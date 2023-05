¿Estás buscando un cargador que pueda cargar todos tus dispositivos con rapidez y eficiencia? Es momento de que conozcas el VOLTME Revo 140 W, un cargador rápido de última generación que utiliza la tecnología GaN III para ofrecerte una potencia de hasta 140 W en un tamaño compacto y ligero.

Con el VOLTME Revo 140 W podrás cargar tu portátil, tu tablet, tu smartphone, tu smartwatch y cualquier otro dispositivo que tenga puerto USB-C o USB-A. Además, cuenta con la tecnología Power Delivery 3.1 que se adapta a las necesidades de cada dispositivo y protege contra sobrecalentamiento, sobretensión y cortocircuitos.

Es el cargador ideal para los que viajan, los que tienen varios dispositivos y los que quieren ahorrar tiempo y energía. Lo hemos estado probando a fondo para contarte si vale la pena. Descúbrelo a continuación.

VOLTME Revo 140 W: carga rápido hasta 3 dispositivos a la vez con un tamaño compacto

El VOLTME Revo 140 W tiene un total de tres puertos USB: dos de tipo C y uno de tipo A. Todos ellos pueden ofrecer carga rápida en simultáneo, permitiéndote cargar hasta tres dispositivos a la vez en muy poco tiempo. Por si fuera poco, soporta los protocolos de carga rápida más populares, por lo que es compatible con la mayoría de móviles y portátiles.

Características VOLTME Revo 140 W Dimensiones y peso 73,5 x 78,5 x 31,5 mm. 263 gramos. Potencia total de salida 140 W. Potencia de salida individual USB C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A/ 28V 5A (PPS:3.3-21V/5A) (140 W Max).

USB C2: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (PPS:3,3-21V/5A) (100 W Max).

USB A:4,5V 5A / 5V 4,5A / 9V 2A / 12V 1,5A (22,5 W Max). Tecnologías GaN III, V-Dynamic, PD3.1 (PD3.0 / PD2.0), QC5.0 (QC4.0 / QC3.0 / QC2.0), PPS, AFC, APPLE 5V2.4A, BC1.2. Protección Contra sobretensión de entrada. Contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuitos de salida. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, portátiles, iPad, MacBook, auriculares, Nintendo Switch, Steam Deck, entre otros.

¿Cómo es el cargador rápido VOLTME Revo 140 W?

Lo primero que nos llamó la atención de este cargador rápido es su packaging. Viene en una caja de color gris muy chula que nos adelanta la calidad de lo que lleva dentro. El cargador en sí es de color negro y tiene un cuerpo compacto con un sutil texturizado que le da un aspecto muy elegante. Su diseño es rectangular y mide 73,5 x 78,5 x 31,5 mm con un peso de poco más de 260 gramos. Es bastante pequeño y ligero para ser un cargador con potencia de 140 W.

El secreto de sus reducidas dimensiones es la tecnología GaN III que incorpora. Esta arquitectura permite que sea tres veces más pequeño y ligero que un cargador tradicional. Además, hace posible albergar tres veces más densidad de potencia y cargar tres veces más rápido los dispositivos. A esta tecnología la acompaña un sistema de protección dinámico contra corta-circuitos, sobretensión y sobrecalentamiento.

La carcasa del VOLTME Revo 140 W está hecha de plástico, como es de esperar por razones de seguridad. Tiene un enchufe de pared plegable de buena calidad, que permite a los usuarios desplegarlo fácilmente y encajarlo de nuevo en el cuerpo del cargador cuando no esté en uso. Esto hace que sea ideal para viajes, ya que plegado cabe perfectamente en cualquier bolsillo o bolso.

El cargador tiene tres puertos para conectar diferentes dispositivos. El puerto tipo-C de arriba puede suministrar hasta 140 W de potencia, ideal para portátiles de alto rendimiento y MacBook. El otro puerto tipo C tiene una salida máxima de 100 W, suficiente para la mayoría de portátiles, tablets y móviles de gama alta. Además, hay un puerto USB-A para smartphones que no soportan una tecnología de carga muy rápida o gadgets, el cual brinda una salida máxima de 22,5 W.

Ten en cuenta que las velocidades mencionadas anteriormente solo se alcanzan cuando se utilizan los puertos individualmente. Si usas más de un puerto a la vez, la potencia máxima se distribuye entre los puertos en funcionamiento, tal como lo puedes ver en la siguiente tabla:

¿Qué tal funciona el cargador rápido VOLTME Revo 140 W?

El VOLTME Revo 140 W soporta el protocolo de carga PD 3.1 en su primer puerto USB-C, PD 3.0 en su segundo USB-C y QC 5.0 en su único puerto USB-A. Además, todos los puertos son compatibles con el protocolo PPS. Utilizándolo para cargar dispositivos compatibles con estos protocolos, hemos obtenido las siguientes velocidades de carga:

Carga simultánea: iPhone 13 al 50% en 30 minutos y MacBook Pro 16″ de 0 a 100% en 2 horas .

. Individualmente, carga la MacBook Pro 16″ hasta el 56% en 30 minutos.

Carga la Nintendo Switch de 0 a 100% en 2 horas.

Cabe resaltar que este cargador es compatible con los portátiles MacBook Pro 16»/15»/14″/13», MacBook Air, HP Elite/Spectre/ Zbook, Google Pixelbook, Microsoft Surface Book 2 y ThinkPad. También puede suministrar la máxima velocidad de carga soportada por móviles Apple iPhone, Samsung, Honor, LG, Google, Motorola, Huawei, Nokia y Sony. Igualmente, es compatible con otros dispositivos, como la Nintendo Switch, DJI Mavic 3 / Air 2S, AirPods, iWatch y Steam Deck.

¿Vale la pena el cargador rápido VOLTME Revo 140 W?

El VOLTME Revo 140W es un cargador rápido y eficiente de última generación que puede alimentar varios dispositivos al mismo tiempo. Su diseño compacto y seguro lo hace ideal para quienes viajen y necesiten cargar su portátil, móvil y accesorios de forma rápida y sencilla. En algunos casos, carga más rápido que el cargador original, y en otros, se acerca o se queda un poco atrás, pero generalmente cargará tus dispositivos en el menor tiempo posible.

No trae ningún cable, lo cual podríamos decir que es una desventaja, ya que si no tienes en casa los cables necesarios para aprovechar sus tres puertos, tendrás que comprarlos aparte. Más allá de eso, no le encontramos ningún punto negativo. ¡Muy recomendado!