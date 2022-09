Las tabletas gráficas no son solo para artistas digitales. Realmente, son muy útiles para cualquier persona, ya que te permiten tomar notas a mano en tu PC o móvil, editar en Photoshop con precisión, hacer dibujos para el cole, diseñar logotipos, firmar documentos, usar un lápiz óptico en dispositivos que no tienen una pantalla compatible, plasmar a mano esquemas o prototipos de ideas que tengas, y un largo etcétera. Las tabletas digitalizadoras son sin dudas unos de los gagdets más infravalorados del mercado.

Que las tabletas de dibujo con pantalla no sean populares entre los usuarios comunes se debe, en parte, a su alto coste que supone una barrera que no muchos están dispuestos a cruzar. Sin embargo, debes saber que existen tabletas gráficas económicas muy buenas, como la Ugee U1200 que aquí analizaremos. Esta tableta cuesta menos de 300 € y tiene pantalla para ver en tiempo real lo que estás dibujando. La hemos probado a fondo para contarte si vale la pena.

Review de la Ugee U1200: una tableta de dibujo genial en calidad / precio

La Ugee U1200 es una tableta gráfica con pantalla de 11,9 pulgadas que se conecta a tu PC o móvil. En su panel muestra la pantalla del dispositivo conectado para permitirte dibujar o escribir con precisión usando un lápiz óptico especial que no requiere carga. También sirve como segundo monitor. Antes de hablar en detalle de sus características y de nuestra experiencia de uso, echa un vistazo a su ficha técnica.

Características Ugee U1200 Dimensiones y peso 323,92 x 208,54 x 14,46 mm. 785 Gramos.

Área activa: 263,2 x 148,1 mm. Pantalla 11,9″ con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), panel LCD y laminación completa.

Gama de color: 90% NTSC / 127% sRGB / 94% Adobe RGB

Contraste: 1000:1

Brillo: 220 cd/m2

Ángulo de visión: 178° Sensibilidad A la presión: 8192 niveles

A la inclinación: ± 60 grados Precisión ±0,5 mm (en el centro) y ±1,5 mm (esquina). Conexiones Tiene 2 puertos USB-C. Se puede conectar a través del cable 3 en 1 que viene con él, o a través de un cable USB-C a USB-C (esto requiere un puerto USB-C y un cable que admita pantallas externas). Entrada de alimentación DC 5V-2A. Compatibilidad Windows 7 /8 / 10 / 11

Mac OS X 10.10 o posterior

Chrome OS 88 o posterior

Android (con puerto USB 3.1 / DP1.2)

Linux Contenido incluido en la caja 1x Tableta gráfica

1x Stylus sin batería

10x Puntas de recambio

1x Pinza para cambiar las puntas

1 x Cable de extensión

1x Cable 3 en 1 (en forma de L)

1x Guía rápida

1x Tarjeta de garantía

1x Paño de limpieza

1x Guante

¿Cómo es la tableta digitalizadora Ugee U1200?

Lo primero que tenemos que aclarar es que la tableta Ugee U1200 no es una tablet Android. Tampoco tiene Windows ni iOS, pues no incluye ningún sistema operativo y mucho menos aplicaciones. Es simplemente una pantalla sobre la cual puedes dibujar. Lo que dibujes o escribas sobre ella, se envía como «input» al dispositivo al que está conectado y eso es todo lo que hace (que no es poco, en realidad).

Por tanto, la Ugee U1200 entra en la clasificación de periféricos como los ratones y teclados, ya que al igual que estos su única función es ser el intermediario entre el dispositivo y el usuario para enviar una señal de entrada específica, que en el caso de la tableta gráfica sería la escritura a mano, pero en el caso de un ratón por ejemplo sería un «clic» con su respectiva ubicación en la pantalla.

Aclarado ese punto, la Ugee U1200 es una tableta digitalizadora especial, pues tiene su propia pantalla de 11,9 pulgadas en la cual puedes ver en tiempo real lo que estás dibujando. Otras tabletas de este estilo no tienen pantalla y te hacen dibujar a ciegas (o viendo la pantalla del dispositivo al que están conectado), lo cual es bastante incómodo y poco natural para los que están acostumbrados a dibujar en papel.

Todos los detalles de la Ugee U1200 1 de 12

A pesar de que tiene el mismo tamaño de pantalla de una tablet promedio, la Ugee U1200 tiene marcos bastante pronunciados que hacen que mida 323,92 x 208,54 x 14,46 mm. Realmente, para una tableta gráfica, es un tamaño compacto muy fácil de transportar de un lugar a otro. Cabe perfectamente en el mismo bolso de tu portátil, así que puedes llevarla contigo a todos lados para dibujar o guardar ideas cuando se te ocurran.

La pantalla de la Ugee U1200 es nítida y tiene una calidad de detalles bastante buena, pues es de resolución Full HD+ (1920 x 1080 píxeles). Aparte, es de laminación completa, por lo que casi no hace reflejos e integra muy bien el cristal con el panel para no generar esa sensación de que estás dibujando sobre una cubierta. Su sensibilidad a la presión es de 8192 niveles, que ya es el estándar en este tipo de tabletas.

En la parte trasera, esta tableta gráfica cuenta con cuatro gomas antideslizantes para que puedas apoyarla sobre una mesa de forma estable sin que se mueva. Además, tiene una pequeña inclinación para dibujar sobre ella cómodamente. Sus botones están en un lateral, así como sus dos puertos USB-C. ¿Por qué dos? Pues porque uno es para conectarlo a un PC mediante el cable de tres puntas que viene con él, y el otro para conectarlo a un smartphone con un cable USB-C a USB-C o para recibir el suministro de energía.

Viene con un lápiz óptico que no necesita carga, y muchas cosas más

La Ugee U1200 incluye su propio Stylus o lápiz óptico sin batería. No necesitas cargarlo para usarlo, lo cual es una gran ventaja. Y no por eso no tiene funciones especiales. De hecho, incluye dos botones en la posición donde se colocan los dedos, y la parte superior también es un botón que puede utilizarse como borrador en determinados programas para PC. El Stylus también trae 10 puntas de recambio con las que podrás asegurarte infinitas horas de dibujo digital.

En la caja de la tableta también se incluye un cable de extensión (USB-A hembra a USB-A macho), un cable 3 en 1 con forma de L, un guante para dos dedos (ideal para no manchar la tableta cuando estás dibujando) y un paño para limpiar la pantalla. ¡Viene con todos los accesorios que necesitas!

Es fácil de usar con un PC y con Android, pero no es compatible con todos los móviles

Usar esta tableta de dibujo con un ordenador o portátil es facilísimo. Simplemente, tienes que descargar los drivers de la Ugee U1200 en la web oficial e instalarlos en tu PC con Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.10 (o superior), Chrome OS 88 (o superior) o Linux. Luego, solo debes conectar la tableta al PC con un cable y eso es todo. ¡Ya estará lista para que empieces a dibujar en el programa que quieras! Lastimosamente, no es igual de fácil de usar con un móvil o tablet Android.

Para conectarla a tu dispositivo Android, este debe tener un puerto USB 3.1 o DP1.2. Y desde ya te digo que son poquísimos los móviles y tablets que cumplen con este requisito, aparte de que la enorme mayoría son de gama alta. Aquí tienes todos los Android compatibles con la Ugee U1200 según el listado oficial:

Huawei : Mate 10 / Mate 10 Pro Mate 20 / Mate 20 X / Mate 20 Pro Mate 30 Pro / Mate 30E Pro 5G Mate 40 / Mate 40 Pro P30 / P30 Pro P40 / P40 Pro / P40 Pro+ Honor V20 Honor 30 Pro+

: Samsung Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy Note 10 / Note 10+ 5G Galaxy S8 / S8+ Galaxy S9 / S9+ Galaxy S10 / S10+ / S10e Galaxy S20 Ultra 5G / S20 FE 5G / S20 / S20+ Galaxy A90 5G



En caso de que tu móvil no aparezca en esta lista, pero sí tiene un puerto USB 3.1, igualmente podría ser compatible la Ugee U1200 si tiene un modo de escritorio. Pero si no tiene un modo de escritorio como el Samsung DeX, la pantalla de la tableta gráfica no lo reconocerá bien y, aunque puedas usarlo, tendrá muchas limitaciones. Eso sí, matizamos que el botón de borrador del lápiz óptico parece no funcionar con ninguna app de dibujo de Android.

Por otro lado, ten en cuenta que el cable USB-C a USB-C necesario para conectar la Ugee U1200 con móviles (o con el PC) no viene incluido en la caja, así que debes comprarlo aparte (no suele costar más de 10 euros).

¿Por qué tantos cables? Cómo se conecta la Ugee U1200 al PC

La Ugee U1200 trae varios cables y varios puertos, por lo que puede generarte confusión al momento de conectarla a tu PC. Por eso, queremos aclarar que la Ugee 1200 se puede conectar de dos formas al PC:

Con un cable USB-C a USB-C : este cable debe soportar la transmisión de vídeo y no viene incluido en la caja. Por cierto, también sirve para conectar la tableta a un móvil compatible.

: este cable debe soportar la transmisión de vídeo y no viene incluido en la caja. Por cierto, también sirve para conectar la tableta a un móvil compatible. Con el cable HDMI para el vídeo y luego el USB-A para la alimentación (en negro) : si tu PC no tiene puerto USB-C, seguramente tiene HDMI y puedes conectarle la tableta de esta forma. En algunos ordenadores antiguos, la salida del puerto USB no puede proveer la energía necesaria, es por eso que hay otro cable USB rojo que se puede conectar para suministrar esa energía que falta.

: si tu PC no tiene puerto USB-C, seguramente tiene HDMI y puedes conectarle la tableta de esta forma.

¿Cómo es la experiencia de dibujar con la tableta Ugee U1200?

La tableta Ugee U1200 ha funcionado tal y como esperamos. Al principio, puede que notes algo de retardo cuando dibujas, pero una vez que te acostumbras se volverá imperceptible. La sensación de dibujar en esta tableta digitalizadora es estupenda: se siente que estás escribiendo directamente en la pantalla. Además, el agarre de su Stylus es bastante ergonómico y la pantalla sobre una superficie plana queda con la inclinación perfecta para dibujar con comodidad.

También nos ha gustado lo sensible que es la pantalla, pues permite dibujar líneas finas incluso con un pincel grueso seleccionado. Otros aspectos que nos gustaron fueron que las líneas diagonales lentas terminan siendo bastante rectas, que las líneas puedan estrecharse de forma suave y nítida, que la transición de la línea fina a gruesa sea suave y que se pueden dibujar fácilmente líneas anchas con una presión consistente.

La calidad de color de la pantalla de la Ugee U1200 es de 127 % de sRGB, 90% de NTSC, 94% de AdobeRGB, 96% de P3 y un brillo máximo de 169 nits. Cualquier valor por encima de 90% de AdobeRGB es considerado bueno, así que te podemos asegurar que para un uso profesional también es una tableta gráfica que vale la pena, sobre todo si tu presupuesto no es muy holgado.

Repetimos, la Ugee U1200 no solo sirve para dibujar. También es un gran dispositivo para tomar notas a mano, apuntar ideas o esquemas, diseñar logos, etc.

¿Vale la pena la tableta de dibujo Ugee U1200?

Después de probarla a fondo en distintos escenarios, nos queda claro que la tableta gráfica Ugee U1200 merece la pena tanto para hacer dibujos digitales como para tomar notas y realizar otras tareas en tu PC o móvil que requiera escritura a mano. ¡Incluso puedes usarla como monitor adicional!

Que tenga una pantalla que permite ver lo que estás dibujando en tiempo real con una calidad fenomenal es un gran plus, aunque esto haga que sea más cara que las tabletas gráficas sin pantalla. Sin embargo, te permite trabajar en tu PC con dos pantallas, siendo esa otra gran ventaja.

De cualquier manera, si estabas buscando un tableta digitalizadora con pantalla a un precio asequible, la Ugee U1200 te gustará. Es una lástima que solo sea compatible con unos pocos móviles Android, pero podrás usarla con cualquier ordenador o portátil.

Su precio es de 299 € en Amazon España, aunque puedes conseguirla con 85 € de descuento usando el cupón Q3LBMPCD y este botón:

Si estás en México, puedes llevártela con 500 pesos de descuento con el cupón TSKBIWG5 y este botón: