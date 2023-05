¿Quieres un altavoz pequeño y resistente para llevarlo contigo a todas partes? El Tronsmart Bang SE puede ser el altavoz portátil que andas buscando. Es compacto, tiene luces RGB, ofrece una potencia de 40 W y admite cuatro diferentes entradas de audio, incluyendo Bluetooth. Así que no te dejes engañar por su tamaño; puede ser el alma de la fiesta en donde sea que vayas. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hemos estado probando a fondo desde hace unos días.

A diferencia de otros altavoces compactos de Tronsmart que hemos analizado, este está específicamente diseñado para transportarlo a cualquier lugar y usarlo en movimiento. Quédate hasta el final para saber todos sus detalles y si merece la pena gastar tu dinero en él.

Review del Tronsmart Bang SE: un altavoz Bluetooth con 40 W de potencia, luces LED y resistencia al agua

El Tronsmart Bang SE es un altavoz de tamaño compacto, que puede reproducir música enviada por Bluetooth o a través de sus conexiones USB-A, jack de 3.5 mm y ranura micro SD. Es impermeable y tiene un asa a lo largo de su cuerpo para cogerlo fácilmente. Y lo más genial de todo: ¡cuenta con luces RGB! Te dejamos su ficha técnica antes de entrar en detalles:

Características Tronsmart Bang SE Dimensiones y peso 298 x 164,5 x 118,8 mm. 2,08 kilogramos. Potencia 40 W. Altavoces 2 drivers de rango completo de 3,93″ + 2 radiadores pasivos. Respuesta en frecuencia 60 Hz ~ 20 kHz. Resistencia al agua IPX6: resiste salpicaduras y chorros de agua a alta presión. Conectividad y extras Bluetooth 5.3 (SBC), jack de 3.5 mm, ranura para micro SD de hasta 128 GB, puerto USB-A y puerto USB-C de carga (5V/2A). Tiene luces LED RGB con 3 efectos y micrófono incorporado. Alcance 15 metros. Batería 8000 mAh. Autonomía Hasta 24 horas a volumen moderado. Tiempo de carga Entre 5 horas. Asistentes de voz Soporta Siri, Google Assistant, Cortana, entre otros. Contenido de la caja 1 x Altavoz Tronsmart Halo 100

1 x Cable de audio (jack a jack de 3.5 mm)

1 x Cable de carga (USB-C a USB-A)

1 x Tarjeta de garantía

1 x Manual de usuario

1 x Tarjeta SoundPulse

1 x Correa

Diseño y conexiones del Tronsmart Bang SE

Cuenta con un diseño cilíndrico y alargado con un asa grande que nace de la parte superior. Esta asa tiene a su vez un par de ganchos pequeños que permiten ponerle la correa incluida en la caja para así colgarlo, ya sea en tu cuello como un collar o en cualquier otro sitio que quieras. Todo su cuerpo está fabricado con un plástico robusto, a excepción de la parte frontal que posee una rejilla metálica para dar salida al sonido. ¡Pesa solo 2 kg!

Todos los detalles del altavoz Tronsmart Bang SE 1 de 4

En la parte de arriba, tiene una botonera donde encontrarás el botón de encendido / apagado, el de Play, los de volumen, el de SoundPulse (tecnología que potencia los graves), el de emparejamiento con otros altavoces y el de las luces RGB. En la parte trasera, están los puertos cubiertos por una tapa de goma. Y abajo tiene dos gomas para fijarse firmemente a las superficies donde se coloque.

Cabe destacar que posee protección IPX6 contra salpicaduras y chorros de agua, por lo que es apto para uso en la piscina o playa. En definitiva, su calidad de construcción es impecable, como nos tiene acostumbrados Tronsmart.

Puedes enviarle la música de forma inalámbrica mediante Bluetooth, ya que cuenta con Bluetooth 5.3 con un alcance de 15 metros. También puedes añadirle tu música con una memoria USB o con una tarjeta micro SD. Además, puedes aprovechar su jack de 3.5 mm para conectarlo directamente a una fuente de audio, como puede ser un móvil, un portátil, etc. Por cierto, incluye en la caja el cable auxiliar para realizar esta última conexión.

Su puerto USB-C solo sirve para cargarlo y su puerto USB-A puede cargar los dispositivos conectados, así que puedes utilizar el Tronsmart Bang SE como powerbank.

En cuanto a las luces, tiene un total de cuatro aros LED: dos ubicados en la parte frontal alrededor de los altavoces internos y dos más en los laterales. Pueden encenderse con 7 colores diferentes y poseen 3 efectos predeterminados (vueltas, respiración y parpadeante).

¿Cómo es la calidad de sonido del Tronsmart Bang SE?

El Tronsmart Bang SE está afinado para ofrecer un sonido «brillante». Eso significa que pone la mayor parte de la energía espectral en las frecuencias altas. En palabras más simples, ofrece agudos elevados, lo que generalmente permite escuchar las melodías con más nitidez y las voces con mayor claridad. Cabe aclarar que su diseño sonoro está compuesto por dos drivers de rango completo con una potencia total de 40 W.

También tiene dos radiadores pasivos en los laterales. Suena bastante bien en general, sobre todo cuando se trata de graves y agudos. Las frecuencias medias no las reproduce de forma tan clara, pero no están mal. Eso sí, no consigue reproducir con fidelidad los sub-graves. Sin embargo, en la gran mayoría de canciones ni notarás esta deficiencia.

Vale aclarar que puede alcanzar niveles de volúmenes muy altos, aunque recomendamos no excederse, ya que mientras más fuerte suena, más distorsiona los sonidos. Con un nivel de volumen medio-alto es suficiente para una habitación grande o incluso para exteriores.

Debido a su tamaño compacto, no consigue una buena separación de los sonidos estéreo. No obstante, puedes emparejarlo con otro altavoz de Tronsmart para tener un sonido estéreo de calidad, ya sea para escuchar música o para oír fielmente los efectos de sonido de los juegos o las películas.

¿Cuánto dura la batería del Tronsmart Bang SE?

Con el volumen al 50% y las luces RGB apagadas, puede brindarte una autonomía de 1 día de reproducción continua. Pero si enciendes las luces y llevas el volumen al máximo, su autonomía se reduce a 5 horas, que es el mismo tiempo que tarda en cargar de 0 a 100%.

¿Vale la pena comprar el Tronsmart Bang SE?

Considerando que solo cuesta 79,99 € (o incluso menos si lo pillas en oferta), el Tronsmart Bang SE nos parece un altavoz portátil que vale la pena. No es de grado audiófilo y por su tamaño compacto no es capaz de reproducir sub-graves, pero suena fuerte y claro con cualquier canción, independientemente del género.

Su increíble autonomía de hasta 24 horas y su diseño con asa y luces LED lo convierten en un acompañante de viajes perfecto. Aparte, es muy versátil en cuanto a conectividad. Por su precio, créenos que no conseguirás algo mejor.