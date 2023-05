Si necesitas una powerbank sencilla y económica para recargar tu móvil cuando no tienes luz o cuando no hay un enchufe cerca, debes conocer la Trust Primo de 20000 mAh que estamos probando. Es una batería externa «eco-friendly» con diseño minimalista que puede cargar hasta tres dispositivos a la vez con una potencia máxima de 15 W. Desde ya te advertimos que no está diseñada para portátiles, pues su potencia de carga no es muy alta.

Está pensada para móviles, tablets, auriculares, smartwatches y otros dispositivos portátiles que no requieran carga rápida o que soporten una carga rápida de baja potencia. Lo más atractivo de esta batería externa es sin dudas su precio de menos de 40 €, pero… ¿los vale? Vamos a analizarlo a continuación repasando todas sus características.

Trust Primo Powerbank: una batería portátil minimalista y amigable con el medioambiente

Una de las cosas más interesantes de la batería externa Trust Primo es que su cuerpo está hecho con un 50% de plásticos reciclados. Así que, si te preocupa el medioambiente y te gusta contribuir con la conservación del planeta donde vivimos, pues esta powerbank es perfecta para ti.

Características Trust Primo Powerbank Dimensiones y peso ‎157 x 79 x 22 mm. 430 gramos. Capacidad de la batería 20000 mAh (voltaje de 3,7 V). Potencia de salida USB-A: 2,4 A / 12 W

USB-A: 2,4 A / 12 W

USB-C: 3,0 A / 15 W

Potencia de salida total: 3 A / 15 W Potencia de entrada 5V – 2A / 10 W. Puertos 1x USB-C, 1x Micro USB (de recarga) y 2x USB-A. Tiempo de carga 12 horas. Protecciones Contra sobrecarga, sobrecorriente, sobredescarga, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, iPad, MacBook, auriculares, consolas, tablets, entre otros. Contenido de la caja 1x Batería externa

1x Cable de carga micro-USB

1x Manual del usuario

¿Cómo es la powerbank Trust Primo de 20000 mAh?

La Trust Primo Powerbank tiene un diseño muy minimalista y tradicional. Es rectangular, tiene las esquinas curvadas y está disponible en los colores negro, azul y verde (estos dos últimos en tonos pasteles). Solo tiene un botón, ubicado en uno de los laterales, que sirve para encenderla y apagarla. También tiene indicadores LED que muestran su estado de carga.

Como mencionamos antes, está fabricada con plástico reciclado en un 50%, lo cual no afecta en absoluto a su calidad de construcción. Es una powerbank robusta y sólida que puede soportar caídas sin problemas. Eso sí, no tiene ningún tipo de certificación IP contra agua y polvo, así que hay que evitar mojarla o llevarla a lugares muy polvorientos.

Todos los detalles de la batería externa Trust Primo 1 de 4

Esta powerbank cuenta con un total de cuatro puertos; dos de ellos USB-A, uno USB-C y un último micro USB. Solamente los USB-C y USB-A sirven para cargar dispositivos, ya que el puerto micro USB es una entrada de alimentación para recargar su batería. De hecho, incluye un cable micro USB para que puedas recargarla a través de este puerto. También se puede recargar con la entrada USB-C.

Cabe destacar que pesa 430 gramos, lo cual no es mucho considerando que lleva en su interior una gigantesca batería de 20000 mAh que puede recargar hasta 4 veces un móvil que tenga una batería de 5000 mAh. Nos ha parecido ligera y muy fácil de transportar. ¡La puedes llevar en tu bolso o mochila sin que suponga una molestia!

¿Qué tal funciona la powerbank Trust Primo?

En nuestras pruebas, la powerbank Trust Primo nos ha funcionado para cargar varios móviles y tablets de marcas diferentes. También pudimos cargar una Nintendo Switch, auriculares Bluetooth y hasta una smartband. Es compatible con cualquier dispositivo que se cargue con un cable USB. Ahora bien, que sea compatible no quiere decir que soporte los protocolos de carga rápida. Como mínimo, cargará tus aparatos con una potencia de 10 W.

Si tienes un móvil que soporte carga rápida de 15 W, puedes aprovechar su salida USB-C para recargarlo a la máxima velocidad. Ten en cuenta que sus salidas USB-A no superan los 10 W de potencia. Sin embargo, si posees un smartphone, tablet o consola que soporte una carga rápida mayor a 15 W, la powerbank no será capaz de cargarlo a máxima velocidad.

En definitiva, no es una powerbank de carga rápida. Esto no es algo necesariamente malo, ya que gracias a su diseño compacto y portátil, realmente no molesta tenerla conectada al móvil durante mucho tiempo. Además, la velocidad de carga de su puerto USB-C es bastante buena: un Galaxy S22 lo carga al completo en poco más de una hora.

Por cierto, aunque puede cargar tres dispositivos a la vez, hay que resaltar que su potencia máxima de salida es de 15 W. Es decir, mientras más dispositivos conectes, más lento cargará a cada uno.

También hay que decir que para cargar la powerbank Trust Primo de 0 a 100 % debes esperar 12 horas, lo cual es entendible considerando que su batería es de 20000 mAh. Aun así, nos parece mucho tiempo. Hemos probado baterías externas igual de grandes que tardan menos de la mitad que esta en cargarse por completo.

Lo mejor de la Trust Primo Powerbank es indudablemente su relación precio-capacidad. Te brinda 500 mAh de batería por cada 1 €. ¡Es una ganga! Aparte, puede cargar hasta 4 veces un smartphone promedio con una sola carga, añadiéndole hasta 96 horas más de funcionamiento. Las tablets puede cargarlas dos o incluso tres veces con una carga, añadiéndole hasta 23 horas más de funcionamiento. ¡Es una pasada!

¿Vale la pena comprar la powerbank Trust Primo? Veredicto final

La Trust Primo Powerbank es una batería externa sencilla y eco-friendly, perfecta para móviles y tablets. Tiene una enorme capacidad de 20000 mAh que puede recargar hasta 4 veces tu smartphone y es capaz de cargar hasta tres dispositivos al mismo tiempo. Además, cuenta con un diseño muy compacto, disponible en tres colores diferentes muy chulos.

No ofrece carga rápida y tarda en cargarse bastante, pero es lo suficientemente económica para perdonarle estas carencias. Solo cuesta 39,99 €.