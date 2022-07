Grabar sonido en movimiento es una tarea complicada porque hay muchos factores que entorpecen la grabación: el viento, los cables, el alcance del micrófono, etc. Por eso, cuando necesitas grabarte en movimiento (o con libertad de movimientos) se recomienda usar un micrófono de solapa. Sí, hablamos de esos micrófonos inalámbricos pequeños que lleva la gente en la televisión. Si bien este tipo de micrófonos suele ser caro, hemos encontrado uno al alcance de todos.

Se trata del nuevo SmallRig Wave W1-C, que nos ha sorprendido por su diseño portátil muy práctico y su excelente calidad de sonido. Viene en un genial estuche de carga como los AirPods y es facilísimo de usar con cualquier dispositivo, ya sea móvil o PC. Aparte, su precio está por debajo de los 100 euros, por lo que creemos que es una opción muy interesante a tener en cuenta. Aquí lo analizamos para ti.

SmallRig Wave W1-C: un micrófono de condensador compacto de gran calidad

Para empezar, aclaremos que el SmallRig Wave W1-C es un micrófono inalámbrico que consta de tres partes:

Transmisor (TX) : es el micrófono en sí. Es de tipo clip, lo que significa que puedes abrocharlo a tu prenda de vestir para que te grabe sin tener que llevarlo en las manos. Se llama transmisor porque captura el audio y lo transmite al receptor.

: es el micrófono en sí. Es de tipo clip, lo que significa que puedes abrocharlo a tu prenda de vestir para que te grabe sin tener que llevarlo en las manos. Se llama transmisor porque captura el audio y lo transmite al receptor. Receptor (RX) : es un pequeño dongle que se conecta por USB-C a tu móvil o PC. Es el encargado de recibir el audio del micrófono y pasarlo al dispositivo donde lo estés usando para que pueda reproducirlo, guardarlo o transmitirlo a una app. Es el único de las tres partes que no tiene su propia batería, ya que toma energía del dispositivo al que se conecta.

: es un pequeño dongle que se conecta por USB-C a tu móvil o PC. Es el encargado de recibir el audio del micrófono y pasarlo al dispositivo donde lo estés usando para que pueda reproducirlo, guardarlo o transmitirlo a una app. Es el único de las tres partes que no tiene su propia batería, ya que toma energía del dispositivo al que se conecta. Estuche de carga: dentro de este estuche puedes guardar las otras dos partes del micrófono para llevarlas cómodamente a donde sea. Es como el estuche de carga de los auriculares Bluetooth TWS, solo que no da carga a los dos dispositivos que van en su interior. Solo da carga al micrófono inalámbrico (transmisor).

Ahora que ya entiendes qué tipo de micrófono es el SmallRig Wave W1-C, pasemos a ver sus especificaciones técnicas para luego hablar en detalle de sus características.

Especificaciones del SmallRig Wave W1-C

Características SmallRig Wave W1-C Dimensiones Transmisor: 60 x 18,75 x 15,76 mm.

Receptor: 61,28 x 18,43 x 10,48 mm.

Estuche de carga: 107,27 x 60,35 x 30 mm. Peso Transmisor: 14 gramos.

Receptor: 9 gramos.

Estuche de carga: 76 gramos. Conectividad Inalámbrica de 2,4 GHz con latencia menor a 10 milisegundos y con un alcance de 100 metros (sin obstáculos). También tiene un jack de 3.5 mm para escuchar el audio. Patrón polar Omnidireccional para capturar audio en 360 grados. Rango de frecuencia 20 Hz – 20 kHz. Sensibilidad -38 ± 3 dB (0 dB = 1 V / Pa en 1 KHz). Relación señal / ruido ≥ 65 dB. Bit rate 16 bits. Batería Transmisor: 130 mAh.

Estuche de carga: 730 mAh. Tiempo de carga Transmisor: 1 hora.

Estuche de carga (por USB-C): 2 horas. Compatibilidad Windows 7 o superior.

Mac OS 10.8 o superior.

Android.

Linux. Contenido de la caja 1 x Transmisor (TX).

1 x Receptor (RX).

1 x Estuche de carga.

1 x Cable USB-C de carga.

1 x Capuchón de pelo.

1 x Manual de usuario. Colores Negro.

¿Cómo es el micrófono inalámbrico SmallRig Wave W1-C?

Todas las partes del micrófono SmallRig Wave W1-C están fabricadas con un plástico resistente de tipo ABS en color negro, aunque también tiene detalles con acero inoxidable. La verdad es que en calidad de construcción no tenemos quejas: se nota que es un producto de calidad. El diseño también nos ha gustado mucho, pero debemos decir que no es muy discreto.

Si bien el micrófono es compacto (mide 60 x 18,75 x 15,76 mm) no es tan pequeño como los micrófonos de solapa que usan en la tele, por lo que resulta difícil de ocultar o disimular. Y esto se debe a que es un micrófono 100 % inalámbrico que lleva su propia pila y que, por lo tanto, opta por ser un micrófono cómodo de usar en movimiento en lugar de un micrófono para espías.

Cabe destacar que el transmisor tiene varias funciones que no ofrecen los microfónos de solapa de la tele. ¿Cómo cuáles? Un botón para silenciarlo rápidamente y un jack de 3.5 mm para conectarle unos auriculares que te permitan monitorizar tanto el sonido que sale como el sonido que entra al dispositivo al mismo tiempo. Por si fuera poco, viene con unos botones para bajar o subir el volumen fácilmente.

Todos los detalles del SmallRig Wave W1-C 1 de 6

También hay que decir que el receptor es bastante largo (61 mm), pero esto no es un problema, ya que se puede doblar en 90º e incluso girar a la izquierda o derecha para que no incomode. ¡Se adapta a tus exigencias! Otra cosa que nos gustó tanto del receptor como del transmisor de este micrófono es no son para nada pesados: entre los dos no superan los 23 gramos.

Del estuche de carga no tenemos mucho que decir. Es parecido al de unos auriculares TWS, solo que es más grande (107,27 x 60,35 x 30 mm), aunque eso no impide que lo puedas llevar en una cartera o bolso sin problemas. Lo bueno de este estuche es que carga la batería del micrófono cuando no lo estás usando. Dicho sea de paso, el estuche incluye un capuchón de pelo que puedes colocar al transmisor para evitar que se cuele el sonido del viento en el micrófono y así obtener una grabación cristalina.

En cuanto a conectividad, es necesario mencionar que el SmallRig Wave W1-C transmite el audio a través de la banda de 2,4 GHz con una latencia que no se nota en absoluto (menor a 10 milisegundos). Pero lo que más nos gustó es que puedes alejarte todo lo que quieras del receptor y la transmisión no se interrumpirá. El límite son 100 metros de distancia sin obstáculos, lo que significa que con un uso normal podrás moverte libremente sin preocuparte por la conexión.

¿Cómo es la calidad de sonido del micrófono SmallRig Wave W1-C?

Uno de los puntos positivos del SmallRig Wave W1-C es que puedes enganchar el clip del transmisor a cualquier parte de tu camiseta, ya que el micrófono usa un patrón omnidireccional para capturar el sonido en 360º. Además, no hace falta que lo pongas muy cerca de la boca porque tiene una ganancia bastante correcta. Graba sonido de 16 bit sin comprimir con una calidad nítida.

Incluso sin el capuchón de pelo, el micrófono reduce muy bien el ruido de las grabaciones, pues tiene integrado un sistema de reducción de ruido de tres niveles para diferentes escenarios. Eso sí, con esto no decimos que reduzca el ruido al 100 %, pero en nuestras pruebas ha demostrado ser capaz de cancelar una buena parte de los sonidos indeseados.

Es cierto que no es el micrófono con mejor calidad de sonido que hemos probado, pero para ser 100 % inalámbrico y pequeño, la verdad es que no está mal. Te ofrece la calidad suficiente para grabar videollamadas, vlogs, vídeos de recetas o fitness, hacer directos IRL, realizar reportajes en la calle o incluso dictar conferencias. Y es que el hecho de ser un dispositivo tan versátil lo convierte en un micrófono ideal y muy práctico para diversos escenarios.

No hemos mencionado aún lo fácil que es usar este micrófono SmallRig Wave W1-C. Solo lo conectas a tu dispositivo e inmediatamente empezará a funcionar sin tener que configurar nada. ¡Es plug & play! Aparte, es compatible con Android, Windows, iPads, MacBooks y cualquier otro dispositivo con puerto USB-C donde se puede conectar un micrófono.

¿Cuánto dura la batería del micrófono SmallRig Wave W1-C?

La batería del SmallRig Wave W1-C es de 860 mAh en total (el estuche tiene 730 mAh y el transmisor tiene 130 mAh). Con una sola carga, podrás usar el micrófono ininterrumpidamente durante 5 horas, lo que vendría a ser la autonomía del transmisor solamente. Si sumamos la carga que ofrece su estuche, la autonomía total asciende hasta las 30 horas.

Y lo mejor es que ambos se cargan bastante rápido. El transmisor solo tarda 1 hora en llenarse al 100 %, mientras que el estuche demora 2 horas. En definitiva, está más que aprobado en el apartado de la duración de batería.

¿Valen la pena el micrófono inalámbrico SmallRig Wave W1-C?

El precio oficial del SmallRig Wave W1-C es de solo 85 euros. Considerando eso, sin dudas es un micrófono inalámbrico que vale la pena. Es sumamente cómodo y fácil de usar para grabar tu voz en videollamadas, vlogs, etc., con una calidad de audio bastante decente. ¡Hasta tiene cancelación de ruido integrada y con capuchón de pelo!

Su conectividad inalámbrica no nos ha dado problemas y su estuche de carga, similar al de unos auriculares, hace que tenga una autonomía brutal. Lo mejor de este micrófono es que no te complica la vida y es una solución sencilla y rápida para grabar tu voz en movimiento. ¡Súper recomendado!