¿Estás buscando un accesorio que te permita conectar varios dispositivos a tu ordenador o tablet con un solo cable? Entonces quizás te interese el UGREEN Revodok Pro 210, un hub USB-C que ofrece una gran variedad de puertos y funciones para mejorar tu productividad y entretenimiento. Enseguida te contamos nuestra experiencia con este gadget, sus principales características y ventajas, y por qué creemos que es un complemento muy útil que deberías tener.

UGREEN Revodok Pro 210: convierte 1 puerto USB-C en 10 puertos diferentes

UGREEN es una de las marcas más recomendadas ahora mismo cuando se trata de accesorios para dispositivos. Nosotros hemos probado un montón de productos de este fabricante, incluyendo su última serie de cargadores rápidos Nexode Pro, y podemos asegurarte que son de primera calidad.

El producto que analizaremos ahora es el nuevo hub USB-C (estación de acoplamiento) de la marca llamado «Revodok Pro 210». Se trata de un gadget compacto que se conecta al puerto USB-C de tu móvil, tablet o portátil para añadirle un total de 10 nuevos puertos, entre los que se incluyen dos entradas HDMI, una entrada Ethernet y varios puertos USB.

Características UGREEN Revodok Pro 210 Material de fabricación Cuerpo de aleación de aluminio. Dimensiones y peso 140,5 x 573 x 16 mm. 171 gramos. Salida Hasta 85 W. Entrada 1 x HDMI 2.0 (4K a 60 Hz máx.).

1 x HDMI 2.1 (8K a 30 Hz máx.).

1 × USB-C 3.0 (5 Gbps).

1 × USB-C PD (100 W).

2 × USB-A 2.0 (480 Mbps).

1 × USB-A 3.0 (5 Gbps).

1 x Ethernet (1 Gigabit).

1 x Lector de tarjetas micro SD (104 MB/s).

1 x Lector de tarjetas SD (104 MB/s). Compatibilidad Ordenadores con Windows 11/ 10, macOS, iPadOS, etc. También es compatible con MacBook Pro/ MacBook Air M2 M1, iMac, Dell XPS 17/ 15, Surface Pro 9/ 8, Surface Go, iPad Pro/ iPad Air, iPad mini 2021, Galaxy Tab S9/ S9+/ S9 Ultra/ S8, etc. Sistemas operativos compatibles Windows, Apple OS, Linux, Android y Vista.

Cómo es el UGREEN Revodok Pro 210

Aunque la moda de los accesorios transparentes parece que se está adueñando del mercado, el Revodok Pro 210 mantiene la línea de diseño a la que UGREEN nos tiene acostumbrado. Está hecho con un chasis de metal de color gris oscuro muy elegante con un acabado mate. Se ve muy bien y se siente prémium en las manos, gracias a los bordes curvados.

Los puertos no tienen color alguno. Son iguales de grises que el resto del cuerpo, consolidando así un diseño armonioso. Tiene un cable USB-C pegado al cuerpo (no es desmontable) que sirve para conectarlo a los dispositivos. Este cable es trenzado, cuenta con una punta de aluminio y su longitud de 20 cm es perfecta porque no queda ni muy largo ni muy corto.

En general, tiene una muy buena calidad en todos los aspectos, aunque nos gustaría que su cable fuera desmontable, pues a largo plazo si lo llegas a dañar de alguna manera, no habrá forma sencilla de repararlo para seguir usando el hub.

Todos los detalles del UGREEN Revodok Pro 210 1 de 7

Con respecto a los puertos que ofrece, tiene dos USB-C (uno de ellos ofrece una carga de 85 W con el protocolo PD). Además, cuenta con dos puertos HDMI para conectar monitores externos, tres puertos USB-A, dos lectores de tarjetas SD y una entrada de Ethernet con velocidad gigabit.

¿Qué se puede hacer con el UGREEN Revodok Pro 210?

El funcionamiento del UGREEN Revodok Pro 210 es muy sencillo. Solo tienes que conectarlo al puerto USB-C de tu dispositivo compatible (portátil, móvil, tablet o incluso consola de videojuegos que tenga un puerto USB-C que admita salida y entrada de datos) y listo. Ya puedes aprovechar todos sus puertos de la siguiente manera:

HDMI 2.0: sirve para conectar un monitor o televisor con una resolución máxima de 4K a 60 Hz. Es ideal para disfrutar de contenido multimedia en alta definición.

sirve para conectar un monitor o televisor con una resolución máxima de 4K a 60 Hz. Es ideal para disfrutar de contenido multimedia en alta definición. HDMI 2.1: también permite conectar un monitor o televisor, pero con una resolución máxima mayor de hasta 8K a 30 Hz.

también permite conectar un monitor o televisor, pero con una resolución máxima mayor de hasta 8K a 30 Hz. USB-C 3.0: este puerto de alta velocidad te permite conectar discos duros externos, memorias USB o incluso smartphones para transferir o reproducir archivos pesados. Soporta una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

este puerto de alta velocidad te permite conectar discos duros externos, memorias USB o incluso smartphones para transferir o reproducir archivos pesados. Soporta una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. USB-C PD: aquí podrás conectar un dispositivo compatible con Power Delivery (PD) para cargarlo a una potencia máxima de 85 W. La mayoría de portátiles son compatibles con este protocolo de carga, así como muchos móviles populares como los Samsung Galaxy.

aquí podrás conectar un dispositivo compatible con Power Delivery (PD) para cargarlo a una potencia máxima de 85 W. La mayoría de portátiles son compatibles con este protocolo de carga, así como muchos móviles populares como los Samsung Galaxy. USB-A 2.0: hace posible conectar periféricos como teclados, ratones, mandos, impresoras o memorias USB a una velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps.

hace posible conectar periféricos como teclados, ratones, mandos, impresoras o memorias USB a una velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. USB-A 3.0: permite conectar dispositivos como discos duros externos o memorias USB a una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps.

permite conectar dispositivos como discos duros externos o memorias USB a una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. Ethernet: sirve para conectar tu móvil, tablet, portátil o consola a una red cableada para una conexión a Internet más estable y rápida. Soporta una velocidad de hasta 1000 Mbps (1 Gigabit)

sirve para conectar tu móvil, tablet, portátil o consola a una red cableada para una conexión a Internet más estable y rápida. Soporta una velocidad de hasta 1000 Mbps (1 Gigabit) Lector de tarjetas micro SD: aquí podrás insertar tarjetas micro SD para usarlas con una velocidad máxima de 104 MB/s.

aquí podrás insertar tarjetas micro SD para usarlas con una velocidad máxima de 104 MB/s. Lector de tarjetas SD: esta otra ranura es dedicada a las tarjetas SD (que son un poco más grandes que las micro SD). También soporta una velocidad máxima de 104 MB/s.

En nuestras pruebas hemos podido comprobar que el UGREEN Revodok Pro 210 funciona a la perfección y cumple con todo lo que promete. Hemos conectado dos monitores externos a nuestro MacBook Air M1 y hemos podido trabajar con tres pantallas simultáneamente sin ningún problema. También hemos podido cargar el portátil con el puerto USB-C PD mientras usábamos el hub y no hemos notado ninguna pérdida de potencia ni sobrecalentamiento.

La velocidad de transferencia de datos con los puertos USB-C y USB-A ha sido muy rápida y los lectores de tarjetas han reconocido sin demora las tarjetas micro SD y SD que hemos insertado. En definitiva, no tiene ningún inconveniente.

¿Merece la pena el UGREEN Revodok Pro 210?

Quizás el único problema del UGREEN Revodok Pro 210 es su precio. Si bien consideramos que cualquiera persona debería tener en su casa un hub USB-C como este (porque nunca sabes cuándo necesitarás más puertos en uno de tus dispositivos), su coste de 69,99 € nos impide recomendarlo a todo el mundo. No obstante, muchas veces puedes encontrarlo por debajo de los 50 € en ofertas flash.

Si tienes un portátil y quieres conectarlo a dos monitoreses externos, este es probablemente el mejor hub USB-C que puedes comprar porque también te servirá para cargarlo rápidamente y para conectarlo a Internet por cable. Pero si no necesitas conectar dos monitores, hay otras opciones en el mercado igual de buenas y más económicas.