Robots aspiradores hay muchos en el mercado, pero pocos son los que tienen la capacidad de autovaciarse. Uno de ellos es el Ultenic T10 que tuvimos la oportunidad de probar y realmente nos dejó sorprendidos. A este robot puedes delegarle la tarea de aspirar y fregar tu casa y así olvidarte por completo de la limpieza, hará todo solito. Mapeará las habitaciones, las limpiará y se vaciará automáticamente sin tu ayuda.

Y aún así, tiene un precio similar a cualquier otro aspirador robot de gama alta. El Ultenic T10 es uno de los mejores robots aspiradores que ha pasado por nuestras manos y creemos que vale mucho la pena. Tiene funciones muy útiles que te hacen la vida más fácil y que otros robots que valen lo mismo no tienen. Si la comodidad y la limpieza de tu casa son importantes para ti, el Ultenic T10 te encantará. ¡Y está de oferta en el Prime Day!

Ultenic T10: la review completa en español

El Ultenic T10 es un robot aspirador de gama alta muy completo. Tiene una gran potencia de succión, tecnología de navegación láser y multi-mapeado de última generación, un sistema de autovaciado, 8 modos de limpieza, autonomía de unas 4 horas y control fácil mediante su app o por voz.

Especificaciones del Ultenic T10

Características Ultenic T10 Dimensiones y peso 35 cm de diámetro x 9,8 cm de alto. 3,6 Kg. Potencia 3000 PA. Sensores Infrarrojo frontal anticolisión, sensores laterales para detectar el suelo y radar láser LiDAR para el mapeado del hogar. Autonomía Hasta 250 minutos gracias a su batería de 5200 mAh. Vuelve a su estación de carga de forma automática. Capacidad de bolsas 4,3 L (para unos 2 meses). Conexiones WiFi. Compatible con Alexa y Google Home. Tiene sistema de navegación láser inteligente y multimapeado. Con aplicación para Android e iOS. Funciones Aspira y friega, incluso simultáneamente. Con 4 modos de fregar (seco, ligeramente seco, estándar y ligeramente húmedo) y 4 modos de limpieza general (limpieza automática, limpieza selectiva, limpieza de manchas y limpieza de bordes). Con autovaciado.

Antes de ahondar en los detalles relacionados con sus especificaciones, pasemos a hablar de su diseño y de cómo es.

¿Cómo es el Ultenic T10?

El Ultenic T10 es un aspirador robot premium: viene bien empaquetado, su diseño es bueno, es de color blanco marfil y su acabado da una sensación de producto de lujo. En cuanto a los materiales, es de plástico en toda su estructura, aunque tiene detalles metálicos y una tira protectora de silicona que hace que se vea aún de mayor calidad.

En la parte superior tiene dos botones para que puedas controlarlo fácilmente:

Botón de Inicio : al presionarlo harás que el robot vuelva a la base de carga tras limpiar.

: al presionarlo harás que el robot vuelva a la base de carga tras limpiar. Botón Power: sirve para encender o apagar el robot, para iniciar un ciclo de limpieza y para poner en pausa la limpieza o reanudarla.

Estos botones también sirven como LEDs que te indican el estado de funcionamiento y el nivel de carga del robot.

Diseño del Ultenic T10 1 de 4

Si observamos su parte de abajo, encontramos dos ruedas que pueden superar un desnivel máximo de 2,5 cm, una rueda central para girar en 360° y un cepillo de 17 cm de ancho.

Este robot cuenta con un contenedor 2 en 1 en su interior que se puede extraer para lavar y que sirve como depósito de agua y de polvo. En cuanto a la capacidad, estamos hablando de 280 ml de polvo y 300 ml de agua. Esto puede parecer poco, pero no olvides que el robot viene con una base de carga que vaciará el depósito de polvo cada vez que el robot termine de limpiar.

De hecho, la base de carga es precisamente el aspecto diferenciador del Ultenic T10. Y es que, al vaciar automáticamente al robot, elimina una de las cosas que más pereza da en los robots actuales: tener que vaciarlos y limpiarlos cada día. Eso sí, durante la succión del depósito, la base de carga hace un ruido fuerte que puede molestar un poco, ya que es muy potente. Por suerte, solo dura unos segundos.

Depósito de la base de carga del Ultenic T10 1 de 4

La capacidad del depósito de la base de carga da para unos 50 usos y el robot te avisará cuando esté llena. Dicho depósito cuenta con una bolsa muy fácil de colocar y tiene un sistema para sacarla cerrada directamente sin que se escape el polvo.

En cuanto a los accesorios, trae los siguientes:

2 filtros HEPA (se recomienda cambiarlos cada 2 meses).

(se recomienda cambiarlos cada 2 meses). 2 espumas filtrantes (se recomienda cambiarlas cada 2 meses).

2 mopas fáciles de acoplar .

. 2 cepillos laterales.

1 herramienta de limpieza.

3 bolsas para el depósito de la base de carga.

1 mando a distancia para controlar el robot sin tener que usar el móvil.

Aunque viene con su propio mando, también puedes controlar al Ultenic T10 con su aplicación y con tu voz mediante Google Home y Alexa. Sin embargo, desde el mando podrás controlar todas las funciones sin problemas. Esto lo hace ideal para cualquier tipo de persona, aunque sea una persona mayor sin conocimientos de tecnología (le dices en qué botón empieza a funcionar, y listo!).

¿Qué tal funciona y aspira el Ultenic T10?

El Ultenic T10 es un robot multifunción que aspira y friega. Gracias a su gran batería de 5200 mAh, tiene una autonomía de unos 280 minutos para limpiar una casa de hasta 260 metros cuadrados con una sola carga.

Algo que nos sorprendió mucho es la rapidez del mapeado que realiza. Tras encenderlo en su base y sin moverlo, ya tenía el 80% del mapeado de la sala. Y no lo hace para nada mal: el mapa que crea es bastante fiable. Además, te permite asignar zonas: salón, cocina, dormitorio, baño… y así elegir limpieza por zonas. Incluso, te deja elegir las zonas que no quieres limpiar.

Accesorios y partes del Ultenic T10 1 de 4

Recordemos que este robot usa un sistema de navegación basado en láser LNS 3.0 que le permite escanear en 360° y detectar objetos, paredes y obstáculos antes de chocarse con ellos. Además, tiene la tecnología Ultra Carpet Boost con la que puede aumentar automáticamente la potencia de succión al estar sobre una alfombra.

Y tiene tres modos de limpieza:

Eco : suena muy poco, alcanza una autonomía de 280 minutos y limpia el polvo en suelos duros.

: suena muy poco, alcanza una autonomía de 280 minutos y limpia el polvo en suelos duros. Normal : el mejor para la limpieza diaria. Da una potencia de aspiración media y el consumo de batería es moderado al igual que el ruido.

: el mejor para la limpieza diaria. Da una potencia de aspiración media y el consumo de batería es moderado al igual que el ruido. Hyperdrive: te permite aspirar a la potencia máxima de 3000 PA para limpiar alfombras y partículas grandes de los suelos duros. El mejor para una limpieza profunda, aunque reduce mucho la autonomía.

Lo mejor es que, incluso en el modo más potente, no produce más de 60 dB de ruido, lo cual es bastante aceptable. También hay que mencionar que el Ultenic T10 es capaz de fregar con cuatro niveles distintos de dosificación de agua. Gracias a esto, puede realizar una limpieza diaria muy completa y hasta quitar manchas del suelo, según cómo lo configures.

La app de Ultenic permite hacer muchas cosas

El Ultenic T10 se sincroniza fácilmente con su aplicación, que está en español, en solo un par de minutos. ¿Qué se puede hacer con la app? Controlar las funciones básicas del robot (apagar, encender, elegir el modo de limpieza, etc.) y disfrutar de las siguientes características:

Avisos del nivel de agua al usar el modo mopa.

Botón para encontrar la aspiradora en caso de que no la veas.

Elegir la intensidad de la luz de la aspiradora o simplemente dejarla apagada.

Alertas del estado de los filtros y los cepillos, para que sepas cuándo cambiarlos.

Configurar la frecuencia de succión del robot: después de cada uso, cada 2 o cada 3.

Seleccionar que no aspire ciertas zonas.

Programar horarios de limpieza, así como elegir horas de “no molestar”.

Modo mando a distancia.

Además, la aplicación lleva un registro de todas las limpiezas y los detalles: zona y superficie limpiada, mapa, tiempo, hora, etc. Esto es muy útil para cuando no recuerdes si ya habías limpiado una zona. Por cierto, un detalle no menor: el robot tiene voz en español y se escucha claramente.

Nuestra opinión sobre el Ultenic T10: ¿Vale la pena comprarlo?

El Ultenic T10 es un robot aspirador fácil de usar, con mapeado preciso y con un sistema de autovaciado para limpiar tu casa sin que tengas que preocuparte por vaciarlo durante semanas. Aspira y friega de forma muy eficiente y la verdad es que no le encontramos ningún punto negativo.

Eso sí, su precio de 599 € puede ser algo elevado para muchos, pero en este Prime Day lo puedes conseguir por solo 499 €. Pero hay que tener en cuenta que tiene especificaciones de gama alta que lo valen. No encontrarás otros robots aspiradores con sistema de autovaciado a un precio más bajo que este.

En definitiva, si puedes permitírtelo, te recomendamos al 100% la compra de este robot aspirador Ultenic T10. Con él, tu casa se limpiará sola al 100% (ya que no tendrás que vaciarlo). Si tienes mascotas en casa y quieres aspirar cada día sin preocuparte por nada, será tu mejor aliado.