tu casa, y el altavoz / receptor que se enchufa directamente a la corriente. Aunque este último está incluido en la caja del producto, su uso es opcional pues el timbre puede enviar notificaciones a tu móvil o a tus dispositivos del ecosistema Xiaomi para avisarte que hay alguien en la puerta.

El timbre es inalámbrico, así que no tienes que preocuparte por el cableado ni nada de eso. De hecho, se puede instalar sin tornillos con cinta adhesiva 3M de doble cara. Aparte, es muy fácil de configurar. Echa un vistazo a su tabla de especificaciones para luego hablarte de su funcionamiento.

Características Xiaomi Smart Doorbell 3 Dimensiones Timbre: 128 x 60 x 23,5 mm.

Altavoz: 60 x 60 x 56 mm. Cámara 3 MP con resolución 2K, f/2.0, campo de visión de 180°, sistema de lentes de 6 elementos y visión nocturna infrarroja de 940 nm. Batería 5200 mAh. Se carga por USB-C. Autonomía Hasta 5 meses. Conectividad WiFi de 2,4 GHz con módulo RF 433 MHz para una distancia de transmisión de hasta 50 metros (entre el timbre y el receptor o tu móvil). Almacenamiento en la nube 72 horas gratis de vídeos e imágenes (se puede ampliar pagando). Volumen del receptor 79 dB máximo. Funciones Comunicación bidireccional en tiempo real.

Reconocimiento facial por IA.

Envío de notificaciones al móvil.

Mensaje personalizable para cuando te llaman y no estás.

Activación remota para ver quién llama a la puerta desde el móvil en cualquier lugar.

Cambiador de voz inteligente. Compatibilidad Android, iOS y Alexa a través de la aplicación Mi Home. Temperatura de trabajo En funcionamiento: 10 – 45 °C.

Durante la carga: 0 – 45 °C. Contenido de la caja El timbre inteligente, un altavoz receptor, un cable USB-C de carga y el manual de instrucciones.

El timbre inteligente Xiaomi Smart Doorbell 3 es un dispositivo sencillo, pero muy capaz

El cuerpo de este timbre Xiaomi Smart Doorbell 3 está fabricado con plástico de color negro que luce bastante resistente, aunque no tiene protección al agua. Eso sí, su diseño elegante con acabado brillante queda muy bien en cualquier hogar.

Todos los detalles del timbre Xiaomi Smart Doorbell 3 1 de 10

En la parte frontal, cuenta con una cámara de 3 MP capaz de grabar en 2K, reconocer rostros y hasta detectar movimiento en un rango panorámico de 180°. También tiene un botón de timbre para que los visitantes puedan llamar a tu casa de la forma tradicional, así como un altavoz y un micrófono para la comunicación bidireccional.

En la parte trasera, posee los botones de reinicio y encendido. Su puerto de carga USB-C está en la parte inferior. Por otro lado, hay que decir que su receptor también es de color negro y la verdad es que no ofrece muchas funciones. Simplemente, te permite escuchar en voz alta el timbre o a la persona que está llamando a la puerta (gracias a que se conecta por WiFi con el timbre inteligente) a un volumen máximo de 79 dB.

Para configurar y controlar el Xiaomi Smart Doorbell 3 desde tu móvil, debes utilizar la aplicación Mi Home. Solo tendrás que escanear el código QR que te mostrará la app en tu móvil con la cámara del timbre. Así, se sincronizará la red WiFi y podrás utilizar tu móvil como mando (para cambiar configuraciones y personalizar funciones) o receptor (para ver a través de la cámara y hablar con el visitante) de este timbre inteligente.

Cómo instalar y configurar el Xiaomi Doorbell 3 con la app 1 de 4

Como verás, es realmente muy fácil tanto de instalar como de configurar. Una vez que tengas todo listo, ya puedes aprovechar su gran variedad de funciones.

¿Cómo funciona el timbre inteligente Xiaomi Smart Doorbell 3?

Cuando alguien esté llamando a tu puerta, recibirás una notificación en tu móvil desde la cual puedes ver lo que está grabando la cámara del timbre y hasta activar la comunicación para hablar con el visitante. Alternativamente, si prefieres el método tradicional, puedes instalar su receptor o altavoz externo en tu casa para escuchar el timbre por ahí y hablar con el interlocutor. Aquí tienes una lista con todo lo que puedes hacer con el Xiaomi Smart Doorbell 3:

Ver la grabación de la cámara en tiempo real de forma remota : puedes hacerlo desde tu móvil o desde un dispositivo del ecosistema de Xiaomi, como un Mi TV. Y lo mejor es que puedes mirar la grabación incluso estando fuera de casa.

: puedes hacerlo desde tu móvil o desde un dispositivo del ecosistema de Xiaomi, como un Mi TV. Y lo mejor es que puedes mirar la grabación incluso estando fuera de casa. Hablar con el visitante de manera bidireccional : es posible mantener una conversación con quien te visita a través del timbre.

: es posible mantener una conversación con quien te visita a través del timbre. Grabar un mensaje predeterminado para cuando te llaman y no estás : si viene alguien a dejarte un paquete y no estás, puedes grabar un mensaje para que cuando llame al timbre le hagas saber que lo deje en la recepción o en la entrada. Esta función también puede ser útil para espantar ladrones.

: si viene alguien a dejarte un paquete y no estás, puedes grabar un mensaje para que cuando llame al timbre le hagas saber que lo deje en la recepción o en la entrada. Esta función también puede ser útil para espantar ladrones. Cambiar tu voz para que no sepan que eres tú : el timbre también puede cambiarte la voz para que suene más grave o aguda, como la de un hombre o una mujer. Así, engañarás a los que llaman a tu puerta fácilmente. Si sueles dejar a tus niños solos en casa, esta función los protegerá.

: el timbre también puede cambiarte la voz para que suene más grave o aguda, como la de un hombre o una mujer. Así, engañarás a los que llaman a tu puerta fácilmente. Si sueles dejar a tus niños solos en casa, esta función los protegerá. Guardar las imágenes y vídeos de la cámara por 3 días de forma gratuita : se guardan automáticamente en la nube de Xiaomi, por lo que no ocupan espacio en tu almacenamiento y puedes verlos en cualquier dispositivo por streaming. Por cierto, al finalizar los 3 días, las grabaciones se borran para dar espacio a las nuevas. Si te parecen pocos días de guardado, tienes que pagar un plan que amplíe los días de guardado en la nube.

: se guardan automáticamente en la nube de Xiaomi, por lo que no ocupan espacio en tu almacenamiento y puedes verlos en cualquier dispositivo por streaming. Por cierto, al finalizar los 3 días, las grabaciones se borran para dar espacio a las nuevas. Si te parecen pocos días de guardado, tienes que pagar un plan que amplíe los días de guardado en la nube. Detectar personas frente a tu casa, aunque no hayan tocado el timbre : tiene un sensor de movimiento que puedes activar para que el timbre te avise quién está merodeando en la entrada de tu hogar. ¡Muy útil en términos de seguridad!

: tiene un sensor de movimiento que puedes activar para que el timbre te avise quién está merodeando en la entrada de tu hogar. ¡Muy útil en términos de seguridad! Sacar fotos de las personas que tocan el timbre : para ello, utiliza reconocimiento facial potenciado por IA para capturar el rostro sin desenfoque y claramente. Esto es importantísimo para llevar un registro de tus visitantes por cuestiones de seguridad.

: para ello, utiliza reconocimiento facial potenciado por IA para capturar el rostro sin desenfoque y claramente. Esto es importantísimo para llevar un registro de tus visitantes por cuestiones de seguridad. Reconocer a la gente que te visita automáticamente : el reconocimiento facial también le permite al timbre indicarte con exactitud quién está llamando. Una vez que detecta el rostro de alguien, puedes buscarlo en el sistema y asignarle un nombre. La próxima vez que venga esa persona, el timbre te avisará que, por ejemplo, «Carlos está en la puerta».

: el reconocimiento facial también le permite al timbre indicarte con exactitud quién está llamando. Una vez que detecta el rostro de alguien, puedes buscarlo en el sistema y asignarle un nombre. La próxima vez que venga esa persona, el timbre te avisará que, por ejemplo, «Carlos está en la puerta». Funcionar de noche: este timbre de Xiaomi sigue funcionando de noche, pese a la pobre iluminación, gracias al modo de visión nocturna de la cámara que hace uso de los sensores infrarrojos para ver en la oscuridad.

Y la verdad es que todas y cada una de estas características funcionan tal y como se espera. La calidad de imagen es muy buena, la transmisión no se corta, los altavoces suenan alto y claro, el reconocimiento facial y el sensor de movimientos no dan problemas, etc. Eso sí, el vídeo puede que se transmita con algo de retraso a tu móvil, pero esto es de esperar.

El único problema que nos preocupa en cuanto al funcionamiento es que la lente de la cámara se ensucia con facilidad. Si alguien por error la toca con los dedos pensando que es el botón del timbre (pasa más de lo que creerías), se manchará y no podrás ver bien al visitante.

¿Cuánto dura la batería del timbre inteligente Xiaomi Smart Doorbell 3?

A diferencia de la generación anterior de este timbre, el Xiaomi Smart Doorbell 3 no usa pilas, sino una batería recargable de 5200 mAh que se carga con un cable USB-C, como los móviles. ¿Cada cuánto hay que recargarla? Unas dos veces al año, pues su autonomía máxima es de 5 meses (puede ser menos si sueles recibir mucha gente en tu casa a diario). Una vez que se descargue, lo pones a cargar con un cargador de móvil durante 4 horas y ya estará listo para funcionar por 5 meses más.

¿Vale la pena el timbre inteligente Xiaomi Smart Doorbell 3?

A pesar de lo que completo que es, el Xiaomi Smart Doorbell 3 no es caro. Cuesta menos de 70 euros. Por ese precio, lo recomendamos sin dudas. Aparte de ser inalámbrico y muy fácil de instalar, tiene muchas características inteligentes que te ayudarán a controlar el flujo de personas que vienen a tu casa y a mejorar la seguridad de la misma.

Puede ser tus ojos y voz ante los visitantes, es capaz de reproducir mensajes pregrabados, te cambia la voz si así lo deseas, su cámara graba en muy buena calidad y utiliza una batería recargable de larga duración. En definitiva, vale la pena, pero ten en cuenta que no es a prueba de agua, así que debes cubrirlo bien. Llévate tu timbre Xiaomi Smart Doorbell 3 con este botón: